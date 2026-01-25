Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Βλάχος: Επιτέλους πήραμε μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, βίντεο
Βλάχος: Επιτέλους πήραμε μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, βίντεο
Οι δηλώσεις του Θόδωρου Βλάχου μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο
Η Ελλάδα έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι.
Κέρδισε 12-5 στον μικρό τελικό την Ιταλία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο (το πρώτο της) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών.
Μετά τον μικρό τελικό ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θόδωρος Βλάχος μίλησε στην ΕΡΤ για την αξία του πρώτου μεταλλίου.
Οι δηλώσεις του Θόδωρου Βλάχου στην ΕΡΤ
«Επιτέλους ήρθε, γιατί όλα αυτά μας δίνουν πίεση, ότι δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Επιτέλους. Το θέλαμε πολύ, ιδίως μετά την κακή εμφάνιση. Θέλαμε να φύγουμε από εδώ με το μετάλλιο, για εμάς, για το ότι δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ ευρωπαϊκό μετάλλιο.
Πιστεύω ότι τέτοιες εμφανίσεις δίνουν μετάλλια και προκρίσεις.
Η Ιταλία παραμένει μία υπερδύναμη. Ίσως είχαν το βάρος γιατί έχουν πολλά νέα παιδιά. Εμείς όλοι έχουμε ξαναέρθει σε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν παύει να είναι η Ιταλία, μία υπερδύναμη. Εμείς τη νίκη θέλαμε, δεν μας ένοιαζε αν θα είναι με διαφορά ενός γκολ ή πέντε».
Κέρδισε 12-5 στον μικρό τελικό την Ιταλία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο (το πρώτο της) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών.
Μετά τον μικρό τελικό ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θόδωρος Βλάχος μίλησε στην ΕΡΤ για την αξία του πρώτου μεταλλίου.
Οι δηλώσεις του Θόδωρου Βλάχου στην ΕΡΤ
«Επιτέλους ήρθε, γιατί όλα αυτά μας δίνουν πίεση, ότι δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Επιτέλους. Το θέλαμε πολύ, ιδίως μετά την κακή εμφάνιση. Θέλαμε να φύγουμε από εδώ με το μετάλλιο, για εμάς, για το ότι δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ ευρωπαϊκό μετάλλιο.
Πιστεύω ότι τέτοιες εμφανίσεις δίνουν μετάλλια και προκρίσεις.
Η Ιταλία παραμένει μία υπερδύναμη. Ίσως είχαν το βάρος γιατί έχουν πολλά νέα παιδιά. Εμείς όλοι έχουμε ξαναέρθει σε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν παύει να είναι η Ιταλία, μία υπερδύναμη. Εμείς τη νίκη θέλαμε, δεν μας ένοιαζε αν θα είναι με διαφορά ενός γκολ ή πέντε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα