Εθνική Χρηματιστηριακή: Στα 22,90 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΟΤΕ
Εθνική Χρηματιστηριακή: Στα 22,90 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΟΤΕ
Περιθώριο ανόδου 16% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα - Η συνολική ανταμοιβή των μετόχων, μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών, θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 538 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2026-2028
Σε σημαντική αύξηση της τιμής στόχου για τη μετοχή του ΟΤΕ, στα 22,90 ευρώ από 19,80 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η Εθνική Χρηματιστηριακή, διατηρώντας τη σύσταση «υπεραπόδοση». Η νέα αποτίμηση υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 16% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος των 19,80 ευρώ στις 17 Ιουλίου.
Στην έκθεσή της η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει τον ΟΤΕ ως εταιρεία παραγωγής ταμειακών ροών που μπορεί να αντέξει στις μεταβολές της αγοράς. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το επενδυτικό προφίλ του ομίλου παραμένει κατάλληλο για αμυντικά χαρτοφυλάκια που αναζητούν αξία και προβλεψιμότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στην έκθεσή της η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει τον ΟΤΕ ως εταιρεία παραγωγής ταμειακών ροών που μπορεί να αντέξει στις μεταβολές της αγοράς. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το επενδυτικό προφίλ του ομίλου παραμένει κατάλληλο για αμυντικά χαρτοφυλάκια που αναζητούν αξία και προβλεψιμότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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