Ολοκληρώνεται πρόωρα ο δανεισμός του Τσιμίκα στη Ρόμα και επιστρέφει στη Λίβερπουλ
Επιβεβαίωση από τον τεχνικό διευθυντή των «τζαλορόσι» – Εκτός βασικών πλάνων του Γκασπερίνι ο Έλληνας μπακ
Πρόωρο τέλος φαίνεται πως θα έχει η παρουσία του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα, καθώς ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ επιστρέφει στη Λίβερπουλ. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο τεχνικός διευθυντής των «τζαλορόσι», Ρίκι Μασάρα, γνωστοποιώντας ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με τον αγγλικό σύλλογο.
«Είναι αλήθεια, είμαστε σε συζητήσεις με τη Λίβερπουλ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρίκι Μασάρα, επιβεβαιώνοντας πως ο δανεισμός του Τσιμίκα από τους «κόκκινους» θα ολοκληρωθεί πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστροφή του 28χρονου μπακ στο Άνφιλντ αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.
Στο διάστημα της παρουσίας του στους «τζαλορόσι», ο Έλληνας διεθνής κατέγραψε συνολικά 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αγωνιζόμενος για 672 λεπτά, χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί.
Εκτός πλάνων ΓκασπερίνιΟ Κώστας Τσιμίκας δεν κατάφερε να βρει σταθερό ρόλο στη Ρόμα, με τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι να μην τον υπολογίζει στα βασικά του αγωνιστικά πλάνα. Η περιορισμένη συμμετοχή του αποτέλεσε βασικό λόγο για την απόφαση πρόωρης διακοπής του δανεισμού.
