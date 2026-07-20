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Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα σε τελικό, που δεν είχε ούτε μία τελική προσπάθεια στο 90λεπτο
Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα σε τελικό, που δεν είχε ούτε μία τελική προσπάθεια στο 90λεπτο
Η ομάδα του Σκαλόνι δεν έκανε ούτε υποψία φάσης και αυτό αποτυπώθηκε πάνω απ' όλα και στα στατιστικά
Η Αργεντινή έκανε κάτι μοναδικό στο 90λεπτο του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με αντίπαλο την Ισπανία.
Αυτό το κάτι μοναδικό, δεν ήταν όμως και... θετικό.
Η ομάδα του Σκαλόνι έγινε η πρώτη ομάδα που σε τελικό Μουντιάλ δεν έκανε ούτε μία τελική. Ήταν φανερό μέσα στο ματς, πως η Αργεντινή δεν έκανε ούτε υποψία φάσης. Μια κάθετη από πλάγια του Σιμεόνε που δεν ήταν όμως σωστή ή η αναμπουμπούλα προς το τέλος, ήταν οι σημαντικότερες στιγμές.
Αλλά φάση δεν έκανε. Το έδειξε και η στατιστική. Ούτε τελική.
Στις 15 σταμάτησε η Ισπανία στο 90λεπτο, οι 9 στον στόχο.
Αυτό το κάτι μοναδικό, δεν ήταν όμως και... θετικό.
Η ομάδα του Σκαλόνι έγινε η πρώτη ομάδα που σε τελικό Μουντιάλ δεν έκανε ούτε μία τελική. Ήταν φανερό μέσα στο ματς, πως η Αργεντινή δεν έκανε ούτε υποψία φάσης. Μια κάθετη από πλάγια του Σιμεόνε που δεν ήταν όμως σωστή ή η αναμπουμπούλα προς το τέλος, ήταν οι σημαντικότερες στιγμές.
Αλλά φάση δεν έκανε. Το έδειξε και η στατιστική. Ούτε τελική.
Στις 15 σταμάτησε η Ισπανία στο 90λεπτο, οι 9 στον στόχο.
0 - Argentina are the first ever team to fail to have a single shot in 90 minutes in a FIFA World Cup final.— OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026
Blanks. pic.twitter.com/MfI6SwlunG
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