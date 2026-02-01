'Εξαλλος ο Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Άρη: «Παίκτες, προπονητές ντροπή σας! Να παραιτηθείτε όλοι»
'Εξαλλος ο Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Άρη: «Παίκτες, προπονητές ντροπή σας! Να παραιτηθείτε όλοι»
Πληροφορίες ότι ο Εργκίν Αταμάν υπέβαλε παραίτηση - Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram, ξέσπασε κατά προπονητικού τιμ και παικτών του Παναθηναϊκού μετά την ήττα με 102-95 από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη
Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο με 102-95 (η δεύτερη ήττα των πράσινων στη φετινή GBL, μετά από εκείνη στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό) ξέσπασε κατά πάντων ρίχνοντας την ευθύνη στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες για την κακή εικόνα της ομάδας. Πληροφορίες που ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί θέλουν τον Αταμάν να έχει υποβάλει παραίτηση.
Ο κ.Γιαννακόπουλος εμφανώς εκνευρισμένος με δύο stories στο Instagram τα έβαλε με όλους και με όλα ζητώντας με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα να υποβάλλουν άπαντες τις παραιτήσεις τους!
«Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!
Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνεται από τον Άρη. Έλεος!
Ο κ.Γιαννακόπουλος εμφανώς εκνευρισμένος με δύο stories στο Instagram τα έβαλε με όλους και με όλα ζητώντας με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα να υποβάλλουν άπαντες τις παραιτήσεις τους!
«Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!
Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνεται από τον Άρη. Έλεος!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα