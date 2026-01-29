Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα πλησίασε τη 10η θέση με το διπλό του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ!

Η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άγιαξ έφερε την Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στη 10η θέση και στην Τσεχία