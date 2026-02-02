Γιανακόπουλος: «Εγώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»
SPORTS
Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Νέο... χτύπημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media

Έξαλλος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγη ώρα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη στο Παλέ ζήτησε παραιτήσεις από προπονητές και παίκτες. 

Αργότερα με νέα ανάρτησή του στο Instagram δήλωσε σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει στο τέλος της σεζόν στο ΟΑΚΑ την 8η Euroleague. 

Αναλυτικά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Εδώ μέσα στην βροχή. Εγώ θα επιμείνω θα το πω. Δεν πάτε να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε».



