Νέα ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: «Με εσένα θα ασχολούμαι;» είπε η Καρυστιανού στον Νίκο Πλακιά

Νωρίτερα υπήρξε φραστικό επεισόδιο ανάμεσα σε συνήγορο υπεράσπισης και τον Νίκο Πλακιά - Ο πρώτος κατήγγειλε ότι κατηγορούμενος δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση μέσα στη δικαστική αίθουσα

Λάρισα. Και στην 22η κατά σειρά συνεδρίαση, που εκδικάζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, σημειώθηκε νέα ένταση με την Μαρία Καρυστιανού και τον Νίκο Πλακιά.



Συγκεκριμένα, υπήρξε φραστικό επεισόδιο μεταξύ των συγγενών θυμάτων καθώς όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καρυστιανού, μετά από αρκετό καιρό απουσίας, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στο πρόσωπό της, με την επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να απαντά: «με σένα θα ασχολούμαι;».







Ανέφερε ότι το ηλικιακό όριο δεν ίσχυε στον κανονισμό του ΟΣΕ και πρόσθεσε ότι η μετάταξη του σταθμάρχη είναι ασύνδετη με τις υπόλοιπες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.



Αρνήθηκε τις κατηγορίες και για τον διευθυντή Συντήρησης του ΟΣΕ, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να κάνει συντήρηση σε έργο που δεν ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα αοριστίας και αντιφατικότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, ζητώντας την ακύρωσή του.







Πλακιάς: Ο δικός σου ήταν άσχετος; Ο τυχαίος επιβάτης; Αυτός που είπε τη λέξη «ΤΕΛΟΣ»;



Βασάρα: Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη;



Πρόεδρος: Το δικαστήριο διακόπτει για 10 λεπτά. Την επόμενη φορά που θα μιλήσει κάποιος, θα περάσει έξω. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά.



Πλακιάς: Ήρθες κι εδώ, βλάκα, μυαλό δεν βάζεις. Σίχαμα. Αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε; Ήρθε και εδώ ο βλάκας. Αλήτες. Ο μπράβος του Παπαδόπουλου (σ.σ. πρώην υφυπουργός Μεταφορών). Αυτούς υπερασπίζεστε; Σας σπούδασαν οι γονείς σας για να υπερασπιστείτε αυτούς; Δεν ήταν άσχετος. Αν ήταν άσχετος, θα καθόταν σπίτι του. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.



Μαρία Θεοδώρη: Συναίσθηση μηδέν. Ντροπή.



Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση. Ακολούθως, η ένταση συνεχίστηκε όταν ο κ. Ιωαννίδης κατήγγειλε επίθεση του κ. Πλακιά σε βάρος του πελάτη του.



Η ένταση συνεχίστηκε και όταν η δίκη ξεκίνησε ξανά. Ο κ. Ιωαννίδης κατήγγειλε μετά το επεισόδιο:



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Πρόεδρος: Είναι στην αρμοδιότητά μας να ακούσουμε τον κάθε κατηγορούμενο.



Εκείνη τη στιγμή υπήρξε ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης και της κατηγορίας.



Ιωαννίδης: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αν θέλετε κ. Στουρνάρα, μπορείτε να αποχωρήσετε.



Συνήγοροι υπεράσπισης: Μας απειλεί ότι θα αποχωρήσει. Ας αποχωρήσει.



Η διαδικασία συνεχίστηκε με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.



Σήμερα, παρόντες στο εδώλιο είναι τέσσερις κατηγορούμενοι: Ιωάννης Παληοθόδωρος, Ζαχαρίας Στουρνάρας, Σπύρος Πατέρας και Παύλος Κουζής.



Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο κτίριο της Γαιόπολις, στη. Και στην 22η κατά σειρά συνεδρίαση, που εκδικάζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, σημειώθηκε νέα ένταση με την Μαρία Καρυστιανού και τον Νίκο Πλακιά.Συγκεκριμένα, υπήρξε φραστικό επεισόδιο μεταξύ των συγγενών θυμάτων καθώς όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καρυστιανού, μετά από αρκετό καιρό απουσίας, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στο πρόσωπό της, με την επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να απαντά: «με σένα θα ασχολούμαι;».Ενταση υπήρξε νωρίτερα μεταξύ συνηγόρου υπεράσπισης και του Νίκου Πλακιά, συγγενούς θύματος των Τεμπών. Με την έναρξη της δίκης, πρώτος τοποθετήθηκε ο συνήγορος υπεράσπισης τριών κατηγορουμένων, Δημήτρης Ιωαννίδης (εκπροσωπεί τους Κολιοπούλου, Στουρνάρα και Παλαιοθόδωρο), ο οποίος αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες που αφορούν την υπάλληλο (Κολιοπούλου), η οποία κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη.Ανέφερε ότι το ηλικιακό όριο δεν ίσχυε στον κανονισμό του ΟΣΕ και πρόσθεσε ότι η μετάταξη του σταθμάρχη είναι ασύνδετη με τις υπόλοιπες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.Αρνήθηκε τις κατηγορίες και για τον διευθυντή Συντήρησης του ΟΣΕ, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να κάνει συντήρηση σε έργο που δεν ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα αοριστίας και αντιφατικότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, ζητώντας την ακύρωσή του.Τη στιγμή που μιλούσε ο δικηγόρος του διευθυντή Συντήρησης (Στουρνάρα), ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει σε βίντεο στον σταθμό της Λάρισας, όταν είχε διακόψει σταθμάρχη που εξηγούσε τον χειρισμό του τοπικού συστήματος λέγοντας τη λέξη «ΤΕΛΟΣ», αντέδρασε έντονα ο Νίκος Πλακιάς Ο δικός σου ήταν άσχετος; Ο τυχαίος επιβάτης; Αυτός που είπε τη λέξη «ΤΕΛΟΣ»;Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη;Το δικαστήριο διακόπτει για 10 λεπτά. Την επόμενη φορά που θα μιλήσει κάποιος, θα περάσει έξω. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά.Ήρθες κι εδώ, βλάκα, μυαλό δεν βάζεις. Σίχαμα. Αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε; Ήρθε και εδώ ο βλάκας. Αλήτες. Ο μπράβος του Παπαδόπουλου (σ.σ. πρώην υφυπουργός Μεταφορών). Αυτούς υπερασπίζεστε; Σας σπούδασαν οι γονείς σας για να υπερασπιστείτε αυτούς; Δεν ήταν άσχετος. Αν ήταν άσχετος, θα καθόταν σπίτι του. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.Συναίσθηση μηδέν. Ντροπή.Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση. Ακολούθως, η ένταση συνεχίστηκε όταν ο κ. Ιωαννίδης κατήγγειλε επίθεση του κ. Πλακιά σε βάρος του πελάτη του.Η ένταση συνεχίστηκε και όταν η δίκη ξεκίνησε ξανά. Ο κ. Ιωαννίδης κατήγγειλε μετά το επεισόδιο:«Ο κ. Στουρνάρας δέχθηκε επίθεση, και όχι μόνο λεκτική. Δέχθηκε και δύο κλοτσιές εντός του δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει πως δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν είναι δικό τους θέμα να παραβιάζουν αρχές και τη νομιμότητα. Να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως για να τους επιτεθούν, για να τους χλευάσουν;»Είναι στην αρμοδιότητά μας να ακούσουμε τον κάθε κατηγορούμενο.Εκείνη τη στιγμή υπήρξε ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης και της κατηγορίας.Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αν θέλετε κ. Στουρνάρα, μπορείτε να αποχωρήσετε.Μας απειλεί ότι θα αποχωρήσει. Ας αποχωρήσει.Η διαδικασία συνεχίστηκε με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.Σήμερα, παρόντες στο εδώλιο είναι τέσσερις κατηγορούμενοι: Ιωάννης Παληοθόδωρος, Ζαχαρίας Στουρνάρας, Σπύρος Πατέρας και Παύλος Κουζής.

Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής και ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος Στη συνέχεια της δίκης ακολούθησε η εισαγγελική πρόταση επί των αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.



Η Εισαγγελέας μεταξύ άλλων πρότεινε να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αιτήματα αναβολής και αναστολής της δίκης καθώς και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Το ίδιο και για προδικαστική παραπομπή και προδικαστικό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



«Δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης ή εξάρτησης της δίκης που διεξάγουμε και της διαδικασίας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή εισαγγελία» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ επιφυλάχθηκε για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας για την μετατροπή της κατηγορίας σε ενδεχόμενο δόλο για τον μοιραίο σταθμάρχη.



Πλακιάς: Ο καθένας μέσα στην αίθουσα υπερασπίζεται τον άνθρωπό του Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας, ο Νίκος Πλακιάς μίλησε στους δημοσιογράφου και ρωτήθηκε για την ένταση που επικράτησε τόσο με τον συνήγορο υπεράσπισης κατηγορουμένου, όσο και με την Μαρία Καρυστιανού.



Αρχικά, για ό,τι συνέβη με τον συνήγορο υπεράσπισης τριών κατηγορουμένων, Δημήτρη Ιωαννίδη ο Νίκος Πλακιάς είπε «οι συνήγοροι πρέπει να σέβονται. Δεν γίνεται να λέει ότι ο κ. Στουρνάρας είναι άσχετος με την υπόθεση. Είναι προσβλητικό. Οσο υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας φυσικά μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά αυτά είναι λίγο προκλητικά. Ας υπερασπίσουν τους πελάτες τους με λίγη περισσότερη αξιοπρέπεια απέναντι σε εμάς».



Σχετικά με την Μαρίας Καρυστιανού, ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε: «Ο καθένας μέσα στην αίθουσα υπερασπίζεται τον άνθρωπό του. Είναι και κάποια θέματα προσωπικά, μπορεί να υπάρξει λίγο ένταση, αλλά σήμερα δεν υπήρξε κάτι το αξιοσημείωτο».