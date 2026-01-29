Ρέτσος: «Το άξιζε αυτή η ομάδα, ευχαριστούμε τον κόσμο»
Ρέτσος: «Το άξιζε αυτή η ομάδα, ευχαριστούμε τον κόσμο»
Όσα δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού μετά την ιστορική βραδιά που έζησε η ομάδα του στο Άμστερνταμ
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία ιστορική πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League με τη νίκη του απέναντι στον Άγιαξ με 2-1.
Ο Παναγιώτης Ρέτσος μετά το ματς δήλωσε περήφανος για την ομάδα, ενώ ευχαρίστησε και τον κόσμο για την ατμόσφαιρα που δημιούργησε.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο που δημιούργησε φανταστική ατμόσφαιρα. Τελείωσε το ματς και ρωτούσα αν περάσαμε, ήταν το πρώτο μου μέλημα.
Ευχαριστώ το σταφ, τους συμπαίκτες μου, τον κόσμο μας, το αξίζουν όλοι. Αυτή η ομάδα είναι για μεγάλα πράγματα! Είμαστε περήφανοι».
