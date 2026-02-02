Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Γιανακόπουλος: «Εγώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»
Νέο... χτύπημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media
Έξαλλος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγη ώρα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη στο Παλέ ζήτησε παραιτήσεις από προπονητές και παίκτες.
Αργότερα με νέα ανάρτησή του στο Instagram δήλωσε σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει στο τέλος της σεζόν στο ΟΑΚΑ την 8η Euroleague.
Αναλυτικά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
«Εδώ μέσα στην βροχή. Εγώ θα επιμείνω θα το πω. Δεν πάτε να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε».
