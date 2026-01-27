Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Η Bundesliga ανακοίνωσε έσοδα 6,33 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις ομάδες της
Η Bundesliga ανακοίνωσε έσοδα 6,33 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις ομάδες της
Το γερμανικό πρωτάθλημα διανύει την καλύτερη, από οικονομικής πλευράς, περίοδό του και το επιβεβαιώνουν οι αριθμοί
Δεν είναι το πιο φανταχτερό πρωτάθλημα από το Big-5 του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία), αλλά είναι με διαφορά το πιο... σταθερό. Κι αυτό δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι συνήθως το πρωτάθλημα καταλήγει στο Μόναχο και τα γραφεία της Μπάγερν, αλλά με τη γενικότερη λειτουργία και οργάνωση της Bundesliga.
Η γερμανική λίγκα, στην οποία υπάγεται και η Β' Εθνική, ανακοίνωε τα οικονομικά αποτελέσματα για τη σεζόν 2024-2025 και αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά οι 36 σύλλογοι παρουσίασαν (αθροιστικά) έσοδα τα οποία ξεπέρασαν το φράγμα των έξι δισεκατομμυρίων ευρώ!
Τα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 461,2 εκατομμύρια, ποσοστό 7.9%, ενώ συνολικά το γερμανικό ποδόσφαιρο πέτυχε λειτουργικό κέρδος ύψους 271.5 εκατομμυρίων.
Οι 18 σύλλογοι της Bundesliga κατέγραψαν για πρώτη φορά έσοδα άνω των πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν 2024/25. Με 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ της περσινής χρονιάς κατά 320,8 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,7%. Αφού οι σύλλογοι της 2ης Μπουντεσλίγκα ανέφεραν το πρώτο τους έσοδο άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ την περασμένη χρονιά, αυτό το ποσό αυξήθηκε κατά 140,4 εκατομμύρια ευρώ φτάνοντας τα 1,21 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,1%.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σημαντικά περισσότερα κλαμπ από πέρυσι ανέφεραν θετικά αποτελέσματα και αυξανόμενα ίδια κεφάλαια. 13 σύλλογοι πρώτης κατηγορίας και 15 δεύτερης κατηγορίας πέτυχαν κέρδη, σε σύγκριση με 9 και 8 αντίστοιχα την προηγούμενη χρονιά. Βασισμένα στο EBITDA (κέρδη πριν από τόκους, φόρους και αποσβέσεις), οι 18 σύλλογοι της Bundesliga καθώς και 16 από τους 18 συλλόγους της Zweite Liga (Β' Εθνική) έκλεισαν με θετικό ισολογισμό. Τα ίδια κεφάλαια της Μπουντεσλίγκα φτάνουν τα 2,17 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ για πρώτη φορά, με όλους τους 18 συλλόγους να αναφέρουν θετικά ίδια κεφάλαια.
Ο αντίκτυπος στην εθνική οικονομία και την απασχόληση
Η δημόσια οικονομία επίσης επωφελήθηκε από αυτήν την ανάπτυξη. Περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ κατέληξαν σε φόρους και τέλη. Κατά την τελευταία δεκαετία, το γερμανικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει καταβάλει πάνω από 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους και κοινωνικές εισφορές. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας στη αθλητική βιομηχανία επίσης έφτασε σε νέο υψηλό. Συνολικά, 64.122 άτομα απασχολήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από τους συλλόγους και τις θυγατρικές τους. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ο αριθμός των θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 2.395 θέσεις ή 3,9%.
Εκτός από την αύξηση των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τη διαφήμιση, η εξαιρετική προσέλευση θεατών συνέβαλε σημαντικά στους ισχυρούς αριθμούς πωλήσεων. Στη διάρκεια της σεζόν 2024/25, σχεδόν 21 εκατομμύρια εισιτήρια πωλήθηκαν, καταγράφοντας ρεκόρ.
Για τους συλλόγους της πρώτης κατηγορίας, τα έσοδα από τα μέσα ενημέρωσης και τις μεταδόσεις ήταν το μεγαλύτερο συστατικό, αντιπροσωπεύοντας το 33,24% των συνολικών εσόδων, και αυξήθηκαν κατά σχεδόν 168 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα από τους αγώνες, τα οποία αντιπροσώπευαν το 11,69% του συνόλου των εσόδων των ομάδων της Μπουντεσλίγκα, αυξήθηκαν κατά 75,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι σύλλογοι επωφελήθηκαν επίσης από μικρές αυξήσεις στα έσοδα από διαφημίσεις και εμπορευμάτων, ενώ τα έσοδα από μεταγραφές ήταν 872,6 εκατομμύρια ευρώ (11,69%), γεγονός που αντιπροσωπεύει μείωση 132,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.
Τα κόστη μισθών συνεχίζουν να κυριαρχούν στις δαπάνες και αυξήθηκαν την περασμένη σεζόν, αλλά οι γερμανικές ομάδες επενδύουν περισσότερο και σε άλλους τομείς. Οι σύλλογοι των δύο πρώτων κατηγοριών δαπάνησαν συνολικά 326,5 εκατομμύρια ευρώ για το ποδόσφαιρο των νέων και των γυναικών το 2024-2025, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Η επένδυση σε αυτούς τους τομείς έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ σε μόλις τρία χρόνια.
