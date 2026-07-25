Κιλκίς: Απατεώνας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικούς και πολίτη για να ξεφύγει

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψητο μεσημέρι της Παρασκευής, σε περιοχή τουκαθώς ο άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικούς και πολίτη στην προσπάθειά του να διαφύγει.Όλα ξεκίνησαν όταντηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του 59χρονου υποψήφιου θύματος, προσποιούμενος τον υπάλληλο τηςκαι ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να συγκεντρώσει τις λίρες και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι του και να τα παραδώσει σε συνεργάτη του.Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο 50χρονος συνεργός τη στιγμή που προσερχόταν για να παραλάβει τη λεία του και κατά την ακινητοποίησή του αντιστάθηκε σθεναρά, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.Βλέποντας τον συνεργό του να παλεύει με τους αστυνομικούς, ο 40χρονος εξήλθε από το όχημα στο οποίο επέβαιναν και επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Τότε ο 50χρονος κατάφερε να επιβιβαστεί ξανά στο όχημα και, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό δύο αστυνομικών και του ημεδαπού παθόντος.Στην προσπάθειά του να διαφύγει ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, και επιχείρησε να εμβολίσει δεύτερο περιπολικό όχημα που έφτανε στο σημείο, όμως τελικά συνελήφθη.Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα απάτης, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του 50χρονου συνεργού του, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.