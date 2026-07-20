Ισπανία: Νεκρός 13χρόνος κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το Μουντιάλ, κατέρρευσε συντριβάνι

Μία μερίδα ανθρώπων βρισκόταν μέσα στο σιντριβάνι, γιορτάζοντας τη νίκη της Ισπανίας και μέρος του υποχώρησε από το βάρος, με αποτέλεσμα μία πέτρα να πέσει πάνω στο θύμα και να τον τραυματίσει θανάσιμα