Η χρυσή βίβλος του Μουντιάλ: Η Ισπανία κατέκτησε τον τίτλο για δεύτερη φορά και έπιασε Γαλλία και Ουρουγουάη
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Εθνική Ισπανίας Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ 2026

Η χρυσή βίβλος του Μουντιάλ: Η Ισπανία κατέκτησε τον τίτλο για δεύτερη φορά και έπιασε Γαλλία και Ουρουγουάη

Η «Ρόχα» είναι εκείνη που μένει στην ιστορία ως η ομάδα, που βάζει το όνομά της δίπλα από την 23η έκδοση του Παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου

Η χρυσή βίβλος του Μουντιάλ: Η Ισπανία κατέκτησε τον τίτλο για δεύτερη φορά και έπιασε Γαλλία και Ουρουγουάη
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Η Ισπανία έβαλε το όνομά της δίπλα στις ομάδες, που έχουν πλέον δύο κατακτήσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων ποδοσφαίρου. 

Η «Ρόχα» είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια και στον τελικό του 2010, πάλι στην παράταση, τότε κόντρα στην Ολλανδία. 

Με το γκολ του Φεράν Τόρες έχει πλέον δύο Μουντιάλ, όπως έχουν η Γαλλία και η Ουρουγουάη. Η Γαλλία με τελευταίο το 2018 και η Ουρουγουάη το 1950.

Η «Χρυσή Βίβλος» του Μουντιάλ

5 τίτλους: Βραζιλία (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
4 τίτλους: Γερμανία (1954, 1974, 1990, 2014), Ιταλία (1934, 1938, 1982, 2006)
3 τίτλους: Αργεντινή (1978, 1986, 2022)
2 τίτλους: Ισπανία (2010, 2026) Γαλλία (1998, 2018), Ουρουγουάη (1930, 1950)
1 τίτλο: Αγγλία (1966)
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