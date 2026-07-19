Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Τελικός Μαντόνα Σακίρα

Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο μουσικό θέαμα συμμετείχαν ονόματα της παγκόσμιας σκηνής που μετέτρεψαν το ημίχρονο του τελικού του 2026 σε μία από τις πιο λαμπερές στιγμές της διοργάνωσης

Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
33 ΣΧΟΛΙΑ
Εκατομμύρια φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή και για πρώτη φορά στο ημίχρονο έγινε ένα εντυπωσιακό σόου.

Στο μουσικό θέαμα, συμμετείχαν ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που μετέτρεψαν το ημίχρονο του τελικού του 2026 σε μία από τις πιο λαμπερές στιγμές της διοργάνωσης. Πρώτη εμφανίστηκε η Μαντόνα και άνοιξε το σόου τραγουδώντας το «Music». Η ποπ σταρ επέβαινε σε αυτοκίνητο που επέβαιναν ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο, με τους τρεις να βγαίνουν εν τέλει στο γήπεδο. 

Το σόου συνεχίστηκε με «Μάπετ Σόου» και τον μαέστρο Γκουστάβο Ντουνταμέλ ενώ ακολούθησαν οι Κορεάτες BTS ερμηνεύοντας το «Dynamite». Στο γήπεδο εμφανίστηκε ο Τζέισον Σουντέικις από τη σειρά «Ted Lasso» για να συνεχίσει ο Τζάστιν Μπίμπερ ο οποίος τραγούδησε το «Everything Hallelujah» παίζοντας κιθάρα.


Η Σακίρα ερμήνευσε το τραγούδι του Μουντιάλ «Dai Dai» με τον Burna Boy και στο τέλος αγκάλιασε παιδιά. Στις γιγαντοοθόνες εμφανίστηκε ο θρυλικός, αείμνηστος Πελέ ενώ στο γήπεδο εμφανίστηκαν η Miss Piggy και ο Kermit. 

Το σόου είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούν η FIFA και η Global Citizen.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 

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Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Μαντόνα με τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Μαντόνα με τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Μαντόνα με τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Μαντόνα με τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
BTS
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
BTS
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
BTS
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
BTS
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
BTS
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τζάστιν Μπίμπερ
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τζάστιν Μπίμπερ
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τζάστιν Μπίμπερ
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τζάστιν Μπίμπερ
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σακίρα
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σακίρα
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σακίρα
Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, BTS και Σακίρα στο εντυπωσιακό half-time show του τελικού του Μουντιάλ: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σακίρα
33 ΣΧΟΛΙΑ

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