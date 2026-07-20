Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα σε τελικό, που δεν είχε ούτε μία τελική προσπάθεια στο 90λεπτο
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Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα σε τελικό, που δεν είχε ούτε μία τελική προσπάθεια στο 90λεπτο

Η ομάδα του Σκαλόνι δεν έκανε ούτε υποψία φάσης και αυτό αποτυπώθηκε πάνω απ' όλα και στα στατιστικά

Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα σε τελικό, που δεν είχε ούτε μία τελική προσπάθεια στο 90λεπτο
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Η Αργεντινή έκανε κάτι μοναδικό στο 90λεπτο του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με αντίπαλο την Ισπανία. 

Αυτό το κάτι μοναδικό, δεν ήταν όμως και... θετικό. 

Η ομάδα του Σκαλόνι έγινε η πρώτη ομάδα που σε τελικό Μουντιάλ δεν έκανε ούτε μία τελική. Ήταν φανερό μέσα στο ματς, πως η Αργεντινή δεν έκανε ούτε υποψία φάσης. Μια κάθετη από πλάγια του Σιμεόνε που δεν ήταν όμως σωστή ή η αναμπουμπούλα προς το τέλος, ήταν οι σημαντικότερες στιγμές. 

Αλλά φάση δεν έκανε. Το έδειξε και η στατιστική. Ούτε τελική. 

Στις 15 σταμάτησε η Ισπανία στο 90λεπτο, οι 9 στον στόχο.

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