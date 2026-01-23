Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Κανονικά στον πάγκο στον μικρό τελικό ο Βλάχος
SPORTS
Θοδωρής Βλάχος Εθνική πόλο ανδρών Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πόλο

Η τεχνική επιτροπή πήρε πίσω την κίτρινη κάρτα του Έλληνα προπονητή για λάθος τσάλεντζ στο ματς με την Ουγγαρία

Κανονικά στον πάγκο της Ελλάδας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών του Βελιγραδίου θα είναι ο Θόδωρος Βλάχος

Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας δέχτηκε 2η κίτρινη στον ημιτελικό με την Ουγγαρία για λάθος τσάλεντζ και αποβλήθηκε.

Αμέσως μετά το παιχνίδι όμως η οργανωτική επιτροπή των αγώνων πήρε πίσω την 2η κάρτα αφού είχε δώσει σαφείς οδηγίες προς τους διαιτητές να μην τιμωρούν με κίτρινη τους προπονητές για λάθος τσάλεντζ.

Θυμίζουμε ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (18:00) στο Βελιγράδι και η Ελλάδα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο κόντρα σε Ιταλία ή Σερβία.

