Έκλεψαν 11.000 ευρώ από όχημα εταιρείας στο Περιστέρι, υπάλληλος φέρεται να έδινε πληροφορίες στους δράστες
ΕΛΛΑΔΑ
Κλοπή Περιστέρι

Έκλεψαν 11.000 ευρώ από όχημα εταιρείας στο Περιστέρι, υπάλληλος φέρεται να έδινε πληροφορίες στους δράστες

Πώς στήθηκε η κλοπή - Τρεις οι εμπλεκόμενοι

Έκλεψαν 11.000 ευρώ από όχημα εταιρείας στο Περιστέρι, υπάλληλος φέρεται να έδινε πληροφορίες στους δράστες
Μια καλά οργανωμένη κλοπή από όχημα εταιρείας στο Περιστέρι με λεία περισσότερα από 11.000 ευρώ εξιχνίασαν οι αστυνομικές Αρχές, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από την υπόθεση φέρεται να βρισκόταν και υπάλληλος της επιχείρησης. Σύμφωνα με την έρευνα, ο εργαζόμενος παρείχε κρίσιμες πληροφορίες για τις μετακινήσεις χρημάτων, διευκολύνοντας τη δράση των συνεργών του.

Πώς στήθηκε η κλοπή

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 13ης Ιουλίου, όταν ένας 24χρονος φέρεται να πλησίασε προσωρινά σταθμευμένο όχημα της εταιρείας και να αφαίρεσε δύο φακέλους που περιείχαν πάνω από 11.000 ευρώ. Αμέσως μετά απομακρύνθηκε από το σημείο με αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος συνεργός του.

Οι Αρχές εκτιμούν πως η κλοπή δεν ήταν τυχαία, αλλά είχε προηγηθεί συνεννόηση με 38χρονο υπάλληλο της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να είχε δώσει πληροφορίες για τις μετακινήσεις χρημάτων και τα οχήματα που χρησιμοποιούσε η εταιρεία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και δεύτερος 24χρονος, καθώς το όχημα διαφυγής φέρεται να ανήκε σε εκείνον.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 2.725 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποχώρηση των δραστών. Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειες της υπόθεσης.

Πηγή: thriassio

Thema Insights

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης