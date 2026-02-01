Ηλιόπουλος μετά το ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Πλέον τον λόγο έχει ο εισαγγελέας, βίντεο

Ο πρόεδρος της ΑΕΚ αφού εξέφρασε με έντονο τρόπο τα παράπονα του στους διαιτητές του ντέρμπι, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV προανήγγειλε τις ενέργειες που θα κάνει από δω και πέρα