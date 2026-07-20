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Κληρώσεις: Μαθαίνουν αντιπάλους σήμερα στην Ευρώπη Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Κληρώσεις: Μαθαίνουν αντιπάλους σήμερα στην Ευρώπη Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν κατά σειρά τον αντίπαλό τους σε 3ο προκριματικό Champions League, 3ο προκριματικό Europa και 3ο προκριματικό Conference
Το Μουντιάλ τελείωσε και πλέον το ενδιαφέρον και του ελληνικού κοινού στρέφεται αποκλειστικά στις ομάδες μας και ιδιαίτερα στους προκριματικούς γύρους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μάλιστα, η σημερινή (20/7) ημέρα είναι άκρως σημαντική, αφού θα λάβουν χώρα οι κληρώσεις της UEFA.
Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν κατά σειρά τον αντίπαλό τους σε 3ο προκριματικό Champions League, 3ο προκριματικό Europa και 3ο προκριματικό Conference, με τη διαφορά ότι οι Θεσσαλονικείς και το «τριφύλλι» θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τον 2ο γύρο.
Εν αρχή λοιπόν οι «ερυθρόλευκοι», που στη 1 το μεσημέρι θα μπουν στην κληρωτίδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στις 4-5 και 11 Αυγούστου με μια εκ των:
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Σπάρτα Πράγας
Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς
Ναϊμέχεν
Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Σερίφ
Άντερλεχτ - Χάμαρμπι
Πάφος - Χάιντουκ Σπλιτ
Τρόμσο - Χράντκεκς
Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν κατά σειρά τον αντίπαλό τους σε 3ο προκριματικό Champions League, 3ο προκριματικό Europa και 3ο προκριματικό Conference, με τη διαφορά ότι οι Θεσσαλονικείς και το «τριφύλλι» θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τον 2ο γύρο.
Εν αρχή λοιπόν οι «ερυθρόλευκοι», που στη 1 το μεσημέρι θα μπουν στην κληρωτίδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στις 4-5 και 11 Αυγούστου με μια εκ των:
Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Σπάρτα Πράγας
Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς
Ναϊμέχεν
Η κλήρωση του ΠΑΟΚ στο Europa LeagueΣτη σειρά σκυτάλη παίρνει ο «Δικέφαλος του Βορρά». Ο ΠΑΟΚ καλείται αρχικά να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου στον 2ο προκριματικό του Europa League, αν θέλει να συνεχίσει στη διοργάνωση. Η κλήρωση εκεί είναι στις 14:00 και οι Θεσσαλονικείς θα μάθουν το ζευγάρι που θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση πρόκρισης. Θα μπουν όμως και στην κλήρωση του Conference League, αφού υπάρχει το ενδεχόμενο αποκλεισμού.
Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Σερίφ
Άντερλεχτ - Χάμαρμπι
Πάφος - Χάιντουκ Σπλιτ
Τρόμσο - Χράντκεκς
Γιαγκελόνια
Φενέρμπαχτσε - Γκόρνικ
Στουρμ Γκρατς - Χαρτς
Εκεί φυσικά θα βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, που πρωτίστως πρέπει να προκριθεί εις βάρος της Πάκσι, και εν συνεχεία θα γνωρίζει (από τις 15:00 που είναι η κλήρωση) το ζευγάρι με το οποίο θα παίξει (με μια από τις δυο ομάδες φυσικά) στον 3ο προκριματικό.
Λίγο αργότερα θα γίνουν γνωστά και τα υπογκρούπ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
Φενέρμπαχτσε - Γκόρνικ
Στουρμ Γκρατς - Χαρτς
Εκεί φυσικά θα βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός, που πρωτίστως πρέπει να προκριθεί εις βάρος της Πάκσι, και εν συνεχεία θα γνωρίζει (από τις 15:00 που είναι η κλήρωση) το ζευγάρι με το οποίο θα παίξει (με μια από τις δυο ομάδες φυσικά) στον 3ο προκριματικό.
Λίγο αργότερα θα γίνουν γνωστά και τα υπογκρούπ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
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