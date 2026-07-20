Alpha Bank: Κυριαρχεί στα Euromoney Awards for Excellence 2026 με τέσσερις διεθνείς διακρίσεις
Alpha Bank: Κυριαρχεί στα Euromoney Awards for Excellence 2026 με τέσσερις διεθνείς διακρίσεις
Έλαβε τις διακρίσεις Best Bank in Greece και Best Bank in Diversity & Inclusion για την Alpha Bank και Best Bank for Research και Best Investment Bank for Real Estate and Hospitality για την ΑΧΙΑ
Η Alpha Bank αναδείχθηκε Best Bank in Greece στα φετινά Euromoney Awards for Excellence, στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, κερδίζοντας παράλληλα και τη διάκριση Best Bank in Diversity & Inclusion. Στο σύνολό του, ο Όμιλος τιμήθηκε με τέσσερις διακρίσεις, καθώς η AXIA αναγνωρίστηκε ως Best Bank for Research και ως Best Investment Bank for Real Estate and Hospitality, μία διεθνής αναγνώριση για τη στρατηγική επιλογή της Alpha Bank να εντάξει την AXIA στον Όμιλο δημιουργώντας μία από τις ισχυρότερες πλατφόρμες επενδυτικής τραπεζικής και έρευνας στην ελληνική αγορά.
Η ομάδα αξιολόγησης της Euromoney αναγνώρισε την Alpha Bank ως την ελληνική τράπεζα που ξεχώρισε περισσότερο το 2025 (“the standout performer in Greece”), επισημαίνοντας ότι η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου δημιούργησε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον ανταγωνισμό.
Οι διακρίσεις έρχονται με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου 2023-2025, κατά το οποίο η Alpha Bank υπερέβη τους βασικούς οικονομικούς και στρατηγικούς της στόχους. Όπως, όμως, επισημαίνει η Euromoney, αυτό που ξεχώρισε δεν ήταν μόνο η επίδοση, ήταν η στρατηγική επιλογή: στοχευμένες εξαγορές, όπως η AstroBank και η AXIA, και κυρίως, η στρατηγική συνεργασία ευρωπαϊκής εμβέλειας με τη UniCredit, που αλλάζει δομικά τη θέση της Τράπεζας στην ελληνική αγορά.
Με αφορμή τις διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026, ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς, γιατί δεν αναγνωρίζουν μόνο τα αποτελέσματά μας, αλλά επιβραβεύουν τη στρατηγική και τις επιλογές που τα έφεραν. Επιλέξαμε συνειδητά ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας με πειθαρχία το κεφαλαιακό μας απόθεμα, χτίζοντας νέες δυνατότητες μέσα από στοχευμένες εξαγορές και μια – μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα – συνεργασία με τη UniCredit. Η αναγνώριση αυτή ανήκει στους ανθρώπους της Alpha Bank. Θα συνεχίσουμε με την ίδια πειθαρχία, ώστε να παραμείνουμε η Τράπεζα που εμπιστεύονται οι πελάτες μας».
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Η ομάδα αξιολόγησης της Euromoney αναγνώρισε την Alpha Bank ως την ελληνική τράπεζα που ξεχώρισε περισσότερο το 2025 (“the standout performer in Greece”), επισημαίνοντας ότι η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου δημιούργησε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον ανταγωνισμό.
Οι διακρίσεις έρχονται με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου 2023-2025, κατά το οποίο η Alpha Bank υπερέβη τους βασικούς οικονομικούς και στρατηγικούς της στόχους. Όπως, όμως, επισημαίνει η Euromoney, αυτό που ξεχώρισε δεν ήταν μόνο η επίδοση, ήταν η στρατηγική επιλογή: στοχευμένες εξαγορές, όπως η AstroBank και η AXIA, και κυρίως, η στρατηγική συνεργασία ευρωπαϊκής εμβέλειας με τη UniCredit, που αλλάζει δομικά τη θέση της Τράπεζας στην ελληνική αγορά.
Με αφορμή τις διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026, ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς, γιατί δεν αναγνωρίζουν μόνο τα αποτελέσματά μας, αλλά επιβραβεύουν τη στρατηγική και τις επιλογές που τα έφεραν. Επιλέξαμε συνειδητά ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας με πειθαρχία το κεφαλαιακό μας απόθεμα, χτίζοντας νέες δυνατότητες μέσα από στοχευμένες εξαγορές και μια – μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα – συνεργασία με τη UniCredit. Η αναγνώριση αυτή ανήκει στους ανθρώπους της Alpha Bank. Θα συνεχίσουμε με την ίδια πειθαρχία, ώστε να παραμείνουμε η Τράπεζα που εμπιστεύονται οι πελάτες μας».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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