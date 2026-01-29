Champions League: Η τελική βαθμολογία της League Phase και τα 61 γκολ της βραδιάς
Champions League: Η τελική βαθμολογία της League Phase και τα 61 γκολ της βραδιάς
Ολοκληρώθηκε η League Phase του Champions League και ο Ολυμπιακός μετά το διπλό στο Άμστερνταμ συνεχίζει και στα πλέι οφ - Εκτός συνέχειας η πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι και η πρωταθλήτρια Ολλανδίας Αϊντχόφεν
Σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε ακατάλληλη για καρδιακούς, ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα, έφυγε από το Άμστερνταμ με ένα τεράστιο διπλό και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τα play off του Champions League περιμένοντας να μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλος του στους διπλούς αγώνες του Φεβρουαρίου (17/18 ο 1ος αγώνας στο Καραϊσκάκη, 24/25 το δεύτερο ματς).
Όλη η βραδιά εξελίχθηκε σ' ένα απίστευτο τρενάκι του τρόμου και κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, στο πρώτο ημίχρονο όλα πήγαιναν στραβά κι ανάποδα... Όλα τα αποτελέσματα ήταν αυτά που δεν ήθελε ο Ολυμπιακός με αποτέλεσμα να βρεθεί κάποια στιγμή 28ος, ωστόσο φτάνοντας στον... τερματισμό, οι ερυθρόλευκοι χαμογελούσαν.
Μαζί τους και η Μπενφίκα, καθώς η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη στο 90'+8' με σκόρερ τον Ουκρανό τερματοφύκα της Τρούμπιν διαμόρφωσε το τελικό 4-2 εις βάρος της Ρεάλ και άφηνε εκτός συνέχειας τη Μαρσέιγ που γνώριζε τη συντριβή στο Μπριζ από την ομάδα του Χρήστου Τζόλη (οι Γάλλοι αποκλείστηκαν στη διαφορά τερμάτων).
Πέρα από τους Φωκαείς, μεγάλες χαμένες της βραδιάς οι πρωταθλήτριας Ιταλίας, Ολλανδίας και Βελγίου. Η Νάπολι ηττήθηκε με 3-2 στο Ντιέγκο Μαραντόνα από την Τσέλσι και τερμάτισε 30η (!), η Αϊντχόφεν ηττήθηκε εντός έδρας με 2-1 από τη Μπάγερν και ήταν 27η, ενώ η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ναι μεν νίκησε με 1-0 την Αταλάντα αλλά στην πενταπλή ισοβαθμία στους 9 βαθμούς ήταν η χειρότερη στον συντελεστή τερμάτων.
Κρίμα κι άδικο για την εκπληκτική Πάφο, με τους πρωταθλητές Κύπρου να έχουν κι αυτοί 9 βαθμούς, αλλά να έχουν χειρότερο συντελεστή τερμάτων από τη Μπενφίκα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2 (69' πεν. Ντόλμπεργκ - 52' Ζέλσον, 79' Έσε)
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2 (36', 54' Σιέλντερουπ, 45'+5' πεν. Παυλίδης, 90'+8' Τρούμπιν - 30', 58'Εμπαπέ)
Όλη η βραδιά εξελίχθηκε σ' ένα απίστευτο τρενάκι του τρόμου και κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, στο πρώτο ημίχρονο όλα πήγαιναν στραβά κι ανάποδα... Όλα τα αποτελέσματα ήταν αυτά που δεν ήθελε ο Ολυμπιακός με αποτέλεσμα να βρεθεί κάποια στιγμή 28ος, ωστόσο φτάνοντας στον... τερματισμό, οι ερυθρόλευκοι χαμογελούσαν.
Μαζί τους και η Μπενφίκα, καθώς η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη στο 90'+8' με σκόρερ τον Ουκρανό τερματοφύκα της Τρούμπιν διαμόρφωσε το τελικό 4-2 εις βάρος της Ρεάλ και άφηνε εκτός συνέχειας τη Μαρσέιγ που γνώριζε τη συντριβή στο Μπριζ από την ομάδα του Χρήστου Τζόλη (οι Γάλλοι αποκλείστηκαν στη διαφορά τερμάτων).
