Άγιαξ: «Ο Ολυμπιακός σκοράρει με λίγες ευκαιρίες, πρέπει να επιβληθούμε στη γεμάτη Arena», λέει ο Γκριμ

Τα πλάνα του Φρεντ Γκριμ για να σταματήσει το άμεσο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» και η πίστη του Ντόλμπεργκ για τη νίκη – Οι επιστροφές Φέγκχορστ, Μπέργκχουις και το πλήγμα με Ιτακούρα





Ο Άγιαξ χρειάζεται νίκη αλλά και ιδιαίτερα ευνοϊκά αποτελέσματα από τους αντιπάλους για να φτάσει στα playoffs της νοκ άουτ φάσης της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.







«Παίζουν μπροστά, επιτίθενται και συχνά χρησιμοποιούν μακρινές μπαλιές από την άμυνα. Συχνά θέλουν να κάνουν μια γρήγορη σέντρα. Πρέπει να τους το πάρουμε αυτό, αυτή είναι μια πρόκληση. Οι νικηφόρες μονομαχίες και το σφιχτό μαρκάρισμα είναι επίσης σημαντικά. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που χρειάζεται λίγες ευκαιρίες για να σκοράρει. Είναι στο χέρι μας να τους δυσκολέψουμε τα πράγματα. Πρέπει επίσης να είμαστε πιο επιχειρηματικοί και να κλείνουμε τα μαγαζιά μας όταν μπορούμε».



Ερωτηθείς ποια μαθήματα έχει πάρει ο Άγιαξ τις τελευταίες εβδομάδες, ο Γκριμ επεσήμανε την αυτοπεποίθηση των παικτών του.







Η υποστήριξη από τους φιλάθλους θα είναι επίσης σημαντική:



«Έχουμε το πλεονέκτημα να παίζουμε στο δικό μας γνώριμο στάδιο, με υπέροχη ατμόσφαιρα.



Κλείσιμο



Θέλουμε να επιβληθούμε στον αγώνα και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Θέλουμε απλώς να κερδίσουμε αύριο».



Στον εντός έδρας αγώνα εναντίον της Φόλενταμ (νίκη με 2–0), ο Βάουτ Φέγκχορστ επέστρεψε. Αυτή η εξέλιξη φυσικά ευχαριστεί τον προπονητή:



«Σιγά σιγά, οι παίκτες επιστρέφουν. Ο Βάουτ έχει αγωνιστεί για λεπτά και ο Στίβεν Μπέργκχουις σημειώνει επίσης πρόοδο βήμα βήμα. Το εξετάζουμε μέρα με τη μέρα. Ο Στίβεν σημειώνει πρόοδο. Ένα μειονέκτημα είναι ότι ο Ιτακούρα είναι τραυματίας. Δεν ξύπνησε νιώθοντας πολύ καλά σήμερα το πρωί».



Ντόλμπεργκ: «Πρέπει να κερδίσουμε»



Ο Ντόλμπεργκ, με τη σειρά του, είπε ότι στην ομάδα υπάρχει θετική ατμόσφαιρα και είναι ενισχυμένη από καλά αποτελέσματα:



«Αναπτυσσόμαστε και έχουμε μια καλή ομάδα παικτών», είπε ο Δανός επιθετικός. «Αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Η αίσθηση είναι ότι μπορεί πραγματικά να πάει προς το μέρος μας αύριο. Νιώθω καλά στη θέση μου. Και λέω επίσης τη γνώμη μου όταν χρειάζεται. Υπάρχει πολύς αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των παικτών».



Και πρόσθεσε: «Είμαι απλώς συγκεντρωμένος στον αγώνα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τα άλλα παιχνίδια ούτως ή άλλως. Πρέπει να κερδίσουμε».