«Σήμερα, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο της Γερμανίας είναι σε καλύτερη κατάσταση από ποτέ, με βάση τα βασικά του στοιχεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι ακόμη που πρέπει να βελτιωθεί. Αντιθέτως, τα επόμενα χρόνια, πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε σε τομείς όπως η ανάπτυξη ταλέντων, η διεθνοποίηση και η ενίσχυση του κεντρικού μάρκετινγκ. Αλλά με αυτή τη βάση, μπορούμε να προσεγγίσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.», ανέφερε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο, πρόεδρος της DFL, Χανς-Γιοάχιμ Βάτσκε.
Η γερμανική λίγκα, στην οποία υπάγεται και η Β' Εθνική, ανακοίνωε τα οικονομικά αποτελέσματα για τη σεζόν 2024-2025 και αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά οι 36 σύλλογοι παρουσίασαν (αθροιστικά) έσοδα τα οποία ξεπέρασαν το φράγμα των έξι δισεκατομμυρίων ευρώ!
Τα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 461,2 εκατομμύρια, ποσοστό 7.9%, ενώ συνολικά το γερμανικό ποδόσφαιρο πέτυχε λειτουργικό κέρδος ύψους 271.5 εκατομμυρίων.
Οι 18 σύλλογοι της Bundesliga κατέγραψαν για πρώτη φορά έσοδα άνω των πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν 2024/25. Με 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ της περσινής χρονιάς κατά 320,8 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,7%. Αφού οι σύλλογοι της 2ης Μπουντεσλίγκα ανέφεραν το πρώτο τους έσοδο άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ την περασμένη χρονιά, αυτό το ποσό αυξήθηκε κατά 140,4 εκατομμύρια ευρώ φτάνοντας τα 1,21 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,1%.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σημαντικά περισσότερα κλαμπ από πέρυσι ανέφεραν θετικά αποτελέσματα και αυξανόμενα ίδια κεφάλαια. 13 σύλλογοι πρώτης κατηγορίας και 15 δεύτερης κατηγορίας πέτυχαν κέρδη, σε σύγκριση με 9 και 8 αντίστοιχα την προηγούμενη χρονιά. Βασισμένα στο EBITDA (κέρδη πριν από τόκους, φόρους και αποσβέσεις), οι 18 σύλλογοι της Bundesliga καθώς και 16 από τους 18 συλλόγους της Zweite Liga (Β' Εθνική) έκλεισαν με θετικό ισολογισμό. Τα ίδια κεφάλαια της Μπουντεσλίγκα φτάνουν τα 2,17 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ για πρώτη φορά, με όλους τους 18 συλλόγους να αναφέρουν θετικά ίδια κεφάλαια.
Ο αντίκτυπος στην εθνική οικονομία και την απασχόληση
Η δημόσια οικονομία επίσης επωφελήθηκε από αυτήν την ανάπτυξη. Περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ κατέληξαν σε φόρους και τέλη. Κατά την τελευταία δεκαετία, το γερμανικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει καταβάλει πάνω από 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους και κοινωνικές εισφορές. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας στη αθλητική βιομηχανία επίσης έφτασε σε νέο υψηλό. Συνολικά, 64.122 άτομα απασχολήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από τους συλλόγους και τις θυγατρικές τους. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ο αριθμός των θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 2.395 θέσεις ή 3,9%.
Εκτός από την αύξηση των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τη διαφήμιση, η εξαιρετική προσέλευση θεατών συνέβαλε σημαντικά στους ισχυρούς αριθμούς πωλήσεων. Στη διάρκεια της σεζόν 2024/25, σχεδόν 21 εκατομμύρια εισιτήρια πωλήθηκαν, καταγράφοντας ρεκόρ.
Για τους συλλόγους της πρώτης κατηγορίας, τα έσοδα από τα μέσα ενημέρωσης και τις μεταδόσεις ήταν το μεγαλύτερο συστατικό, αντιπροσωπεύοντας το 33,24% των συνολικών εσόδων, και αυξήθηκαν κατά σχεδόν 168 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα από τους αγώνες, τα οποία αντιπροσώπευαν το 11,69% του συνόλου των εσόδων των ομάδων της Μπουντεσλίγκα, αυξήθηκαν κατά 75,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι σύλλογοι επωφελήθηκαν επίσης από μικρές αυξήσεις στα έσοδα από διαφημίσεις και εμπορευμάτων, ενώ τα έσοδα από μεταγραφές ήταν 872,6 εκατομμύρια ευρώ (11,69%), γεγονός που αντιπροσωπεύει μείωση 132,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.
Τα κόστη μισθών συνεχίζουν να κυριαρχούν στις δαπάνες και αυξήθηκαν την περασμένη σεζόν, αλλά οι γερμανικές ομάδες επενδύουν περισσότερο και σε άλλους τομείς. Οι σύλλογοι των δύο πρώτων κατηγοριών δαπάνησαν συνολικά 326,5 εκατομμύρια ευρώ για το ποδόσφαιρο των νέων και των γυναικών το 2024-2025, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Η επένδυση σε αυτούς τους τομείς έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ σε μόλις τρία χρόνια.
«Σήμερα, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο της Γερμανίας είναι σε καλύτερη κατάσταση από ποτέ, με βάση τα βασικά του στοιχεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι ακόμη που πρέπει να βελτιωθεί. Αντιθέτως, τα επόμενα χρόνια, πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε σε τομείς όπως η ανάπτυξη ταλέντων, η διεθνοποίηση και η ενίσχυση του κεντρικού μάρκετινγκ. Αλλά με αυτή τη βάση, μπορούμε να προσεγγίσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.», ανέφερε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο, πρόεδρος της DFL, Χανς-Γιοάχιμ Βάτσκε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα