Volley League γυναικών: Η απίθανη ΑΕΚ 3-2 τον Πανιώνιο και τον πέταξε εκτός ημιτελικών, δείτε βίντεο

Η εντυπωσιακή ΑΕΚ προκάλεσε νέα έκπληξη στα play off της Volley League γυναικών , καθώς νίκησε με 3-2 τον Πανιώνιο Betsson στη Νέα Σμύρνη και με 2-1 νίκες πέρασε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας τον ΖΑΟΝ (ενώ το άλλο ζευγάρι είναι Παναθηναϊκός - ΑΟ Θήρας)!Η Ένωση αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 σετ, βρήκε τις λύσεις (βοήθησε πάρα πολύ με την είσοδο της η Κυπαρίσση) και όχι απλά επέστρεψε, αλλά έκανε την ανατροπή φτάνοντας στη νίκη και την πρόκριση που την φέρνει αντιμέτωπη με την άλλη ομάδα που προκάλεσε αίσθηση στην προημιτελική φάση της Volley League (ο ΖΑΟΝ απέκλεισε τον Ολυμπιακό με 2-0 νίκες).Στο πρώτο σετ ο Πανιώνιος προηγήθηκε μ' ένα γρήγορα 4-1, αλλά η χαμένη κόντρα μπάλα για το +4 έφερε το σερί 0-4 της ΑΕΚ (4-5) η οποία με συνολικό επιμέρους σκορ 4-12 έφτασε στο 8-13.Οι κυανέρυθρες μείωσαν προσωρινά σε 10-13, αλλά απάντησε με νέο σερί για το 10-18 και το σετ έκλεισε στο 20-25.Παρόμοιο το σενάριο και στο 2ο σετ, αλλά διαφορετικοί οι πρωταγωνιστές. Οι γηπεδούχες (με την Φλιάκου αντί της Στογίλκοβιτς) πήραν ένα μικρό προβάδισμα (8-6) το οποίο όμως όχι απλά διατήρησαν, αλλά μεγάλωσαν καθώς το 11-9 έγινε 14-9 με τα λάθη της ΑΕΚ. Οι φιλοξενούμενες δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του σετ με τον Πανιώνιο να φτάνει στο 25-19 και το 1-1.Στο τρίτο σετ ο Πανιώνιος προηγήθηκε 4-1, η ΑΕΚ μείωσε γρήγορα, αλλά στο 7-6 είδε τη διαφορά να ανοίγει (10-6) και με επιμέρους σκορ 9-2 η γηπεδούχος ομάδα έφτασε στο 16-8 για να κλείσει το σετ στο 25-14 για το 2-1.Στο τέταρτο σετ είχαμε την επιστροφή της ΑΕΚ, η οποία εκμεταλλεύτηκε τα πολλά λάθη του Πανιωνίου (ξεκίνησε με δύο χαμένα σερβίς), προηγήθηκε με 4-7 και παρόλο που ο Πανιώνιος προσπέρασε με 8-7, στο 10-10 πήρε ξανά το πάνω χέρι. Με επιμέρους σκορ 1-7 οι κιτρινόμαυρες έφτασαν στο 11-17 και ο Πανιώνιος έχασε την ευκαιρία να επιστρέψει στο ματς στο 15-19 όταν η Ραχίμοβα δεν τελείωσε την κόντρα και η Ένωση έφτασε στο 15-22 για να κλείσει το σετ στο 19-25!Η Ένωση ξεκίνησε εντυπωσιακά το τάι μπρέικ καθώς προηγήθηκε με 0-3 και 1-6 με άσσο της Γιουζγκέντς και λάθος της Ραχίμοβα! Ο Πανιώνιος δεν έβρισκε λύσεις και το 3-7 έγινε 3-10 με άσσο της Καββαδία και δύο μπλοκ. Ο Πανιώνιος μείωσε κάπως στο 6-11 και 8-12 (άσος Ριστίσεβιτς), αλλά δεν μπόρεσε να πλησιάσει περισσότερο. Στο 9-14 η Ντιουφ έχασε το πρώτο ματς μπολ, αλλά αμέσως μετά η Ραχίμοβα έστειλε το σερβίς στο φιλέ και την ΑΕΚ στα ημιτελικά.Διαιτητές: Κυριοπούλου, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατσούλης, Παρατηρητή διαιτησίας: Ονόπας, Παρατηρητής αγώνα: Πέρρος, Επόπτες: Γεωργοπούλου, Τουλής, Γραμματεία: Καπουράνη.Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 10-16, 13-21, 20-25

2ο σετ: 8-6, 16-11, 21-15, 25-19

3ο σετ: 8-6, 16-8, 21-13, 25-14

4ο σετ: 8-7, 11-16, 15-21, 19-25

5ο σετ: 1-5, 3-10, 6-12, 10-15



*Οι πόντοι του Πανιωνίου Betsson προήλθαν από 3 άσσους, 63 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 5 άσσους, 54 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 2-3 (20-25, 25-19, 25-14, 19-25, 10-25) σε 123′



ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Γιουνούς Οτσάλ): Ριστίσεβιτς 17 (16/35 επ., 1 άσσος, 52% υπ. – 30% άριστες), Στογίλκοβιτς 1 (1 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 15 (14/40 επ., 1 μπλοκ, 69% υπ. – 38% άριστες), Ραχίμοβα 21 (15/43 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Ζακχαίου 16 (13/24 επ., 3 μπλοκ), Λαμπρούση 3 (3/10 επ.) / Ξανθοπούλου (λ, 58% υπ. – 46% άριστες), Νομικού 1 (1/2 επ.), Φλιάκου 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Λιάγκη (0/2 επ.), Αγγελοπούλου (0/1 επ.).



Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κλέπκου 4 (3/15 επ., 1 μπλοκ, 65% υπ. – 41% άριστες), Κιουτσιούκη 8 (5/8 επ., 3 μπλοκ), Βάλκοβα 2 (1/4 επ., 1 άσσος), Ντιουφ 12 (11/45 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 17% άριστες), Καββαδία 8 (4/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιουζγκέντς 25 (20/51 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 52% υπ. – 20% άριστες), Μπουρτέα 1 (1/3 επ.), Κυπαρίσση 10 (9/12 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ.-33% άριστες).



Η γνώμη του πάγκου



Γιουνούς Οτσάλ (Πανιώνιος Betsson): «Θα ήθελα να δω αυτούς τους τρεις αγώνες. Ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο ματς και στο ξεκίνημα του δευτέρου. Μετά υποτιμήσαμε την ομάδα της ΑΕΚ, αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα σε όλη τη σεζόν. Πρέπει να ξεκινάς και να τελειώνεις το ματς με τον σωστό τρόπο, δεν μπορείς να παίζεις μόνο όταν νιώθεις ότι χρειάζεται. Είμαι στεναχωρημένος επειδή πλέον δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι στεναχωρημένος επειδή δεν μπορώ να το αλλάξω. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, εξαιτίας μας είναι στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Πρέπει να δείχνεις χαρακτήρα από το ξεκίνημα, δεν είναι αυτός τρόπος να χάνεις, δεν είμαστε σε αναπτυξιακή ομάδα. Πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Για εμένα είναι εύκολο να πω τι είναι, αλλά δεν είναι εύκολο να το αλλάξω, να αλλάξω αυτή τη νοοτροπία».



Κώστας Ταμπουρατζής (Α.Ε.Κ.): «Από την αρχή της σεζόν πιστεύω στην ομάδα μου, είχαμε την ατυχία να έχουμε πολλούς τραυματισμούς και να μην μπορέσουμε να αποδώσουμε. Σήμερα κάναμε μία διαχείριση στο ρόστερ ειδικά στις ακραίες που δεν είχαμε αθλήτρια υγιή ώστε όλες να δώσουν ποιοτικό χρόνο. Είναι μία νίκη για το σταφ. Ξέρουμε όλοι την αξία του Πανιωνίου και αυτό μας δίνει αξία και εμάς. Η ΑΕΚ είναι ένας μεγάλος σύλλογος με ιστορία, πρωτάθλημα, κύπελλο και θέλω να επαναφέρω την ομάδα εκεί. Όσον αφορά τους ημιτελικούς, ο ΖΑΟΝ έχει αποδείξει την αξία του. Για να έχει φτάσει εκεί παίζει καλά, ξέρουμε την αξία των αθλητριών. Εγώ δεν μένω εκεί, κάνουμε τη δική μας προσπάθεια, ο χάρτης έχει αλλάξει. Αυτό που έγινε σήμερα είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Είχαμε την ατυχία να χάσουμε από τον Πανιώνιο, αλλά το διαχειριστήκαμε σωστά, τα παιδιά ήταν τέλεια στην τακτική τους και έτσι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα».



Volley League Γυναικών – Play Offs 1-8

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Πρώτος Αγώνας



Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις 3-1 (25-23, 25-21, 25-27, 25-22)

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν. 2-3 (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23)

Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U 3-2 (25-20, 19-25, 25-11, 22-25, 15-12)

Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ. 3-0 (25-17, 25-16, 25-15)



Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας



Α.Ε.Κ. – Πανιώνιος Betsson (1-1 νίκες) 3-1 (17-25, 25-23, 25-22, 26-24)

Α.Σ.Π. Θέτις – Παναθηναϊκός Α.Ο. (0-2 νίκες) 2-3 (18-25, 25-20, 20-25, 25-14, 14-16)

Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Ο. Θήρας (1-1 νίκες) 3-1 (24-26, 25-17, 25-20, 25-17)



Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας



Ζ.Α.Ο.Ν. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (2-0 νίκες) 3-0 (25-13, 25-18, 25-20)



Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 – Τρίτος Αγώνας



Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U (2-1 νίκες) 3-2 (23-25, 18-25, 25-14, 25-20, 15-10)



Πέμπτη 2 Απριλίου 2026



Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ. (1-2 νίκες) 2-3 (20-25, 25-19, 25-14, 19-25, 10-15)