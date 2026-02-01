'Εξαλλος ο Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Άρη: «Παίκτες, προπονητές ντροπή σας! Να παραιτηθείτε όλοι»
SPORTS
Basket League Παναθηναϊκός Άρης Δημήτρης Γιαννακόπουλος

'Εξαλλος ο Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Άρη: «Παίκτες, προπονητές ντροπή σας! Να παραιτηθείτε όλοι»

Πληροφορίες ότι ο Εργκίν Αταμάν υπέβαλε παραίτηση - Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram, ξέσπασε κατά προπονητικού τιμ και παικτών του Παναθηναϊκού μετά την ήττα με 102-95 από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη

'Εξαλλος ο Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Άρη: «Παίκτες, προπονητές ντροπή σας! Να παραιτηθείτε όλοι»
197 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο με 102-95 (η δεύτερη ήττα των πράσινων στη φετινή GBL, μετά από εκείνη στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό) ξέσπασε κατά πάντων ρίχνοντας την ευθύνη στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες για την κακή εικόνα της ομάδας. Πληροφορίες που ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί θέλουν τον Αταμάν να έχει υποβάλει παραίτηση. 

Ο κ.Γιαννακόπουλος εμφανώς εκνευρισμένος με δύο stories στο Instagram τα έβαλε με όλους και με όλα ζητώντας με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα να υποβάλλουν άπαντες τις παραιτήσεις τους!



«Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!

Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνεται από τον Άρη. Έλεος!
197 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης