Ρέτσος: «Το άξιζε αυτή η ομάδα, ευχαριστούμε τον κόσμο»
SPORTS
Παναγιώτης Ρέτσος Ολυμπιακός Άγιαξ Champions League

Ρέτσος: «Το άξιζε αυτή η ομάδα, ευχαριστούμε τον κόσμο»

Όσα δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού μετά την ιστορική βραδιά που έζησε η ομάδα του στο Άμστερνταμ

Ρέτσος: «Το άξιζε αυτή η ομάδα, ευχαριστούμε τον κόσμο»
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία ιστορική πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League με τη νίκη του απέναντι στον Άγιαξ με 2-1. 

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μετά το ματς δήλωσε περήφανος για την ομάδα, ενώ ευχαρίστησε και τον κόσμο για την ατμόσφαιρα που δημιούργησε. 

Αναλυτικά όσα είπε:

«Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο που δημιούργησε φανταστική ατμόσφαιρα. Τελείωσε το ματς και ρωτούσα αν περάσαμε, ήταν το πρώτο μου μέλημα.

Ευχαριστώ το σταφ, τους συμπαίκτες μου, τον κόσμο μας, το αξίζουν όλοι. Αυτή η ομάδα είναι για μεγάλα πράγματα! Είμαστε περήφανοι». 

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης