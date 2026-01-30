Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Μανωλάς - Σιόβας: Μετά τον Ολυμπιακό θα παίξουν μαζί και στον Πανναξιακό
Ο Δημήτρης Σιόβας αποχώρησε από τον Ολυμπιακό Β' και θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Κυκλάδων εκεί όπου παίξει ο Κώστας Μανωλάς
Ξανασμίγουν ποδοσφαιρικά ο Κώστας Μανωλάς και ο Δημήτρης Σιόβας.
Ο πρώτος είναι εδώ και ένα χρόνο το μεγάλο αστέρι του Πανναξιακού στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων (Α' κατηγορία) και ο δεύτερος είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από την ομάδα της Νάξου.
Ήδη ο Πανναξιακός τον προανήγγειλε με teaser βίντεο!
Ο Κώστας Μανωλάς και ο Δημήτρης Σιόβας ήταν δίδυμο στην άμυνα του Ολυμπιακού από το 2012 έως το 2014 σε Ελλάδα και Champions League.
