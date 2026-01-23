Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Βραζιλία: Συνελήφθησαν δύο τενίστες για ρατσιστική συμπεριφορά σε τουρνουά Challenger
Ο Κολομβιανός Κρίστιαν Ροντρίγκες και ο Βενεζουελάνος Λουίς Νταβίντ Μαρτίνες οδηγήθηκαν στο κρατητήριο μετά από απαράδεκτες χειρονομίες και ύβρεις κατά τη διάρκεια αγώνα στη Σάντα Καταρίνα
Δύο επαγγελματίες τενίστες, ο Κολομβιανός Κριστιάν Ροντρίγκεζ και ο Βενεζουελάνος Λουίς Νταβίντ Μαρτίνες, συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης (22/1) στο Ιταζαΐ της πολιτείας Σάντα Καταρίνα, στη Βραζιλία, μετά από ρατσιστικά επεισόδια που σημειώθηκαν στη διάρκεια του τουρνουά Challenger de Itajaí.
Οι δύο αθλητές αγωνίζονταν ως ζευγάρι στα διπλά απέναντι στους Βραζιλιάνους Ίγκορ Μαρκόντες και Εντουάρντο Ριμπέιρο. Το ματς είχε δραματική εξέλιξη, με το δίδυμο Ροντρίγκεζ–Μαρτίνες να χάνει μετά από ανατροπή, παρά το γεγονός ότι είχε match points υπέρ του. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Μαρτίνες, εξοργισμένος από την εξέλιξη, πραγματοποίησε χειρονομία μίμησης μαϊμούς προς την εξέδρα όπου βρίσκονταν Βραζιλιάνοι φίλαθλοι.
Λίγη ώρα αργότερα, κατά την αποχώρησή τους από το κορτ, ο Ροντρίγκεζ εμπλέχθηκε σε λεκτικό επεισόδιο με μέλος της διοργάνωσης και φέρεται επίσης να εξέφρασε ρατσιστικά σχόλια, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους.
Παρέμβαση της αστυνομίας και αντίδραση της διοργάνωσης
Σύμφωνα με δημοσίευμα του UOL Esporte, οι δύο αθλητές συνελήφθησαν από την αστυνομία λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ύστερα από καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά. Η στρατιωτική αστυνομία της Σάντα Καταρίνα επιβεβαίωσε την επέμβασή της, ενώ οι λεπτομέρειες της δικογραφίας αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ώρες.
Η διοργάνωση Itajaí Open καταδίκασε τα περιστατικά, εκφράζοντας δημόσια την πλήρη αποδοκιμασία του ρατσισμού και υπογραμμίζοντας πως στηρίζει τις ενέργειες των αρχών. «Το γεγονός δεν αντιπροσωπεύει το πνεύμα του τουρνουά ούτε τις αξίες του αθλητισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στους τενιστικούς κύκλους της Λατινικής Αμερικής, με πολλούς να ζητούν παραδειγματική τιμωρία των αθλητών και αυστηρότερη στάση απέναντι σε φαινόμενα ρατσιστικής συμπεριφοράς στα γήπεδα.
Los doblistas Luis Martínez y Cristian Rodríguez fueron detenidos en Brasil por actos racistas.— Ariel Fernández (@AFD7L) January 23, 2026
Como se puede ver en el vídeo, Martínez realizó un gesto imitando a un mono. Luego, Rodríguez le dijo "macaco" a un ballboy.
Se arriesgan a una pena de cárcel de hasta cinco años. pic.twitter.com/V20iytKnbF
