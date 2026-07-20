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Ισπανία: Νεκρός 13χρόνος κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το Μουντιάλ, κατέρρευσε συντριβάνι
Ισπανία: Νεκρός 13χρόνος κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το Μουντιάλ, κατέρρευσε συντριβάνι
Μία μερίδα ανθρώπων βρισκόταν μέσα στο σιντριβάνι, γιορτάζοντας τη νίκη της Ισπανίας και μέρος του υποχώρησε από το βάρος, με αποτέλεσμα μία πέτρα να πέσει πάνω στο θύμα και να τον τραυματίσει θανάσιμα
Ένα 13χρονο αγόρι στην Ισπανία έχασε τη ζωή του, ενώ άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, μετά την κατάρρευση σιντριβανιού στην πόλη Ροντρίγκο της Σαλαμάνκα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Αναλυτικότερα, τη στιγμή που μία μερίδα ανθρώπων βρισκόταν μέσα στο σιντριβάνι, γιορτάζοντας τη νίκη της Ρόχα, μέρος του υποχώρησε από το βάρος του πλήθους, με αποτέλεσμα μία πέτρα να πέσει πάνω στο θύμα και να τον τραυματίσει σοβαρά.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες έφτασαν αμέσως στην περιοχή όπου έλαβε χώρα το συμβάν και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε δύο άτομα, προτού τα μεταφέρουν στο κέντρο υγείας του Ροντρίγκο. Το 13χρόνο αγόρι υπέκυψε στα τραύματα του πριν φτάσει στο κέντρο υγείας, ενώ προς το παρόν δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του άλλου τραυματία.
Πηγή: gazzetta.gr
Αναλυτικότερα, τη στιγμή που μία μερίδα ανθρώπων βρισκόταν μέσα στο σιντριβάνι, γιορτάζοντας τη νίκη της Ρόχα, μέρος του υποχώρησε από το βάρος του πλήθους, με αποτέλεσμα μία πέτρα να πέσει πάνω στο θύμα και να τον τραυματίσει σοβαρά.
‼️Muere un menor en Ciudad Rodrigo tras desprenderse el pilar de la fuente del Árbol Gordohttps://t.co/zB2qNy29TX pic.twitter.com/usUH92hMzX— La Gaceta de Salamanca (@LaGacetaSA) July 19, 2026
Οι αρμόδιες υπηρεσίες έφτασαν αμέσως στην περιοχή όπου έλαβε χώρα το συμβάν και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε δύο άτομα, προτού τα μεταφέρουν στο κέντρο υγείας του Ροντρίγκο. Το 13χρόνο αγόρι υπέκυψε στα τραύματα του πριν φτάσει στο κέντρο υγείας, ενώ προς το παρόν δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του άλλου τραυματία.
Un muerto en #España 🇪🇸 en las celebraciones por ganar el #MundialDelFútbol2026— Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) July 20, 2026
Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida esta madrugada tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en el centro de España, durante las… pic.twitter.com/aNDvUAmZVe
Πηγή: gazzetta.gr
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