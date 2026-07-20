Ο Ρόδρι έγινε ο πρώτος Ισπανός που κατακτά το βραβείο του MVP σε Μουντιάλ, οι φοβερές επιδόσεις του



Οι MVP των Μουντιάλ



Καλύτερος τερματοφύλακας ο Σιμόν και η διάκριση του Κουμπαρσί

Αναλυτικά η λίστα με τους παίκτες που έχουν κατακτήσει το βραβείο της «χρυσής μπάλας» του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1978 όταν και θεσπίστηκε ως διάκριση:1978: Μάριο Κέμπες (Αργεντινή)1982: Πάολο Ρόσι (Ιταλία)1986: Ντιέγκο Μαραντόνα (Αργεντινή)1990: Σαλβατόρε Σκιλάτσι (Ιταλία)1994: Ρομάριο (Βραζιλία)1998: Ρονάλντο (Βραζιλία)2002: Ολιβερ Καν (Γερμανία)2006: Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία)2010: Ντιέγκο Φορλάν (Ουρουγουάη)2014: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)2018: Λούκα Μόντριτς (Κροατία)2022: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)2026: Ρόντρι (Ισπανία)Το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα κατέληξε στα χέρια του Ουνάι Σιμόν, ο οποίος δέχθηκε μόλις ένα γκολ σε ολόκληρο το τουρνουά.Ο Πάου Κουμπαρσί αναδείχθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής του Μουντιάλ, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με τα καθιερωμένα πειράγματα και τις… σφαλιάρες. Το εν λόγω βραβείο είχα κατακτήσει το 2022 ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος στον φετινό τελικό αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Αργεντινή με δέκα παίκτες. Η φάση της αποβολής μάλιστα ήρθε απέναντι στον Πάου Κουμπαρσί!