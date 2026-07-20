Εθνική Χρηματιστηριακή: Στα 22,90 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΟΤΕ

Περιθώριο ανόδου 16% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα - Η συνολική ανταμοιβή των μετόχων, μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών, θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 538 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2026-2028