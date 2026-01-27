Ολυμπιακός: Προπονήθηκε στη «Johan Cruyff Arena», έτοιμος για τον... τελικό, βίντεο και φωτογραφίες
O Ολυμπιακός παίζει την Τετάρτη με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για την 8η και τελευταία ημέρα του Champions League
Χωρίς προβλήματα προπονήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Άμστερνταμ ο Ολυμπιακός.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προπονήθηκε στη «Johan Cruyff Arena» και είναι έτοιμη για τον... τελικό της Τετάρτης.
Ο αγώνας της 8ης και τελευταίας ημέρας του League Phase του Champions League αρχίζει στις 22:00 και ο Ολυμπιακός που έχει 8 βαθμούς θέλει τρίποντο για να είναι στην 24αδα και να συνεχίσει στα playoffs που δίνουν εισιτήριο για τους 16.
Θυμίζουμε εκτός είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
🔴 Πλάνα του Gazzetta από τη Johan Cruyff Arena για τον αυριανό... τελικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ με στόχο την πρόκριση στα play off του Champions League!#OlympiakosFC— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 27, 2026
Αποστολή στο Άμστερνταμ: Παναγιώτης Δαλαταριώφ pic.twitter.com/d6RCQfZlYi
🔴Προπονητικό διπλό των ερυθρόλευκων, μια μέρα πριν τη δύσκολη αναμέτρηση με τον Άγιαξ !— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 27, 2026
Αποστολή στο Άμστερνταμ: Παναγιώτης Δαλαταριώφ! #OlympiakosFC pic.twitter.com/1jaTGDOAWh
