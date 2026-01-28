Μπαχτσεσεχίρ - Άρης 81-79: Έχασε δικό του παιχνίδι και δυσκόλεψε την πρόκρισή του στη Β' φάση του EuroCup

Το εύστοχο τρίποντο του Κουλμπόκα στην πρώτη επίθεση της τελευταίας περιόδου έδωσε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (56-67). και θα μπορούσε να είχε... καταστρέψει την ψυχολογία της τουρκικής ομάδας αν ο Άντζουσιτς ευστοχούσε σε ανενόχλητος σουτ τριών πόντων, κυρίως όμως αν απέφευγε λάθος στο ανοιχτό γήπεδο στην επόμενη επίθεση μέσα από το οποίο η Μπαχτσεσεχίρ βρήκε πόντους στο transition.Η ελληνική ομάδα μέτρησε δύο ακόμη διαδοχικές άστοχες επιθέσεις αλλά ήταν σταθερή σε δύο πράγματα. Στην άμυνα και στην εξασφάλιση του αμυντικού ριμπάουντ ενώ στην επίθεση πήρε λύσεις από τον Τζόουνς (58-72, 33').Παρά το 25% στο μακρινό σουτ μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Μπαχτσεσεχίρ βρήκε διαδοχικά μακρινά σουτ (69-75, 34') καθώς ο Άρης δεν αξιοποίησε σωστά τα αμυντικά φάουλ του σε καταστάσεις ανισορροπίας.Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς κλήθηκε ξανά να δείξει ηρεμία και να επαναφέρει την άμυνά της σε ικανοποιητικό επίπεδο, όπως και να βρει λύσεις στην επίθεση.Δεν το έκανε σε τρεις διαδοχικές επιθέσεις στις οποίες θα μπορούσε να είχε διευρύνει το προβάδισμά του (72-77, 37').Ένα άστοχο τρίποντο του Άντζουσιτς κι ένα εύστοχο του Χόμεσλι μεγάλωσε το επιμέρους σκορ των γηπεδούχων στο 14-2 (75-77, 37:30).Αναζητώντας πόντους στην επίθεση, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς χαμήλωσε το σχήμα με δίδυμο ψηλών τους Νούα-Κουλμπόκα για μια επίθεση. Βρήκε δύο εύστοχες βολές από τον Τζόουνς και παρότι είδε την ομάδα του να βγάζει δύο άμυνες με τον Αντετοκούνμπο, είδε δύο πεταμένες ευκαιρίες στην επίθεση (77-79, 39').Και πάλι όμως, ο Άρης είχε την κατάσταση στα χέρια του, έχοντας την κατοχή η οποία όμως δεν αξιοποιήθηκε από τον Μήτρου Λονγκ.Όλα άρχισαν από το μηδέν 43'' πριν το τέλος (79-79). Ο Νούα αστόχησε σε μια κακή επίθεση και η τελευταία κατοχή πήγε στην Μπαχτσεσεχίρ όπου ο Φλιν σκόραρε 0.3'' πριν το τέλος και ο Άρης δεν είχε χρόνο αντίδρασης στην τελευταία κατοχή.Τα δεκάλεπτα: 19-23, 39-42, 56-64, 81-79MVP O… Μαλακάι Φλίν ο οποίος τιμώρησε τον Άρη με την απόδοσή του και με το καλάθι που σημείωσε 0.3'' πριν το τέλοςΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Κώστας Αντετοκούνμπο ο οποίος τελείωσε όλες τις φάσεις που πήρε χαμηλά κι έβγαλε τρομερές άμυνες.ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… οι 93 βαθμοί του Άρη στο σύστημα αξιολόγησης, ένας περισσότερος από αυτόν της Μπαχτσεσεχίρ η οποία όμως νίκησε το παιχνίδι.