Champions League: Η τελική βαθμολογία της League Phase και τα 61 γκολ της βραδιάς

Κλείσιμο

Σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε ακατάλληλη για καρδιακούς, ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα, έφυγε από το Άμστερνταμ με ένα τεράστιο διπλό και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τα play off του Champions League περιμένοντας να μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλος του στους διπλούς αγώνες του Φεβρουαρίου (17/18 ο 1ος αγώνας στο Καραϊσκάκη, 24/25 το δεύτερο ματς).Όλη η βραδιά εξελίχθηκε σ' ένα απίστευτο τρενάκι του τρόμου και κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, στο πρώτο ημίχρονο όλα πήγαιναν στραβά κι ανάποδα... Όλα τα αποτελέσματα ήταν αυτά που δεν ήθελε ο Ολυμπιακός με αποτέλεσμα να βρεθεί κάποια στιγμή 28ος, ωστόσο φτάνοντας στον... τερματισμό, οι ερυθρόλευκοι χαμογελούσαν.Μαζί τους και η Μπενφίκα, καθώς η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη στο 90'+8' με σκόρερ τον Ουκρανό τερματοφύκα της Τρούμπιν διαμόρφωσε το τελικό 4-2 εις βάρος της Ρεάλ και άφηνε εκτός συνέχειας τη Μαρσέιγ που γνώριζε τη συντριβή στο Μπριζ από την ομάδα του Χρήστου Τζόλη (οι Γάλλοι αποκλείστηκαν στη διαφορά τερμάτων).Πέρα από τους Φωκαείς, μεγάλες χαμένες της βραδιάς οι πρωταθλήτριας Ιταλίας, Ολλανδίας και Βελγίου. Η Νάπολι ηττήθηκε με 3-2 στο Ντιέγκο Μαραντόνα από την Τσέλσι και τερμάτισε 30η (!), η Αϊντχόφεν ηττήθηκε εντός έδρας με 2-1 από τη Μπάγερν και ήταν 27η, ενώ η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ναι μεν νίκησε με 1-0 την Αταλάντα αλλά στην πενταπλή ισοβαθμία στους 9 βαθμούς ήταν η χειρότερη στον συντελεστή τερμάτων.Κρίμα κι άδικο για την εκπληκτική Πάφο, με τους πρωταθλητές Κύπρου να έχουν κι αυτοί 9 βαθμούς, αλλά να έχουν χειρότερο συντελεστή τερμάτων από τη Μπενφίκα.Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2 (69' πεν. Ντόλμπεργκ - 52' Ζέλσον, 79' Έσε)Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2 (36', 54' Σιέλντερουπ, 45'+5' πεν. Παυλίδης, 90'+8' Τρούμπιν - 30', 58'Εμπαπέ)