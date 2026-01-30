Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Τσιμίκας: «Μετά την αποβολή παίξαμε έξυπνα, χαρούμενοι για την 8άδα»
Ο διεθνής άσος της Ρόμα δήλωσε χαρούμενος για την απευθείας πρόκριση στους «8»
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, ο Κώστας Τσιμίκας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την προσπάθεια της ομάδας του απέναντι στον Παναθηναϊκό και στάθηκε στο ψυχικό σθένος που έδειξαν οι «Τζιαλορόσι» παίζοντας με παίκτη λιγότερο.
Ο άσος της Ρόμα τόνισε πως ο βαθμός της ισοπαλίας (1-1) ήταν δίκαιος και χάρισε στην ομάδα του την πολυπόθητη απευθείας πρόκριση στους «8» του Europa League, γλιτώνοντας τη διαδικασία των playoffs.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Τσιμίκα:
Για τη δυσκολία του αγώνα: «Ήταν αρκετά δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Μετά την αποβολή παίξαμε πολύ έξυπνα, δεν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει ευκαιρίες. Είμαστε χαρούμενοι που περάσαμε στη φάση των "8"».
Για την αντίδραση μετά την κόκκινη: «Δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε με 10 παίκτες στο γήπεδο. Καταθέσαμε και την ψυχή μας μέσα στο γήπεδο».
Για τις απουσίες και την αξία του βαθμού: «Είχαμε απουσίες και ο Παναθηναϊκός είχε. Όλοι οι παίκτες σε μια μεγάλη ομάδα είναι ικανοί να παίξουν, αξίζαμε τον βαθμό της ισοπαλίας, προσπαθήσαμε, όλα τα παιδιά κατέβαλαν τα πάντα. Και τα παιδιά από τον Παναθηναϊκό έδειξαν ότι το ήθελαν πολύ».
Για την επιστροφή του στην Ελλάδα: «Είμαι πολύ χαρούμενος που γύρισα να παίξω στην Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια. Μου αρέσει να παίζω κόντρα στις ελληνικές ομάδες».
