Ολυμπιακός: Στις 18 και 24 Φεβρουαρίου τα παιχνίδια του Champions League με την Λεβερκούζεν
Ο Ολυμπιακός θα παίξει την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στο Καραϊσκάκη και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στο Λεβερκούζεν
Ανακοινώθηκαν από την UEFA οι ώρες και οι ημέρες των αγώνων των playoffs του Champions League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την γερμανική ομάδα στο Καραϊσκάκη την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Λεβερκούζεν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.
Και τα δύο παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 22:00. Θυμίζουμε αυτός που θα περάσει θα παίξει στη φάση των «16» με την Άρσεναλ ή την Μπάγερν Μονάχου.
