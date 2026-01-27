CEO της Μακάμπι για Άταμαν: «Λειτουργεί ως προβοκάτορας, υπήρχαν κοντά του 12 άνδρες ασφαλείας»

Επιπλέον, πέντε άνδρες ασφαλείας βρίσκονταν στην πρώτη σειρά της εξέδρας, πέντε άνδρες ασφαλείας ήταν τοποθετημένοι στο παρκέ πίσω από τον πάγκο, ενώ δύο προσωπικοί φρουροί συνόδευαν τον Αταμάν όπου κι αν πήγαινε.Αυτό περιλάμβανε και τη φύλαξη έξω από τα αποδυτήρια των προπονητών όσο βρισκόταν μέσα, πριν από το παιχνίδι, στο ημίχρονο και μετά τη λήξη του.Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί και να παρουσιαστούν με ακρίβεια τα γεγονότα.Ο Εργκίν Άταμαν δεν βρέθηκε ποτέ σε κίνδυνο, ούτε δέχθηκε απειλές από οποιονδήποτε.Οι ύβρεις που ακούστηκαν προς το πρόσωπό του κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν είχαν να κάνουν με την τουρκική του καταγωγή ή με κάτι αντίστοιχο, αλλά με δηλώσεις που είχε κάνει ο ίδιος στο παρελθόν.Καταδικάζουμε τις λεκτικές προσβολές, ωστόσο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι εκεί περιορίζεται το περιστατικό.Πέραν αυτού, δεν υπήρξαν άλλα ασυνήθιστα γεγονότα που να σχετίζονται με τον προπονητή.Πολλοί φίλαθλοι της Μακάμπι υποδέχθηκαν θερμά τους Ομέρ Γιουρτσεβέν και Τσέντι Όσμαν, δύο ιδιαίτερα αγαπητούς παίκτες της εθνικής Τουρκίας, και μάλιστα φωτογραφήθηκαν μαζί τους.Οι φίλαθλοι στο γήπεδό μας γνωρίζουν πώς να εκτιμούν τους επαγγελματίες του μπάσκετ και να τους σέβονται όταν επισκέπτονται το Τελ Αβίβ.Ο Άταμαν είναι ένας προπονητής που συχνά προκαλεί, και στο Τελ Αβίβ η αντίδραση απέναντί του οφειλόταν στο γεγονός ότι λειτουργεί ως προβοκάτορας.Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά –ούτε το πρώτο γήπεδο– στο οποίο ο Άταμαν εμπλέκεται σε προκλήσεις, τις οποίες ακολουθούν παράπονα μετά το τέλος του αγώνα».«Κατά την άφιξή μας στο γήπεδο, ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων μας, μας υποδέχτηκαν περίπου 300 οπαδοί της Μακάμπι, οι οποίοι φώναζαν χυδαίες προσβολές προς τον προπονητή μας και έκαναν προσβλητικές χειρονομίες προς τα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού.Είναι προφανές ότι δεν συγκεντρώθηκαν εκεί τυχαία και η παρουσία τους είχε γίνει αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας της Μακάμπι και τις αστυνομικές Αρχές πολύ πριν την άφιξή μας στον χώρο, χωρίς να ληφθεί κανένα μέτρο για να το αποτρέψουν.Με καθυστέρηση και μεγάλη δυσκολία, αποβιβαστήκαμε από το λεωφορείο της ομάδας και προχωρήσαμε προς τα αποδυτήρια σε μια εξαιρετικά εχθρική ατμόσφαιρα.