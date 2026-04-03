Euroleague: Ήττα για τον Παναθηναϊκό από τη Χαποέλ και απώλεια ευκαιρίας για την 4άδα, «δώρο» της Παρτίζαν στους «πράσινους», δείτε βίντεο

Πρώτη ήττα μετά από τέσσερις σερί νίκες για τον Παναθηναϊκό, που λύγισε το βράδυ της Πέμπτης (2/4) στην Arena Sofia από την Χάποελ Τελ Αβίβ (92-88) σε ματς για την 35η αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι έχασαν τεράστια ευκαιρία για να κυνηγήσουν ακόμη και την τετράδα της κανονικής περιόδου, η οποία προσφέρει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Η Παρτίζαν πήρε το ντέρμπι του Βελιγραδίου (82-89), έκανε το 2/2 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, έφτασε τις 6 σερί νίκες και έκανε παράλληλα και... δώρο στον Παναθηναϊκό, καθώς οι πράσινοι παραμένουν μια νίκη πάνω από τον Ερυθρό Αστέρα στη μάχη για το καλύτερο πλασάρισμα. Η Ζάλγκιρις επικράτησε (83-71) της Μπαρτσελόνα και κυνηγάει την τετράδα. Η Μακάμπι πήρε τη νίκη απέναντι στην Έφες με το επιβλητικό 103-89 και παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι μιας θέσεις στα Play In. Ο Ναντίρ Ιφί οδήγησε την Παρί σε μια άνετη νίκη (103-93) επί της Αρμάνι. Η Ντουμπάι BC επικράτησε της Μονακό με 101-91 στην ουδέτερη έδρα του Σεράγεβο.Αυτόχειρας Παναθηναϊκός στη Σόφια. Οι «πράσινοι» γνώρισαν μία οδυνηρή ήττα από την Χάποελ Τελ Αβίβ με 92-88 στο πλαίσιο της 35η αγωνιστικής της Euroleague, αν και προηγήθηκαν ακόμη και με 12 πόντους στο β' μέρος και, πλέον, το έργο τους για τα Playoffs γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, ενώ απομένουν τρεις... στροφές για το φινάλε της κανονικής περιόδου και με πρόγραμμα... φωτιά μπροστά τους (παίζουν εκτός έδρας την διαβολοβδομάδα με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια).Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έφτασε τις 21 νίκες σε 34 ματς (έχει ένα λιγότερο), ενώ το ρεκόρ των «πρασίνων» έπεσε στο 20-15.Πρωταγωνιστές των νικητών ήταν οι Αντόνιο Μπλέικνι (19 πόντοι), Ελάιζα Μπράιαντ (18 πόντοι) και Βασίλιε Μίσιτς (14 πόντοι, 4 ασίστ), ενώ ο Τάι Οντιάσε αποδείχθηκε ο παίκτης-κλειδί της Χάποελ (12π.). Από την άλλη, το «σφιχτό» ροτέισιον αυτή τη φορά δεν απέδωσε για τον Αταμάν.Άστοχος στην τελική ευθεία ο Κέντρικ Ναν (15π.), σε κακό βράδυ επιθετικά ο Χέιζ - Ντέιβις (4/15 σουτ και 1/8 τρ.) και ο Όσμαν (4/13 εντός πεδιάς). Τα έδωσαν όλα οι Σλούκας (14π., 8ασ.) και Ερνανγκόμεθ (17π., 7ρ.).Τα δεκάλεπτα: 20-21, 44-48, 66-75, 92-88

Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπαρτσελόνα 83-71

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο 103-93

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 103-89

Ντουμπάι – Μονακό 101-91

Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής της Euroleague:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βαθμολογικά... αδιάφορη, αλλά «ζημιάρα»! Η Παρτίζαν πήρε το «επεισοδιακό» σερβικό ντέρμπι της «φωτιάς» με τον Ερυθρό Αστέρα, επικρατώντας με 89-82 στην «Belgrade Arena» στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Euroleague, έφτασε τις 6 σερί νίκες (!) κι έκοψε το δρόμο των «ερυθρόλευκων» προς την πρώτη εξάδα. Προς όφελος (και) του Παναθηναϊκού που κρατάει τον Ερυθρό Αστέρα στη μία νίκη μακριά (20-15 με 19-16 τα ρεκόρ τους), τρεις αγωνιστικές πριν απ’ το φινάλε.Σε ακόμη ένα μεγάλο σερβικό ντέρμπι που σημαδεύτηκε από «άγρια» επεισόδια πριν απ’ την έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα και την Αστυνομία (ακόμη και στις εξέδρες της «Belgrade Arena»), η Παρτίζαν έκανε ένα τρομερό ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο. Και με πρωταγωνιστές τους Κάρλικ Τζόουνς (26π. 3/3 τρίπ.) και Στέρλινγκ Μπράουν (22π., 4/6τρίπ.) πήρε μια διαφορά ασφαλείας 15 πόντων (65-80) την οποία συντήρησε ως το φινάλε σε επίπεδο... νίκης, παρά τις προσπάθειες του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (24π., 5/8τρίπ.) να ξαναβάλει τον Ερυθρό Αστέρα στο παιχνίδι.Ο Νικ Καλάθης κατέγραψε 8 ασίστ, αλλά κι ένα τρίποντο «μαχαιριά» στο φινάλε για την Παρτίζαν, όντας καταλυτικός στη δημιουργία για τους φιλοξενούμενους.Τα δεκάλεπτα: 20-21, 38-38, 55-58, 82-89Την πιο σημαντική νίκη της στην κανονική σεζόν της Euroleague πέτυχε η Ζαλγκίρις στο Κάουνας επικρατώντας 83-71 της Μπαρτσελόνα. Οι Λιθουανοί έφτασαν στο 21-14 μετά από 35 αγώνες, εξασφάλισαν θέση στην post season και... «καλοβλέπουν» ακόμα και την τετράδα. Για τη «Μπάρτσα» (20-15) το ματς με τον Παναθηναϊκό την προσεχή Τρίτη στη Βαρκελώνη, είναι «δίχως αύριο».Το απόλυτο ντέρμπι έγινε στη «Ζαλγκίριο Αρένα». Σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο οι ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ και καμία από τις δύο δεν μπόρεσε να αποσπάσει προβάδισμα μεγαλύτερο των 4 πόντων. Με τους γηπεδούχους να κυριαρχούν στα ριμπάουντ, αλλά τη «Μπάρτσα» να σουτάρει υποδειγματικά στο τρίποντο (5/9) το πρώτο ημίχρονο βρήκε τους φιλοξενούμενους μπροστά 40-39 με τρίποντο Πάντερ στην εκπνοή.Για πρώτη φορά μία ομάδα βρέθηκε στο +7, με τη Ζαλγκίρις να ξεφεύγει 66-59 με τρίποντο του Μπραζντέικις 6:42 πριν από το τέλος. Οι Λιθουανοί εκτόξευσαν τη διαφορά στο +12 (73-61) στο 35΄ και εκεί «καθάρισαν» το παιχνίδι. Κορυφαίοι οι δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού Μόουζες Ράιτ (18π., 10ρ.) και Νάιτζελ Ουϊλιαμς-Γκος (16π.). Ξέμεινε από λύσεις στο β΄ ημίχρονο η Μπαρτσελόνα με τον Πάντερ να έχει 16π,, τους 13 στο πρώτο ημίχρονο.Τα δεκάλεπτα: 22-21, 39-40, 59-56, 83-71Μια ήττα που ισοδυναμεί με μισό αποκλεισμό γνώρισε η Αρμάνι στο Παρίσι για την 35η αγωνιστική της Euroleague. Η αδιάφορη Παρί (14-21) επικράτησε με 103-93 αφήνοντας τους Ιταλούς στις 17 νίκες (17-18). Ακόμα και με "3 στα 3" να κλείσουν τη σεζόν, πολύ δύσκολα θα προλάβουν τα play in.Με εκπληκτικό μπάσκετ και τον Ιφί από άλλον... πλανήτη, η Παρί έφτασε να προηγείται μέχρι και με +27 (61-34) στο πρώτο ημίχρονο. Δύσκολα θα άλλαζε κάτι για τους Ιταλούς, που όμως «μάζεψαν» αρκετά τη διαφορά στις αρχές του β΄ ημιχρόνου (66-50). με την έναρξη του τελευταίου δεκάλεπτου το «χάσμα» έγινε για πρώτη φορά μονοψήφιο (87-80) αφού οι γηπεδούχοι αδυνατούσαν να βρουν λύσεις από τη στιγμή που περιορίστηκε ο Ιφί. Η Αρμάνι πλήσιασε στον πόντο 88-87 στα 6,5 λεπτά πριν από το τέλος, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Οι γηπεδούχοι με σερί 11-0 ξέφυγαν ξανά 99-87 και τελικά επικράτησαν 103-93Ο Ιφί σταμάτησε στους 25 με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας και 34 μονάδες αξιολόγησης, ενώ με 19 πολύτιμους πόντους συνεισέφερε ο Εμπαγέ. Για τη Αρμάνι, 20π. είχε ο Άρμονι Μπρουκς.