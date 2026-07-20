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Έκλεψαν 11.000 ευρώ από όχημα εταιρείας στο Περιστέρι, υπάλληλος φέρεται να έδινε πληροφορίες στους δράστες
Έκλεψαν 11.000 ευρώ από όχημα εταιρείας στο Περιστέρι, υπάλληλος φέρεται να έδινε πληροφορίες στους δράστες
Πώς στήθηκε η κλοπή - Τρεις οι εμπλεκόμενοι
Μια καλά οργανωμένη κλοπή από όχημα εταιρείας στο Περιστέρι με λεία περισσότερα από 11.000 ευρώ εξιχνίασαν οι αστυνομικές Αρχές, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από την υπόθεση φέρεται να βρισκόταν και υπάλληλος της επιχείρησης. Σύμφωνα με την έρευνα, ο εργαζόμενος παρείχε κρίσιμες πληροφορίες για τις μετακινήσεις χρημάτων, διευκολύνοντας τη δράση των συνεργών του.
Οι Αρχές εκτιμούν πως η κλοπή δεν ήταν τυχαία, αλλά είχε προηγηθεί συνεννόηση με 38χρονο υπάλληλο της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να είχε δώσει πληροφορίες για τις μετακινήσεις χρημάτων και τα οχήματα που χρησιμοποιούσε η εταιρεία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και δεύτερος 24χρονος, καθώς το όχημα διαφυγής φέρεται να ανήκε σε εκείνον.
Πηγή: thriassio
Πώς στήθηκε η κλοπήΤο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 13ης Ιουλίου, όταν ένας 24χρονος φέρεται να πλησίασε προσωρινά σταθμευμένο όχημα της εταιρείας και να αφαίρεσε δύο φακέλους που περιείχαν πάνω από 11.000 ευρώ. Αμέσως μετά απομακρύνθηκε από το σημείο με αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος συνεργός του.
Οι Αρχές εκτιμούν πως η κλοπή δεν ήταν τυχαία, αλλά είχε προηγηθεί συνεννόηση με 38χρονο υπάλληλο της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να είχε δώσει πληροφορίες για τις μετακινήσεις χρημάτων και τα οχήματα που χρησιμοποιούσε η εταιρεία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και δεύτερος 24χρονος, καθώς το όχημα διαφυγής φέρεται να ανήκε σε εκείνον.
Τι βρέθηκε στις έρευνεςΚατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 2.725 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποχώρηση των δραστών. Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειες της υπόθεσης.
Πηγή: thriassio
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