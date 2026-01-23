Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Η Ιταλία αντίπαλος της Ελλάδας στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο
SPORTS
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πόλο Εθνική πόλο ανδρών Βελιγράδι Θοδωρής Βλάχος Σάντρο Καμπάνια

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Η Ιταλία αντίπαλος της Ελλάδας στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο

Η Ιταλία ηττήθηκε 17-13 από την Σερβία και θα παίξει την Κυριακή (18:00) στον μικρό τελικό με την Ελλάδα στο Βελιγράδι

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Η Ιταλία αντίπαλος της Ελλάδας στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Ιταλία θα είναι η αντίπαλος της Ελλάδας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών. 

Η ομάδα του Σάντρο Καμπάνια ηττήθηκε 17-13 από την οικοδέσποινα Σερβία στον 2ο ημιτελικό στο Βελιγράδι και την Κυριακή (18:00) θα παίξει με την Ελλάδα για το χάλκινο μετάλλιο. 

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και στον όμιλο με το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου να κερδίζει 15-13.



Η Ελλάδα ψάχνει το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αλλά σίγουρο το παιχνίδι θα είναι πιο δύσκολο από εκείνο του ομίλου. 

Στον τελικό που θα ξεκινήσει στις 21:30 θα παίξει η Σερβία με την Ουγγαρία.


To πρόγραμμα των αγώνων μεταλλίων 

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 

18:00 Ελλάδα - Ιταλία (Μικρός Τελικός) 
Κλείσιμο
21:30 Σερβία - Ουγγαρία (Τελικός)
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης