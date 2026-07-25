Πώς το φρενάρισμα των συρμών του Μετρό μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, η νέα «πράσινη» τεχνολογία της ΣΤΑΣΥ
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Πράσινη μετάβαση Ηλεκτρική ενέργεια Φρένα

Πώς το φρενάρισμα των συρμών του Μετρό μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, η νέα «πράσινη» τεχνολογία της ΣΤΑΣΥ

Η καινοτόμος τεχνολογία μετατρέπει την ενέργεια που παράγεται κατά το φρενάρισμα σε ηλεκτρική, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και ανοίγοντας τον δρόμο για την επέκτασή της και στις Γραμμές 2 και 3

Πώς το φρενάρισμα των συρμών του Μετρό μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, η νέα «πράσινη» τεχνολογία της ΣΤΑΣΥ
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Ένα ακόμη βήμα προς τη «πράσινη» μετάβαση των αστικών συγκοινωνιών κάνουν οι «Σταθερές Συγκοινωνίες» θέτοντας σε εφαρμογή το σύστημα ανάκτησης ενέργειας από την πέδηση των συρμών στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) και δρομολογώντας την επέκτασή του και στις Γραμμές 2 και 3.

Πρόκειται για μια καινοτόμο εφαρμογή, που υλοποιείται για πρώτη φορά σε ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην ενεργειακή αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς.

Το σύστημα τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία, στα μέσα Ιουλίου, στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), με την έναρξη λειτουργίας του στον υποσταθμό έλξης του Νέου Φαλήρου ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ενεργοποιηθεί και στον υποσταθμό του Ηρακλείου.

Το σύστημα αξιοποιεί την κινητική ενέργεια, που παράγεται κατά την επιβράδυνση των συρμών, μετατρέποντάς την σε ηλεκτρική. Η ενέργεια αυτή επιστρέφει στο δημόσιο δίκτυο, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος λειτουργίας της Γραμμής.

Γραμμή 1 / Θα ανακτώνται περίπου 4.500 MWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στη Γραμμή 1 θα ανακτώνται περίπου 4.500 MWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 12,5% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσής της.

Παράλληλα, η ανακαίνιση των υποσταθμών έλξης στο Νέο Φάληρο και στο Ηράκλειο αναβαθμίζει την αξιοπιστία του δικτύου ηλεκτροδότησης, περιορίζοντας τις βλάβες που προκαλούσε ο παλαιός εξοπλισμός.

Το έργο, προϋπολογισμού 4,1 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, υλοποιείται από τη Siemens Mobility Α.Ε. και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τη συμβατική προθεσμία του Δεκεμβρίου 2026.

Επόμενος σταθμός οι Γραμμές 2 και 3

Η εφαρμογή της τεχνολογίας ανάκτησης ενέργειας διευρύνεται και στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, με τη ΣΤΑ.ΣΥ να προχωρά στην ανακαίνιση τεσσάρων υποσταθμών έλξης - «Αγ. Αντώνιος», «Καραϊσκάκη», «Ηλιούπολη» και «'Αλιμος» - με ταυτόχρονη εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας.

Κλείσιμο
Με προϋπολογισμό 9 εκατ. ευρώ, το έργο χρηματοδοτείται μέσω του τομεακού προγράμματος «Μεταφορές 2021-2027» του ΕΣΠΑ και υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού των υποδομών της ΣΤΑ.ΣΥ. Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 36 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η επιλογή των συγκεκριμένων υποσταθμών βασίστηκε, τόσο στην ανάγκη ανακαίνισής τους λόγω παλαιότητας και περιορισμένης διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, όσο και σε εξειδικευμένη μελέτη προσομοίωσης, η οποία κατέδειξε ότι στα σημεία αυτά επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ανάκτηση ενέργειας. Στο πλαίσιο του έργου, θα εγκατασταθούν τέσσερα συστήματα ανάκτησης ενέργειας, ισχύος 1.250 kW το καθένα.

Με την αξιοποίηση της ενέργειας που μέχρι σήμερα χανόταν, η ΣΤΑΣΥ επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνει το λειτουργικό κόστος και ενισχύει τη μετάβασή της σε ένα πιο βιώσιμο και ενεργειακά αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας.

«Η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ενεργειακά αποδοτικό δίκτυο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη ΣΤΑ.ΣΥ. Η λειτουργία του συστήματος ανάκτησης ενέργειας σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο προς αυτή την κατεύθυνση» δήλωσε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος Σταθερών Συγκοινωνιών, Αθανάσιος Κοτταράς.

Και πρόσθεσε: «Επενδύουμε σε τεχνολογίες, που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα των μεταφορών, περιορίζουν το λειτουργικό κόστος και ενισχύουν την αξιοπιστία των υποδομών μας. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να επιταχύνουμε τον εκσυγχρονισμό των μέσων σταθερής τροχιάς. Η ΣΤΑ.ΣΥ επενδύει σε λύσεις που μετατρέπουν την καινοτομία σε μετρήσιμο όφελος για το περιβάλλον, την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών».
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