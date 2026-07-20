Εθνική Χρηματιστηριακή: Στα 22,90 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΟΤΕ
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Εθνική Χρηματιστηριακή: Στα 22,90 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΟΤΕ

Περιθώριο ανόδου 16% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα - Η συνολική ανταμοιβή των μετόχων, μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών, θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 538 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2026-2028

Εθνική Χρηματιστηριακή: Στα 22,90 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΟΤΕ
Νίκος Μελαχροινός
Σε σημαντική αύξηση της τιμής στόχου για τη μετοχή του ΟΤΕ, στα 22,90 ευρώ από 19,80 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η Εθνική Χρηματιστηριακή, διατηρώντας τη σύσταση «υπεραπόδοση». Η νέα αποτίμηση υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 16% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος των 19,80 ευρώ στις 17 Ιουλίου.

Στην έκθεσή της η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει τον ΟΤΕ ως εταιρεία παραγωγής ταμειακών ροών που μπορεί να αντέξει στις μεταβολές της αγοράς. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το επενδυτικό προφίλ του ομίλου παραμένει κατάλληλο για αμυντικά χαρτοφυλάκια που αναζητούν αξία και προβλεψιμότητα.

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Νίκος Μελαχροινός
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