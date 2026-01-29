Ρέτσος: «Το άξιζε αυτή η ομάδα, ευχαριστούμε τον κόσμο»

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία ιστορική πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League με τη νίκη του απέναντι στον Άγιαξ με 2-1.Ο Παναγιώτης Ρέτσος μετά το ματς δήλωσε περήφανος για την ομάδα, ενώ ευχαρίστησε και τον κόσμο για την ατμόσφαιρα που δημιούργησε.«Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο που δημιούργησε φανταστική ατμόσφαιρα. Τελείωσε το ματς και ρωτούσα αν περάσαμε, ήταν το πρώτο μου μέλημα.Ευχαριστώ το σταφ, τους συμπαίκτες μου, τον κόσμο μας, το αξίζουν όλοι. Αυτή η ομάδα είναι για μεγάλα πράγματα! Είμαστε περήφανοι».