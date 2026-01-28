Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Super League: Ο elite Ντάνι Μάκελι θα σφυρίξει το ΑΕΚ-Ολυμπιακός για την 19η αγωνιστική
Super League: Ο elite Ντάνι Μάκελι θα σφυρίξει το ΑΕΚ-Ολυμπιακός για την 19η αγωνιστική
O Ολλανδός έρχεται για πέμπτη φορά στη χώρα μας μετά τα παιχνίδια Άρης-Ολυμπιακός 2-1 (2023), ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-3 (2022), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-0 (2020) και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0 (2021)
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για την 19η αγωνιστική της Super league και στο σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό έγινε μία elite επιλογή.
Ο λόγος για τον Ολλανδό Ντάνι Μάκελι, ο οποίος θα σφυρίξει για πέμπτη φορά στη χώρα μας μετά τα παιχνίδια Άρης-Ολυμπιακός 2-1 (2023), ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-3 (2022), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-0 (2020) και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0 (2021).
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Χέσελ Στέεγκστρα, Γιαν Ντε Βρις, 4ος ο Τσιμεντερίδης και στο VAR οι Ρομπ Ντίπερνικ, Έρβιν Μπλανκ.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής:
Παναθηναϊκός-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Νταβέλας, Σπύλιος, 4ος Αναστασίου, VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης)
ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός: Ματσούκας (Μωυσιάδης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, VAR: Παπαπέτρου, Κουμπαράκης)
ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Μάκελι (Στέεγκστρα, Ντε Βρις, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντίπερνικ, Μπλανκ)
Λεβαδειακός - Αστέρας: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Ψύλλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Ευαγγέλου, Κατοίκος)
Παναιτωλικός-Άρης: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Διαμαντής, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Τσακαλίδης, Μόσχου)
Ατρόμητος-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Μηνούδης, 4ος Αντωνίου, VAR: Σιδηρόπουλος, Γιουματζίδης)
Βόλος-Λάρισα: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κουμπαράκης, Βεργέτης)
Ο λόγος για τον Ολλανδό Ντάνι Μάκελι, ο οποίος θα σφυρίξει για πέμπτη φορά στη χώρα μας μετά τα παιχνίδια Άρης-Ολυμπιακός 2-1 (2023), ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-3 (2022), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-0 (2020) και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0 (2021).
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Χέσελ Στέεγκστρα, Γιαν Ντε Βρις, 4ος ο Τσιμεντερίδης και στο VAR οι Ρομπ Ντίπερνικ, Έρβιν Μπλανκ.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής:
Παναθηναϊκός-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Νταβέλας, Σπύλιος, 4ος Αναστασίου, VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης)
ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός: Ματσούκας (Μωυσιάδης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, VAR: Παπαπέτρου, Κουμπαράκης)
ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Μάκελι (Στέεγκστρα, Ντε Βρις, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντίπερνικ, Μπλανκ)
Λεβαδειακός - Αστέρας: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Ψύλλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Ευαγγέλου, Κατοίκος)
Παναιτωλικός-Άρης: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Διαμαντής, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Τσακαλίδης, Μόσχου)
Ατρόμητος-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Μηνούδης, 4ος Αντωνίου, VAR: Σιδηρόπουλος, Γιουματζίδης)
Βόλος-Λάρισα: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κουμπαράκης, Βεργέτης)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα