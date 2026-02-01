'Εξαλλος ο Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Άρη: «Παίκτες, προπονητές ντροπή σας! Να παραιτηθείτε όλοι»

Πληροφορίες ότι ο Εργκίν Αταμάν υπέβαλε παραίτηση - Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram, ξέσπασε κατά προπονητικού τιμ και παικτών του Παναθηναϊκού μετά την ήττα με 102-95 από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη