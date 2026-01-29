H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα πλησίασε τη 10η θέση με το διπλό του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ!
Η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άγιαξ έφερε την Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στη 10η θέση και στην Τσεχία
Σπουδαία νίκη με 1-2 μέσα στην έδρα του Άγιαξ και πρόκριση στα play offs του Champions League πανηγύρισε ο Ολυμπιακός με τα γκολ των Ζέλσον Μαρτίνς και Εσε.
Με τη νίκη αυτή πήρε σημαντική ώθηση και η Ελλάδα, η οποία πλησίασε τη 10η θέση και την Τσεχία.
Συγκεκριμένα η Ελλάδα από τους 44.862 βαθμούς με το διπλό του Ολυμπιακού πήγε στους 45.612 με την Τσεχία να μένει στους 46.325 μετά την ήττα της Σλάβια Πράγας με 4-1 από την Πάφο και να συνεχίζει με τρεις εκπροσώπους.
Η Πολωνία που έχει τρεις ομάδες στο Conference League παρέμεινε στη 12η θέση με 44.625 βαθμούς, ενώ η 13η Δανία έμεινε στους 40.365 με την Κοπεγχάγη να γνωρίζει την ήττα με 4-1 από την Μπαρτσελόνα και να μένει μια εκπρόσωπο.
Η βαθμολογία της UEFA
9. Τουρκία 48.625 (3/5)
10. Τσεχία 46.325 (3/5)
11. Ελλάδα 45.612 (4/5)
12. Πολωνία 44.625 (3/4)
13. Δανία 40.356 (1/4)
14. Νορβηγία 39.687 (2/5)
15. Κύπρος 35.443 (2/4)
16. Ελβετία 34.500 (3/5)
Πηγή:www.gazzetta.gr
