Μανωλάς - Σιόβας: Μετά τον Ολυμπιακό θα παίξουν μαζί και στον Πανναξιακό
Ο Δημήτρης Σιόβας αποχώρησε από τον Ολυμπιακό Β' και θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Κυκλάδων εκεί όπου παίξει ο Κώστας Μανωλάς

Ξανασμίγουν ποδοσφαιρικά ο Κώστας Μανωλάς και ο Δημήτρης Σιόβας. 

Ο πρώτος είναι εδώ και ένα χρόνο το μεγάλο αστέρι του Πανναξιακού στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων (Α' κατηγορία) και ο δεύτερος είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από την ομάδα της Νάξου. 

Ήδη ο Πανναξιακός τον προανήγγειλε με teaser βίντεο! 

Ο Κώστας Μανωλάς και ο Δημήτρης Σιόβας ήταν δίδυμο στην άμυνα του Ολυμπιακού από το 2012 έως το 2014 σε Ελλάδα και Champions League.

