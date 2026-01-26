Ολοκληρώνεται πρόωρα ο δανεισμός του Τσιμίκα στη Ρόμα και επιστρέφει στη Λίβερπουλ
Ολοκληρώνεται πρόωρα ο δανεισμός του Τσιμίκα στη Ρόμα και επιστρέφει στη Λίβερπουλ

Επιβεβαίωση από τον τεχνικό διευθυντή των «τζαλορόσι» – Εκτός βασικών πλάνων του Γκασπερίνι ο Έλληνας μπακ

Ολοκληρώνεται πρόωρα ο δανεισμός του Τσιμίκα στη Ρόμα και επιστρέφει στη Λίβερπουλ
Πρόωρο τέλος φαίνεται πως θα έχει η παρουσία του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα, καθώς ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ επιστρέφει στη Λίβερπουλ. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο τεχνικός διευθυντής των «τζαλορόσι», Ρίκι Μασάρα, γνωστοποιώντας ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με τον αγγλικό σύλλογο.

«Είναι αλήθεια, είμαστε σε συζητήσεις με τη Λίβερπουλ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρίκι Μασάρα, επιβεβαιώνοντας πως ο δανεισμός του Τσιμίκα από τους «κόκκινους» θα ολοκληρωθεί πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστροφή του 28χρονου μπακ στο Άνφιλντ αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Εκτός πλάνων Γκασπερίνι

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν κατάφερε να βρει σταθερό ρόλο στη Ρόμα, με τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι να μην τον υπολογίζει στα βασικά του αγωνιστικά πλάνα. Η περιορισμένη συμμετοχή του αποτέλεσε βασικό λόγο για την απόφαση πρόωρης διακοπής του δανεισμού.

Στο διάστημα της παρουσίας του στους «τζαλορόσι», ο Έλληνας διεθνής κατέγραψε συνολικά 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αγωνιζόμενος για 672 λεπτά, χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί.
