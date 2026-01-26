Μπαρτσελόνα: «Έδεσε» τον Φερμίν Λόπεθ μέχρι το 2031

Την παραμονή ενός από τα πιο λαμπρά ταλέντα της «La Masia» εξασφάλισε η Μπαρτσελόνα
, καθώς επήλθε οριστική συμφωνία με τον Φερμίν Λόπεθ
για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
Διπλασιασμός αποδοχών και ρήτρα «μαμούθ»
Μετά από διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα (26/1), οι «μπλαουγκράνα» επιβράβευσαν τον 22χρονο μέσο για την αλματώδη εξέλιξή του υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ. Η νέα συμφωνία προβλέπει επέκταση του υπάρχοντος συμβολαίου κατά δύο έτη, έως το 2031.
Οι απολαβές του παίκτη αναμένεται να είναι υπερδιπλάσιες των τωρινών, ενώ προβλέπονται και σημαντικά μπόνους στόχων.
Η ρήτρα αποδέσμευσης παραμένει στο αστρονομικό ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, θωρακίζοντας τον παίκτη από το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών κολοσσών, όπως η Τσέλσι.
Η επιβράβευση της αφοσίωσης
Ο σύλλογος θεώρησε επιβεβλημένη την αναπροσαρμογή του συμβολαίου του Φερμίν, καθώς ο μισθός του θεωρούνταν πλέον «ξεπερασμένος» σε σχέση με την προσφορά του στην πρώτη ομάδα. Ο ίδιος ο παίκτης, μετά από συζητήσεις με την οικογένειά του και τον μάνατζέρ του, έδωσε το τελικό «ΟΚ», αποδεικνύοντας την πίστη του στο κλαμπ.
Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ανακοινώσει επίσημα τη συμφωνία την προσεχή Πέμπτη, αμέσως μετά την αναμέτρηση με την Κοπεγχάγη για το Champions League. Η επίσημη τελετή υπογραφής παρουσία του προέδρου Ζοάν Λαπόρτα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, συνοδευόμενη από συνέντευξη τύπου του ποδοσφαιριστή.