Οι Γουίζαρντς ζήτησαν συγγνώμη για το πιο κακόγουστο πρωταπριλιάτικο αστείο: Έκαναν οπαδό τους να πιστέψει ότι κέρδισε 10.000 δολάρια, δείτε βίντεο
SPORTS
Ουάσινγκτον Γουίζαρντς Πρωταπριλιά οπαδός

7 ΣΧΟΛΙΑ
Ούτε την Πρωταπριλιά δεν κατάφεραν να κάνουν χωρίς λάθος οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς που είναι τελευταίοι στο ΝΒΑ με ρεκόρ 17 νίκες και 59 ήττες.

Η ομάδα υποχρεώθηκε, μάλιστα, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για το «αστείο» σε βάρος οπαδού τους τον οποίο έκαναν να πιστέψει ότι κέρδισε 10.000 δολάρια.

Όλα συνέβησαν στο ημίχρονο του αγώνα με τους Σίξερς.  Οπαδός με δεμένα μάτια επιχείρησε σουτ από το κέντρο του γηπέδου με έπαθλο 10.000 δολάρια. Αν και η προσπάθειά του ήταν τελείως άστοχη, η παρουσιάστρια των Γουίζαρντς και οι μασκότ άρχισαν να πανηγυρίζουν και να χοροπηδάνε με το ανυποψίαστο θύμα της Πρωταπριλιάς. Αφού του έδωσαν, δε, την επιταγή που δήθεν είχε κερδίσει, τον κάλεσαν να δει το replay για να του ανακοινώσουν ότι τελικά αστόχησε.



Αφού το βίντεο από το πρωταπριλιάτικο αστείο προκάλεσε σάλο, η διοίκηση των Γουίζαρντς εξέδωσε ανακοίνωση παραδεχόμενη το λάθος της.

«Ζητούμε συγγνώμη για το πρωταπριλιάτικο αστείο που άφησε πολλούς να αναρωτιούνται αν παραπλανήσαμε κάποιον οπαδό. Το σκετς που αφορούσε τη μασκότ μας και άλλα μέλη της ομάδας μας ήταν γραμμένο σε σενάριο και είχε σκοπό να γιορτάσει την ημέρα αλλά δεν το πετύχαμε. Οι οπαδοί μας είναι η προτεραιότητά μας και συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε να παρέχουμε μια θετική εμπειρία σε όλους όσους παρακολουθούν τους αγώνες μας».

7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

