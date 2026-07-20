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Ο Ρόδρι έγινε ο πρώτος Ισπανός που κατακτά το βραβείο του MVP σε Μουντιάλ, οι φοβερές επιδόσεις του
Ο Ρόδρι έγινε ο πρώτος Ισπανός που κατακτά το βραβείο του MVP σε Μουντιάλ, οι φοβερές επιδόσεις του
Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι και αρχηγός της Φούρια Ρόχα αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 93% επιτυχία στις πάσες του
Η Ισπανία κατέκτησε την κορυφή του κόσμου και ο Ρόδρι αναδείχθηκε ο MVP του Μουντιάλ με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, οδηγώντας την Ισπανία στην κατάκτηση του δεύτερου τροπαίου της ιστορίας της.
Μάλιστα έγινε ο πρώτος Ισπανός που κατακτά αυτό το βραβείο καθώς το 2010, όταν η Φούρια Ρόχα είχε σηκώσει ξανά το Μουντιάλ, το βραβείο είχε καταλήξει στα χέρια του Ντιέγκο Φορλάν από την Ουρουγουάη.
Ο αρχηγός και ηγέτης της Ισπανίας στον δρόμο προς την κορυφή, επέβαλλε τον ρυθμό σε κάθε παιχνίδι και κυριάρχησε στον χώρο του κέντρου. Με σταθερότητα, ψυχραιμία και εξαιρετική ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του, πραγματοποίησε ένα τουρνουά υψηλότατου επιπέδου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι συγκαταλέγεται στους κορυφαίους μέσους.
Η διάκριση του MVP δεν βασίστηκε μόνο στην εικόνα του μέσα στο γήπεδο, αλλά και σε εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία. Ο Ρόδρι ολοκλήρωσε το Μουντιάλ με τις περισσότερες εύστοχες πάσες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστής σε μία διοργάνωση, ξεπερνώντας τις 650, ενώ διατήρησε ποσοστό επιτυχίας που άγγιξε το 93%.
Παράλληλα, κατέρριψε τόσο τη δική του επίδοση από το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 όσο και το ιστορικό ρεκόρ του Τσάβι από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής το 2010. Επιπλέον, ήταν ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης στις επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ολοκληρώνοντας 170 μεταβιβάσεις σε εκείνο το κομμάτι του αγωνιστικού χώρου.
Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Ρόδρι έφτασε στο Μουντιάλ προερχόμενος από μακρά περίοδο απουσίας λόγω τραυματισμού και με αρκετά ερωτηματικά γύρω από την αγωνιστική του κατάσταση. Ωστόσο, όχι μόνο επέστρεψε στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά εξελίχθηκε στον κινητήριο μοχλό της Ισπανίας, αγωνιζόμενος βασικός και στα οκτώ παιχνίδια της διοργάνωσης και κλείνοντας το τουρνουά ως παγκόσμιος πρωταθλητής και αδιαμφισβήτητος MVP.
Μάλιστα έγινε ο πρώτος Ισπανός που κατακτά αυτό το βραβείο καθώς το 2010, όταν η Φούρια Ρόχα είχε σηκώσει ξανά το Μουντιάλ, το βραβείο είχε καταλήξει στα χέρια του Ντιέγκο Φορλάν από την Ουρουγουάη.
Ο αρχηγός και ηγέτης της Ισπανίας στον δρόμο προς την κορυφή, επέβαλλε τον ρυθμό σε κάθε παιχνίδι και κυριάρχησε στον χώρο του κέντρου. Με σταθερότητα, ψυχραιμία και εξαιρετική ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του, πραγματοποίησε ένα τουρνουά υψηλότατου επιπέδου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι συγκαταλέγεται στους κορυφαίους μέσους.
Η διάκριση του MVP δεν βασίστηκε μόνο στην εικόνα του μέσα στο γήπεδο, αλλά και σε εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία. Ο Ρόδρι ολοκλήρωσε το Μουντιάλ με τις περισσότερες εύστοχες πάσες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστής σε μία διοργάνωση, ξεπερνώντας τις 650, ενώ διατήρησε ποσοστό επιτυχίας που άγγιξε το 93%.
Rodri wins the World Cup Golden Ball.— B/R Football (@brfootball) July 19, 2026
Best. Player. In. The. Tournament. 🌟 pic.twitter.com/KxZkz9cdJs
Παράλληλα, κατέρριψε τόσο τη δική του επίδοση από το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 όσο και το ιστορικό ρεκόρ του Τσάβι από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής το 2010. Επιπλέον, ήταν ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης στις επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ολοκληρώνοντας 170 μεταβιβάσεις σε εκείνο το κομμάτι του αγωνιστικού χώρου.
Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Ρόδρι έφτασε στο Μουντιάλ προερχόμενος από μακρά περίοδο απουσίας λόγω τραυματισμού και με αρκετά ερωτηματικά γύρω από την αγωνιστική του κατάσταση. Ωστόσο, όχι μόνο επέστρεψε στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά εξελίχθηκε στον κινητήριο μοχλό της Ισπανίας, αγωνιζόμενος βασικός και στα οκτώ παιχνίδια της διοργάνωσης και κλείνοντας το τουρνουά ως παγκόσμιος πρωταθλητής και αδιαμφισβήτητος MVP.
📊 Last 4 FIFA World Cup Golden Ball winners:— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) July 19, 2026
🇦🇷 Lionel Messi (2014)
🇭🇷 Luka Modrić (2018)
🇦🇷 Lionel Messi (2022)
🇪🇸 Rodri (2026)
Elite! 🏆 pic.twitter.com/zGPIn35KPw
Αναλυτικά η λίστα με τους παίκτες που έχουν κατακτήσει το βραβείο της «χρυσής μπάλας» του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1978 όταν και θεσπίστηκε ως διάκριση:
Οι MVP των Μουντιάλ
1978: Μάριο Κέμπες (Αργεντινή)
1982: Πάολο Ρόσι (Ιταλία)
1986: Ντιέγκο Μαραντόνα (Αργεντινή)
1990: Σαλβατόρε Σκιλάτσι (Ιταλία)
1994: Ρομάριο (Βραζιλία)
1998: Ρονάλντο (Βραζιλία)
2002: Ολιβερ Καν (Γερμανία)
2006: Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία)
2010: Ντιέγκο Φορλάν (Ουρουγουάη)
2014: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)
2018: Λούκα Μόντριτς (Κροατία)
2022: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)
2026: Ρόντρι (Ισπανία)
Το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα κατέληξε στα χέρια του Ουνάι Σιμόν, ο οποίος δέχθηκε μόλις ένα γκολ σε ολόκληρο το τουρνουά.
Καλύτερος τερματοφύλακας ο Σιμόν και η διάκριση του Κουμπαρσί
Ο Πάου Κουμπαρσί αναδείχθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής του Μουντιάλ, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με τα καθιερωμένα πειράγματα και τις… σφαλιάρες. Το εν λόγω βραβείο είχα κατακτήσει το 2022 ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος στον φετινό τελικό αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Αργεντινή με δέκα παίκτες. Η φάση της αποβολής μάλιστα ήρθε απέναντι στον Πάου Κουμπαρσί!
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