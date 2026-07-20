Μουντιάλ 2026: Ρεκόρ σε έσοδα, στοίχημα, χορηγούς και εισιτήρια

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη





Ωστόσο, ταυτόχρονα πρέπει να του βγάλεις και το καπέλο γιατί έχει εκτοξεύσει σε δυσθεώρητα ύψη τα έσοδα και τα οικονομικά μεγέθη της







Τηλεοπτικά δικαιώματα Και φυσικά δικαιώθηκαν, καθώς από τα 102 ματς που έγιναν μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές το χαμηλότερο ποσοστό παρουσίας σε αγώνα του Μουντιάλ ήταν 97,34% στην αναμέτρηση Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη, την οποία παρακολούθησαν 62.764 θεατές, με τη χωρητικότητα του γηπέδου στο Μαϊάμι να είναι 64.478.



Αραγε, ήταν οι εισπράξεις των εισιτηρίων που εκτίναξαν τα έσοδα της FIFA σε επίπεδα-ρεκόρ; Εν μέρει ναι, αλλά η Διεθνής Ομοσπονδία είδε την επιλογή της να στείλει το τουρνουά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να δικαιώνεται στο απόλυτο και στο κομμάτι των χορηγιών.







Φυσικά, η πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων παραμένει η πιο μεγάλη πηγή εσόδων, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι τα χρήματα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που κατέληξαν στα ταμεία της FIFA αγγίζουν τα 4 δισ. ευρώ.



Αρκετούς μήνες πριν από τη σέντρα στο Μουντιάλ, στα επιτελεία των στοιχηματικών εταιρειών οι συσκέψεις διαδέχονταν η μία την άλλη, καθώς όλοι γνώριζαν ότι οι απαιτήσεις (και η ζήτηση) θα είναι τεράστια - μαζί και τα κέρδη τους.



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Τότε ο παγκόσμιος τζίρος του στοιχήματος είχε φτάσει στα 35 δισ. δολάρια (31 δισ. ευρώ). Τέσσερα χρόνια αργότερα καταγράφεται αύξηση που θα ξεπεράσει το 40%, γεγονός που οφείλεται τόσο στο ότι με την αύξηση των ομάδων (48 από 32) αυξήθηκαν και οι αγώνες (104 από 64) όσο κυρίως στην αλλαγή της τακτικής των παικτών του στοιχήματος.



Πολλαπλά στοιχήματα Πλέον το ζωντανό στοίχημα (in-play betting) έχει πάρει τα ηνία από το πιο παραδοσιακό πριν από την έναρξη του αγώνα (pre-match). Βλέπετε, είναι πολύ πιο ελκυστικό και εθιστικό να ποντάρεις την ώρα του αγώνα αντιδρώντας σε αυτό που βλέπεις σε πραγματικό χρόνο στο γήπεδο συγκριτικά με την κλασική τακτική «προβλέπω τον τελικό νικητή ενός αγώνα και περιμένω να δω αν κέρδισα».



Μόνο που αυτή η αλλαγή φέρνει πολλαπλά στοιχήματα σε έναν μόνο αγώνα και φυσικά πολύ περισσότερα χρήματα στις στοιχηματικές εταιρείες, που είναι από τους μεγάλους κερδισμένους της διοργάνωσης.



