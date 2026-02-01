Ηλιόπουλος μετά το ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Πλέον τον λόγο έχει ο εισαγγελέας, βίντεο
Ο πρόεδρος της ΑΕΚ αφού εξέφρασε με έντονο τρόπο τα παράπονα του στους διαιτητές του ντέρμπι, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV προανήγγειλε τις ενέργειες που θα κάνει από δω και πέρα
Το φινάλε του ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά της Ένωσης με τον Μάριο Ηλιόπουλο, αφού έδειξε τη δυσαρέσκεια του στη διαιτητική τριάδα από την Ολλανδία, σε εξίσου έντονο ύφος να μιλά για τις κινήσεις που θα κάνει από δω και πέρα για να πολεμήσει το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Αρχικά ο πρόεδρος της ΑΕΚ ρωτήθηκε για τις αμφισβητούμενες φάσεις που έχουν προκαλέσει τις διαμαρτυρίες της Ένωσης με τον ίδιο να απαντά με ερωτήσεις προς τον ρεπότερ της συνδρομητικής τηλεόρασης.
«Πείτε μου εσείς τι είδατε; Ποιες αμφισβητούμενες φάσεις; Οκτώ στις δέκα φάσεις δεν τις σφύριξε; Βλέπετε μαϊμού πέναλτι; Βλέπετε κάτι; Είστε πιο παλιός από εμένα, πείτε μου τι είδατε», είπε αρχικά ο κ. Ηλιόπουλος κι όταν ο ρεπόρτερ του απάντησε ότι ο ίδιος δεν είχε τη δυνατότητα να δει τη φάση σε ριπλέι ο πρόεδρος της ΑΕΚ συνέχισε λέγοντας:
«Σήμερα ήταν μια ξανά σφραγίδα της ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό ήταν κατάντια! Επειδή δεν είμαστε άρτσι μπούρτσι και λουλάς, επειδή υπάρχουν νόμοι, τον λόγο θα τον έχει ο εισαγγελέας. Κάποιοι τώρα γελάνε αλλά δεν θα γελάνε για πολύ γιατί εγώ έχω δείξει πως ότι λέω το εννοώ. Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν αυτήν την ντροπή. Πλέον τον λόγο έχει ο εισαγγελέας και θα βγει στη φόρα όλο το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα βάλανε, νοητά για να μην παρεξηγηθώ, τη βόμβα στα πόδια στους και σκάψανε τον λάκκο που θα πέσουν μέσα μόνοι τους».
