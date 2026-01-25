Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Μόνο τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Κραλ στον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Ουνιόν Βερολίνου για την απόκτηση του 27χρονου κεντρικού μέσου από την Τσεχία
Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, οι «πράσινοι» κατάφεραν να κλείσουν άλλη μία μεταγραφική τους ανάγκη, αφού συμφώνησαν με την Ουνιόν Βερολίνου για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ.
Ο 27χρονος Τσέχος κεντρικός μέσος ήταν ο εκλεκτός του Ράφα Μπενίτεθ από τις επιλογές που υπήρχαν για την προσθήκη που ήθελε να γίνει στις θέσεις 6-8.
Το συμβόλαιό του με τη γερμανική ομάδα ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι κι έτσι ήταν πιο εύκολο να επιτευχθεί μία συμφωνία για να γίνει η μετακίνησή του από τώρα, αφού το καλοκαίρι εκείνη θα τον έχανε ως ελεύθερο χωρίς να πάρει χρήματα.
Χθες ο Κραλ έμεινε εκτός αποστολής από τον αγώνα των πρωτευουσιάνων με την Ντόρτμουντ προαναγγέλλοντας στην ουσία εξελίξεις.
Τη φετινή σεζόν εκείνος έχει πραγματοποιήσει 11 συμμετοχές έχοντας ξεκινήσει βασικός μόλις μία φορά ενώ έχει αγωνιστεί και μία φορά με την εθνική Τσεχίας σ' ένα φιλικό με τη Σαουδική Αραβία στο οποίο βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα δίνοντας και την ασίστ στο μοναδικό γκολ της ομάδας του.
Με το deal που έχει γίνει τώρα η Ουνιόν εξασφάλισε ένα ποσό, το οποίο φαίνεται να είναι περίπου στα 800 χιλ. ευρώ, για να παραχωρήσει τα δικαιώματα του παίκτη.
