«Για κάθε Κωνσταντινούπολη, θα υπάρχει πάντα μια Αθήνα»: Η νέα φανέλα της Μίλαν με αναφορά στην Ελλάδα, δείτε βίντεο
SPORTS
Μίλαν Φανέλα Αθήνα Κωνσταντινούπολη

«Για κάθε Κωνσταντινούπολη, θα υπάρχει πάντα μια Αθήνα»: Η νέα φανέλα της Μίλαν με αναφορά στην Ελλάδα, δείτε βίντεο

Η αγωνιστική χρονιά που έρχεται είναι ιστορική για τους Ροσονέρι, καθώς κλείνουν 20 χρόνια από την τελευταία φορά που κατέκτησαν το Champions League

«Για κάθε Κωνσταντινούπολη, θα υπάρχει πάντα μια Αθήνα»: Η νέα φανέλα της Μίλαν με αναφορά στην Ελλάδα, δείτε βίντεο
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Η Μίλαν παρουσίασε το περασμένο Σαββατοκύριακο τις νέες φανέλες για τη σεζόν 2026-2027, με τους ανθρώπους του ιταλικού συλλόγου να επιλέξουν να συνδέσουν την ομάδα τους με την... Αθήνα.

Μάλιστα η αγωνιστική χρονιά που έρχεται είναι ιστορική για τους Ροσονέρι, καθώς κλείνουν 20 χρόνια από την τελευταία φορά που κατέκτησαν το Champions League και έτσι οι Μιλανέζοι αποφάσισαν να συνδέσουν την καινούργια τους σεζόν με την ελληνική πρωτεύουσα.


Στις νέες αυτές φανέλες, οι οποίες θα τεθούν στην κυκλοφορία την Τρίτη (21/07) το χρώμα που κυριαρχεί είναι το λευκό, ενώ ο γιακάς είναι στα χρώματα του συλλόγου (κόκκινο και μαύρο). Στο πίσω μέρος της φανέλας είναι ραμμένο το μήνυμα «Για κάθε Κωνσταντινούπολη, θα υπάρχει πάντα μια Αθήνα» που παραπέμπει στους δύο τελευταίους τελικούς Champions League που έπαιξε η Μίλαν.


Το 2005 στην Κωνταντινούπολη οι Ροσονέρι ηττήθηκαν στα πέναλτι από τη Λίβερπουλ, μετά από το συγκλονιστικό 3-3 της κανονικής διάρκειας, παρά το γεγονός πως προηγούνταν με 3-0 από το πρώτο ημίχρονο.

Κλείσιμο
2 χρόνια μετά όμως, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το σύνολο του Κάρλο Αντσελότι πήρε την εκδίκηση του από τους reds, επικρατώντας με 2-1 και έραψε το 7ο και τελευταίο αστέρι της.

Για την ιστορία την ερχόμενη σεζόν η Μίλαν θα αγωνίζεται στο Europa League, καθώς την τελευταία αγωνιστική της περασμένης σεζόν έχασε το εισιτήριο της για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση από την Κόμο.
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