Ο Ολυμπιακός πέρασε στα playoffs του Champions League με διπλό στον Άγιαξ και ετοιμάζεται για Αταλάντα ή Λεβερκούζεν: Το πάρτι στα αποδυτήρια και το «πάμε Ολυμπιακάρα» του Έσε
Την Παρασκευή η κλήρωση - Αν περάσει και αυτό το εμπόδιο, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει μια εκ των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου
Ένα ακόμα ερυθρόλευκο αγωνιστικό... έπος έγραψε στο Άμστερνταμ το βράδυ της Τετάρτης ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε από την έδρα του Άγιαξ με το 1-2 και συνεχίζει στα playoffs του Champions League.
Με χρυσό σκόρερ τον Έσε, ο Θρύλος έφυγε με το διπλό από την έδρα του «Αίαντα» και 11 βαθμούς συνολικά που του εξασφάλισαν την 18η θέση στη League Phase και τη συνέχεια στο... σεντόνι.
Οι Πειραιώτες θα μάθουν το μεσημέρι της Παρασκευής ποια από τις Αταλάντα και Μπάγερν Λεβερκούζεν (σ.σ. ο Ολυμπιακός την κέρδισε πρόσφατα με 2-0 στο Καραϊσκάκης) θα είναι ο επόμενος αντίπαλος τους, με το πρώτο ματς να διεξάγεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17/18 Φλεβάρη και η ρεβάνς στις 24 ή 25 του επόμενου μήνα στο Μπέργκαμο ή το Λεβερκούζεν, καθώς ο Ολυμπιακός βρέθηκε στην πλευρά των ανίσχυρων λόγω της κατάταξής του στη League Phase.
Αν, δε, καταφέρει να συνεχίσει την πορεία του στο Champions League, ο Θρύλος θα βρει μπροστά του μια εκ των Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου καθώς βρίσκεται στο λεγόμενο silver path (ασημί μονοπάτι)
Ο Ολυμπιακός στάθηκε τυχερός στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ο Άγιαξ ήταν ανώτερος και απείλησε άμεσα την εστία του Τζολάκη. Στο 25΄ ο Γκλουκ έχασε το... άχαστο σε σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή και τον «ερυθρόλευκο» γκολκίπερ εξουδετερωμένο. Στο 32΄ ακυρώθηκε ως (οριακό) οφσάιντ ένα γκολ του Ντόλμπεργκ, ενώ στις καθυστερήσεις (45+3΄) ο Μπιανκόν στην προσπάθειά του να απομακρύνει έδιωξε τη μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή. Ωστόσο, διαιτητής και VAR θεώρησαν ότι δεν υπήρξε παράβαση δεδομένου ότι πρώτα βρήκε τη μπάλα με το πόδι κι έτσι δεν καταλογίστηκε πέναλτι.
Ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα στην άμυνα, όπως και στο ματς με τη Λεβερκούζεν. Αυτή τη φορά δεν είχε χρειαστεί τις «μαγικές» επεμβάσεις του Τζολάκη. Οι γηπεδούχοι ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις καλές στιγμές τους.
Αντίθετα, οι πρωταθλητές Ελλάδας ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη τους καθαρή ευκαιρία. Με έναν καταπληκτικό συνδυασμό Ταρέμι-Μαρτίνς, ο τελευταίος βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε τον Γιάρος για να γράψει το 0-1 στο 52΄.
Ο «Θρύλος» έπαιζε πλέον με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αναζητούσε υπομονετικά το δεύτερο γκολ που θα ξεκαθάριζε οριστικά την πρόκριση. Όμως μέσα μια στιγμή τα δεδομένα άλλαξαν. Από σουτ του Στόιρ μέχρι στην περιοχή, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μουζακίτη. Αυτή τη φορά και μετά από εξέταση on field review, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι. Ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ πραγματοποίησε την τέλεια εκτέσεση και ο Άγιαξ ισοφάρισε στο 69΄.
Ο Ολυμπιακός είχε στη διάθεσή του κάτι παραπάνω από 20 λεπτά να (ξανα)πάρει την πρόκριση. Και έμοιαζε αποφασισμένος! Στο 79΄ ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ και ο Έσε με κεφαλιά έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της καριέρας του στα ερυθρόλευκα!
Ο Έσε μαζί με τον Μαρτίνς ήταν οι κορυφαίοι και μαζί τους ο Πάνος Ρέτσος ο οποίος κράτησε την πρόκριση στο 87΄ καθώς έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος σε κεφαλιά του πανήψυλου Βέγκχορστ.
Ιδιαίτερο χρώμα στους πανηγυρισμούς έδωσε η παρουσία του Μπάμπη Κωστούλα. Ο νεαρός άσος, συμμετείχε ενεργά στο πάρτι της πρόκρισης. Οι πρώην συμπαίκτες του τον αγκάλιασαν, ενώ οι ιαχές «Ολυμπιακός» αντηχούσαν στους διαδρόμους του γηπέδου.
Όταν, δε, στα μεγάφωνα ακούστηκε το Free From Desire, στα αποδυτήρια του Θρύλου επικράτησε χαμός
«Καλησπέρα σε όλους τους φιλάθλους. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Αυτή η νίκη είναι για όλους εσάς και για όλους όσους μας βλέπουν από την Αθήνα. Πάμε Ολυμπιακάρα» είπε χαρακτηριστικά ο άνθρωπος που έστειλε τον Ολυμπιακό στα playoffs του Champions League
🔴⚪✨ We believed. We fought. We qualified. On to the next round of the @ChampionsLeague! pic.twitter.com/DMCu3bxJo5— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 28, 2026
Ο αγώνας
Το πάρτι στα αποδυτήριαΗ λήξη του αγώνα βρήκε τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να γίνονται ένα «κουβάρι» στον αγωνιστικό χώρο, όμως η πραγματική έκρηξη χαράς σημειώθηκε στα αποδυτήρια.
OLYMPIACOS!!!! ❤️🤍 pic.twitter.com/zq0ezzfHf0— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 28, 2026
Winning locker room vibes! 🔴⚪️💪🏻 pic.twitter.com/YNLQwArg80— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 28, 2026
«Πάμε Ολυμπιακάρα»Ο Έσε ήταν τρελαμένος μετά το χρυσό γκολ που πέτυχε και σε μήνυμά του είπε στα ελληνικά «πάμε Ολυμπιακάρα».
The scorer of the winning goal! pic.twitter.com/nYtvTM7ko1— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 28, 2026
