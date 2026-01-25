Βλάχος: Επιτέλους πήραμε μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, βίντεο
Θοδωρής Βλάχος Πόλο Μετάλλιο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πόλο

Βλάχος: Επιτέλους πήραμε μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, βίντεο

Οι δηλώσεις του Θόδωρου Βλάχου μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο

Βλάχος: Επιτέλους πήραμε μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, βίντεο
Η Ελλάδα έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι. 

Κέρδισε 12-5 στον μικρό τελικό την Ιταλία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο (το πρώτο της) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών. 

Μετά τον μικρό τελικό ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θόδωρος Βλάχος μίλησε στην ΕΡΤ για την αξία του πρώτου μεταλλίου.


Οι δηλώσεις του Θόδωρου Βλάχου στην ΕΡΤ 

«Επιτέλους ήρθε, γιατί όλα αυτά μας δίνουν πίεση, ότι δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Επιτέλους. Το θέλαμε πολύ, ιδίως μετά την κακή εμφάνιση. Θέλαμε να φύγουμε από εδώ με το μετάλλιο, για εμάς, για το ότι δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ ευρωπαϊκό μετάλλιο.

Πιστεύω ότι τέτοιες εμφανίσεις δίνουν μετάλλια και προκρίσεις.

Η Ιταλία παραμένει μία υπερδύναμη. Ίσως είχαν το βάρος γιατί έχουν πολλά νέα παιδιά. Εμείς όλοι έχουμε ξαναέρθει σε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν παύει να είναι η Ιταλία, μία υπερδύναμη. Εμείς τη νίκη θέλαμε, δεν μας ένοιαζε αν θα είναι με διαφορά ενός γκολ ή πέντε».