Τα δεκάλεπτα: 30-19, 64-41, 87-76, 103-93Η Μακάμπι «καθάρισε» σχετικά εύκολα το ματς με την Εφές στο Βελιγράδι με 103-89 και πλέον βλέπει επί ίσοις όροις τις ομάδες που διεκδικούν θέση στα play in. Οι Ισραηλινοί έχουν 18-16 και αγώνα λιγότερο από τις ομάδες που βρίσκονται στη 10η θέση με 19-16, συνεπώς κρατούν πλέον στα χέρια τους την τύχη τους. Όσο για την Εφές (11-24), είναι εδώ και καιρό διαδικαστική η συμμετοχή της.Το ματς ουσιαστικά κρίθηκε όταν η «Ομάδα του Λαού» έτρεξε σερί 10-0 και μετέτρεψε το 27-29 (12΄) σε 37-29 (15΄). Έκτοτε, δεν κοίταξε πίσω, ανέβασε τη διαφορά στο +18 (76-58 στο 28΄) και έφτασε άνετα στην επικράτηση με το τελικό . Ο Λόνι Γουόκερ ήταν «ζεστός» στο τρίποντο με 5/7 και 25 πόντους συνολικά ενώ 17 με 3/5 είχε ο Τζίμι Κλαρκ και 15/23 έξω από τα 6.75 η Μακάμπι!Ο Μπράις Ντέσερτ είχε 16π. (7/8 σουτ) για την Εφές.Τα δεκάλεπτα: 24-25, 49-44, 78-64, 103-89«Ζωντανή» στη διεκδίκηση θέσης στα play in της Euroleague έμεινε η Ντουμπάι, επικρατώντας 101-91 της Μονακό στο Σαράγεβο. Η νεοφώτιστη ομάδα της διοργάνωσης, είναι στην 11η θέση με μία νίκη λιγότερη από τη σημερινή της αντίπαλο (18-17 έναντι 19-16). Ωστόσο, το έργο της παραμένει ακόμα πολύ δύσκολο καθώς η Μονακό ευνοείται σε ενδεχόμενη ισοβαθμία.Με «καυτό» τον Τζάναν Μούσα η Ντουμπάι προηγήθηκε 30-18 στο 12΄. Γρήγορα, όμως, οι 9... ηρωικοί παίκτες της Μονακό «έσβησαν» τη διαφορά και στην ανάπαυλα το ματς είχε έλθει στα ίσια (47-47). Σε λεπτή ισορροπία και η τελευταία περίοδος με τη Ντουμπάι να διατηρεί τον έλεγχο (84-78 στο 34:30) αλλά τους Μονεγάσκους να μην χάνουν επαφή με το σκορ. Στο τέλος μίλησε η κόπωση των φιλοξενούμενων και έτσι οι Άραβες έφτασαν σε μια νίκη που τους δίνει δικαίωμα στην ελπίδα.Ο Μούσα «οργίασε» με 25π., 10ασ. και 39 στην αξιολόγηση, από κοντά και ο ΜακΚίνλεί Ράιτ με 23-8-29 αντίστοιχα. Πρώτος σκόρερ της Μονακό ήταν ο Κεβάριους Χέις με 17π. και 6ρ.Τα δεκάλεπτα: 24-18, 47-47, 73-71, 101-91Τετάρτη, 1 ΑπριλίουΜπάγερν Mονάχου (Γερμανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 85-76Πέμπτη, 2 ΑπριλίουΧαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός 92-88Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 83-71Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μονακό (Μονακό) 101-91Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)– Παρτιζάν (Σερβία) 82-89Παρί (Γαλλία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 103-93Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 103-89Παρασκευή, 3 ΑπριλίουΒιλερμπάν (Γαλλία)–ΟλυμπιακόςΜπασκόνια (Ισπανία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία)Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-12Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22-12Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-12Βαλένθια (Ισπανία) 21-13Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21-13Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21-14-------------------------------------Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 20-15Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-15Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 19-16Μονακό (Μονακό) 19-16-------------------------------------Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-16Ντουμπάι (ΗΑΕ) 18-17Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-18Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 15-20Παρτιζάν (Σερβία) 15-20Παρί (Γαλλία) 14-21Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-21Μπασκόνια (Ισπανία) 10-24Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-25Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-26*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15)