Τον Τζιάνι Ινφαντίνο μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς για πολλά πράγματα. Από τα πρώτα του χρόνια στην προεδρία της FIFA (όπου εκμεταλλεύτηκε την καταδίκη Ζεπ Μπλάτερ και Μισέλ Πλατινί και από το πουθενά βρέθηκε να κυβερνά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο) έως και το φετινό Μουντιάλ που τελειώνει (με τις... ιδιαίτερες σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ και το σκάνδαλο με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Αμερικανού άσου Φολάριν Μπαλογκάν ).Ωστόσο, ταυτόχρονα πρέπει να του βγάλεις και το καπέλο γιατί έχει εκτοξεύσει σε δυσθεώρητα ύψη τα έσοδα και τα οικονομικά μεγέθη της FIFA ανεβάζοντας κάθε φορά τον πήχη όλο και πιο ψηλά, ακόμη κι όταν όλη η ποδοσφαιρική κοινωνία θεωρεί ότι δεν θα δικαιωθεί στις προβλέψεις του.«Το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου θα είναι το πρώτο αθλητικό γεγονός το οποίο θα σπάσει το φράγμα των 10 δισ. δολαρίων», είχε προβλέψει πολλούς μήνες πριν από τη σέντρα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς) ο Ιταλοελβετός παράγοντας προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις,οι οποίες άρχισαν να γίνονται πιο έντονες όσο πλησιάζαμε προς το τουρνουά, με τις τιμές των εισιτηρίων να εκτοξεύονται λόγω της πολιτικής «dynamic pricing» (δυναμική τιμολόγηση), αλλά ο παμπόνηρος Ινφαντίνο και οι συνεργάτες του χαμογελούσαν και έλεγαν: «Εμείς απλώς προσαρμοστήκαμε στα δεδομένα της αγοράς των ΗΠΑ».Και φυσικά δικαιώθηκαν, καθώς από τα 102 ματς που έγιναν μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές το χαμηλότερο ποσοστό παρουσίας σε αγώνα του Μουντιάλ ήταν 97,34% στην αναμέτρηση Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη, την οποία παρακολούθησαν 62.764 θεατές, με τη χωρητικότητα του γηπέδου στο Μαϊάμι να είναι 64.478.Αραγε, ήταν οι εισπράξεις των εισιτηρίων που εκτίναξαν τα έσοδα της FIFA σε επίπεδα-ρεκόρ; Εν μέρει ναι, αλλά η Διεθνής Ομοσπονδία είδε την επιλογή της να στείλει το τουρνουά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να δικαιώνεται στο απόλυτο και στο κομμάτι των χορηγιών.Με τις προηγούμενες διοργανώσεις να φιλοξενούνται σε Ρωσία και Κατάρ, χώρες που χαρακτηρίζονται από οικονομικούς αναλυτές «δύσκολες εμπορικές περιπτώσεις», το τουρνουά της Αμερικής ήταν η κότα με τα χρυσά αυγά. Δίπλα στους κολοσσούς της παγκόσμιας οικονομίας που εδώ και χρόνια είναι χορηγοί της FIFA και του Μουντιάλ, προστέθηκαν άλλοι τόσοι σε διάφορες βαθμίδες που ξεκινούσαν από τα 40 εκατ. δολάρια και σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα 100 εκατ. δολάρια.Φυσικά, η πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων παραμένει η πιο μεγάλη πηγή εσόδων, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι τα χρήματα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που κατέληξαν στα ταμεία της FIFA αγγίζουν τα 4 δισ. ευρώ.Αρκετούς μήνες πριν από τη σέντρα στο Μουντιάλ, στα επιτελεία των στοιχηματικών εταιρειών οι συσκέψεις διαδέχονταν η μία την άλλη, καθώς όλοι γνώριζαν ότι οι απαιτήσεις (και η ζήτηση) θα είναι τεράστια - μαζί και τα κέρδη τους.Αν και ακόμη δεν έχει γίνει η εκκαθάριση, το στοίχημα περί νέου ιστορικού υψηλού στα πονταρίσματα επιβεβαιώνεται πανηγυρικά. Τα εκτιμώμενα έσοδα ανά τον κόσμο θα ξεπεράσουν τα 44 δισ. ευρώ (43 εκατ. ανά αγώνα), καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε δημιουργηθεί το 2022 στους αγώνες του Κατάρ.Τότε ο παγκόσμιος τζίρος του στοιχήματος είχε φτάσει στα 35 δισ. δολάρια (31 δισ. ευρώ). Τέσσερα χρόνια αργότερα καταγράφεται αύξηση που θα ξεπεράσει το 40%, γεγονός που οφείλεται τόσο στο ότι με την αύξηση των ομάδων (48 από 32) αυξήθηκαν και οι αγώνες (104 από 64) όσο κυρίως στην αλλαγή της τακτικής των παικτών του στοιχήματος.Πλέον το ζωντανό στοίχημα (in-play betting) έχει πάρει τα ηνία από το πιο παραδοσιακό πριν από την έναρξη του αγώνα (pre-match). Βλέπετε, είναι πολύ πιο ελκυστικό και εθιστικό να ποντάρεις την ώρα του αγώνα αντιδρώντας σε αυτό που βλέπεις σε πραγματικό χρόνο στο γήπεδο συγκριτικά με την κλασική τακτική «προβλέπω τον τελικό νικητή ενός αγώνα και περιμένω να δω αν κέρδισα».Μόνο που αυτή η αλλαγή φέρνει πολλαπλά στοιχήματα σε έναν μόνο αγώνα και φυσικά πολύ περισσότερα χρήματα στις στοιχηματικές εταιρείες, που είναι από τους μεγάλους κερδισμένους της διοργάνωσης.

Εδώ βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι η FIFA, πέρα από ρεκόρ εσόδων, έκανε και ρεκόρ ως προς τα χρηματικά έπαθλα που μοιράζει μέσω του τουρνουά.



Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε ανακοινώσει ότι θα μοιράσει στις 48 ομάδες 582 εκατ. ευρώ (αύξηση 50% σε σχέση με το 2022), με τη νικήτρια ομάδα να εισπράττει 44 εκατ. και τη χαμένη του τελικού να δέχεται μια παρηγοριά της τάξεως των 29 εκατ. ευρώ. Κάθε ομοσπονδία που προκρίθηκε πήρε 2,1 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας, ενώ στους κερδισμένους είναι και οι σύλλογοι, αφού λαμβάνουν 9.600 ευρώ για κάθε ημέρα που κάποιος ποδοσφαιριστής τους έχει υποχρεώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο.



Εσοδα των ομάδων ανά θέση 1η €44 εκατ.

2η €29 εκατ.

3η €25 εκατ.

4η €24 εκατ.

5η έως 8η €17 εκατ.

9η έως 16η €13 εκατ

17η έως 32η €10 εκατ.