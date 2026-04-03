Οι Γουίζαρντς ζήτησαν συγγνώμη για το πιο κακόγουστο πρωταπριλιάτικο αστείο: Έκαναν οπαδό τους να πιστέψει ότι κέρδισε 10.000 δολάρια, δείτε βίντεο
Αφού το βίντεο από το πρωταπριλιάτικο αστείο προκάλεσε σάλο, η διοίκηση των Γουίζαρντς εξέδωσε ανακοίνωση παραδεχόμενη το λάθος της
Ούτε την Πρωταπριλιά δεν κατάφεραν να κάνουν χωρίς λάθος οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς που είναι τελευταίοι στο ΝΒΑ με ρεκόρ 17 νίκες και 59 ήττες.
Όλα συνέβησαν στο ημίχρονο του αγώνα με τους Σίξερς. Οπαδός με δεμένα μάτια επιχείρησε σουτ από το κέντρο του γηπέδου με έπαθλο 10.000 δολάρια. Αν και η προσπάθειά του ήταν τελείως άστοχη, η παρουσιάστρια των Γουίζαρντς και οι μασκότ άρχισαν να πανηγυρίζουν και να χοροπηδάνε με το ανυποψίαστο θύμα της Πρωταπριλιάς. Αφού του έδωσαν, δε, την επιταγή που δήθεν είχε κερδίσει, τον κάλεσαν να δει το replay για να του ανακοινώσουν ότι τελικά αστόχησε.
«Ζητούμε συγγνώμη για το πρωταπριλιάτικο αστείο που άφησε πολλούς να αναρωτιούνται αν παραπλανήσαμε κάποιον οπαδό. Το σκετς που αφορούσε τη μασκότ μας και άλλα μέλη της ομάδας μας ήταν γραμμένο σε σενάριο και είχε σκοπό να γιορτάσει την ημέρα αλλά δεν το πετύχαμε. Οι οπαδοί μας είναι η προτεραιότητά μας και συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε να παρέχουμε μια θετική εμπειρία σε όλους όσους παρακολουθούν τους αγώνες μας».
April 2, 2026
