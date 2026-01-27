Ολυμπιακός: Προπονήθηκε στη «Johan Cruyff Arena», έτοιμος για τον... τελικό, βίντεο και φωτογραφίες
Ολυμπιακός: Προπονήθηκε στη «Johan Cruyff Arena», έτοιμος για τον... τελικό, βίντεο και φωτογραφίες

O Ολυμπιακός παίζει την Τετάρτη με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για την 8η και τελευταία ημέρα του Champions League

Χωρίς προβλήματα προπονήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Άμστερνταμ ο Ολυμπιακός

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προπονήθηκε στη «Johan Cruyff Arena» και είναι έτοιμη για τον... τελικό της Τετάρτης.

Ο αγώνας της 8ης και τελευταίας ημέρας του League Phase του Champions League αρχίζει στις 22:00 και ο Ολυμπιακός που έχει 8 βαθμούς θέλει τρίποντο για να είναι στην 24αδα και να συνεχίσει στα playoffs που δίνουν εισιτήριο για τους 16. 

Θυμίζουμε εκτός είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. 