Πέρα από τους Φωκαείς, μεγάλες χαμένες της βραδιάς οι πρωταθλήτριας Ιταλίας, Ολλανδίας και Βελγίου. Η Νάπολι ηττήθηκε με 3-2 στο Ντιέγκο Μαραντόνα από την Τσέλσι και τερμάτισε 30η (!), η Αϊντχόφεν ηττήθηκε εντός έδρας με 2-1 από τη Μπάγερν και ήταν 27η, ενώ η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ναι μεν νίκησε με 1-0 την Αταλάντα αλλά στην πενταπλή ισοβαθμία στους 9 βαθμούς ήταν η χειρότερη στον συντελεστή τερμάτων.
Κρίμα κι άδικο για την εκπληκτική Πάφο, με τους πρωταθλητές Κύπρου να έχουν κι αυτοί 9 βαθμούς, αλλά να έχουν χειρότερο συντελεστή τερμάτων από τη Μπενφίκα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2 (69' πεν. Ντόλμπεργκ - 52' Ζέλσον, 79' Έσε)
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2 (36', 54' Σιέλντερουπ, 45'+5' πεν. Παυλίδης, 90'+8' Τρούμπιν - 30', 58'Εμπαπέ)
Μονακό – Γιουβέντους 0-0
Άρσεναλ – Καϊράτ 3-2 (2' Γιόκερες, 16' Χάβερτς, 38' Μαρτινέλι - 7' πεν. Ζορζίνιο, 90'+2' Ρικαρντίνιο)
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-3 (3' Σάνσεττ, 29' Γκουρουθέτα - 11' Ντιομαντέ, 62' Τρινκάο, 90'+5' Σάντος )
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ 1-2 (15' Σόρλοθ - 34' Σιόβολντ, 59' Χογκ)
Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη 4-1 (48' Λεβαντόφσκι, 60' Γιαμάλ, 69' πεν. Ραφίνια, 85' Ράσφορντ - 4' Ντάντασον)
Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ 3-0 (12', 35' Τίλμαν, 58' Γκριμάλντο)
Ντόρτμουντ – Ίντερ 0-2 (81' Ντι Μάρκο, 90'+4' Ντιούφ)
Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ 3-0 (4' Ντιακόν, 12' Βέρμαντ, 79' Στάνκοβιτς)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ 0-2 (47' Κόλο Μουανί, 78' Σολάνκε)
Λίβερπουλ – Καραμπάγκ 6-0 (15', 61' ΜακΆλιστερ, 21' Βίρτζ, 51' Σαλάχ, 57' Εκιτικέ, 90' Κιέζα)
Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ 2-0 (11' Χάαλαντ, 29' Τσερκί)
Νάπολι – Τσέλσι 2-3 (31' Βεργκάρα, 43' Χόιλουντ - 18' πεν. Φερνάντεζ, 61', 82' Πέδρο)
Αϊντχόφεν – Μπάγερν 1-2 (78' Σαϊμπαρί - 58' Μουσιάλα,Κέιν 84')
Πάφος – Σλάβια Πράγας 4-1 (17' Ντράγκομιρ, 53' Μπρούνο 84', 88' Άντερσον - 44' Τσάλουπεκ)
Παρί Σεν Ζερμέν - Νιούκαστλ 1-1 (8' Βιτίνια - 45'+2' Γουίλοκ)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα 1-0 (70' Χαλαλί)
Η τελική βαθμολογία της League Phase του Champions League
1.Άρσεναλ 24
2.Μπάγερν Μονάχου 21
3.Λίβερπουλ 18
4.Τότεναμ 17
5.Μπαρτσελόνα 16
6.Τσέλσι 16
7.Σπόρτινγκ 16
8.Μάντσεστερ Σίτι 16
---------------------------
9.Ρεάλ Μαδρίτης 15
10.Ίντερ 15
11.Παρί Σεν Ζερμέν 14
12.Νιούκαστλ 14
13.Γιουβέντους 13
14.Ατλέτικο Μαδρίτης 13
15.Αταλάντα 13
16.Λεβερκούζεν 12
-----------------------
17.Ντόρτμουντ 11
18.Ολυμπιακός 11
19.Μπριζ 10
20.Γαλατάσαραϊ 10
21.Μονακό 10
22.Καραμπάγκ 10
23.Μπόντο Γκλιμτ 9
24.Μπενφίκα 9
-------------------------
25.Μαρσέιγ 9
26.Πάφος 9
27.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 9
28.Αϊντχόφεν 9
29.Αθλέτικ Μπλιμπάο 9
30.Νάπολι 8
31.Κοπεγχάγη 8
32.Άγιαξ 6
33.Άιντραχτ 4
34.Σλάβια Πράγας 3
35.Βιγιαρεάλ 1
36.Καϊράτ Αλμάτι 1
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα