Basket League: Μια αγωνιστική σε Ναν, Λεσόρ και Ντόρσεϊ για το επεισόδιο στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό
Basket League: Μια αγωνιστική σε Ναν, Λεσόρ και Ντόρσεϊ για το επεισόδιο στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό

Επίσης στον  Κέντρικ Ναν, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ και 10.000 ευρώ στους Λεσόρ, Ντόρσεϊ για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα

Basket League: Μια αγωνιστική σε Ναν, Λεσόρ και Ντόρσεϊ για το επεισόδιο στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό
Με ποινή μίας αγωνιστική τιμωρήθηκαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ για τον τσακωμό που είχαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens».

Επίσης οι παίκτες καλούνται να πληρώσουν χρηματικά πρόστιμα. Στον Κέντρικ Ναν, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, ενώ Λεσόρ και Ντόρσεϊ των 10.000 ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα

Αναλυτικά η απόφαση του αθλητικού δικαστή της Basket League 

Επιβάλλεται στον Tayler Dorsey, καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), ποινή αποκλεισμού (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) ευρώ, για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα, ήτοι για απώθηση με ορμή των αθλητών και του διαιτητή που τον συγκρατούσαν και για επιθετική προσέγγιση αντίπαλου αθλητή, η οποία εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 30-3-2026.

 Επιβάλλεται στον Kendrick Nunn, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), ποινή αποκλεισμού (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00) ευρώ, για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα, κατά διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα, ήτοι για τέλεση έργω εξύβρισης σε βάρος αθλητή αντίπαλης ομάδας και για την απώθηση με ορμή των αθλητών και του διαιτητή που τον συγκρατούσαν και την επιθετική προσέγγιση αντίπαλου αθλητή.

Επιβάλλεται στον Mathias Lessort, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), ήτοι ποινή αποκλεισμού (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) ευρώ, για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα, κατά διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα, ήτοι για τέλεση έργω εξύβρισης σε βάρος αθλητή αντίπαλης ομάδας (σκίσιμο φανέλας αντίπαλου αθλητή).
Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

