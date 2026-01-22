Ατύχημα για τον Λόταρ Ματέους την ώρα που έκανε σκι: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στον δεξί ώμο
SPORTS
Λόταρ Ματέους σκι τραυματισμός Χειρουργείο Αυστρία

Ο πρώην αστέρας του γερμανικού ποδοσφαίρου  υπέστη ρήξη διπλού συνδέσμου στον δεξιό ώμο του και έκανε χειρουργική επέμβαση την Πέμπτη το πρωί.

Ο Λόταρ Ματέους ήταν προγραμματισμένο να σχολιάσει τον αγώνα του Europa League στο κανάλι RTL μεταξύ της Ρόμα και της Στουτγάρδης την Πέμπτη.

Ωστόσο, ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1990 αναγκάστηκε να ακυρώσει την εμφάνισή του καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό ενώ έκανε σκι στο Όμπερλεχ αμ Άρλμπεργκ στην Αυστρία και χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών του, ο πρώην αστέρας της Μπάγερν Μονάχου, υπέστη ρήξη διπλού συνδέσμου στον δεξιό ώμο του και έκανε χειρουργική επέμβαση την Πέμπτη το πρωί.

«Ήταν το τελευταίο άλμα μου την τελευταία ημέρα των διακοπών μου.

Η πλαγιά ήταν παγωμένη και ανώμαλη. Ανυπομονούσα ήδη για το μεσημεριανό γεύμα στο ορεινό καταφύγιο - τότε ξαφνικά έπεσα με τη δεξιά μου πλευρά», δήλωσε στην Bild.

Μετά την πτώση, η σύντροφός του, η Τερέζα, τον οδήγησε με το αυτοκίνητο, περίπου 280 χιλιόμετρα πίσω στο Μόναχο.

Στο ιατρείο του Δρ. Χανς-Βίλχελμ Μίλερ-Βολφάρτ, ο οποίος ήταν γιατρός της ομάδας της Μπάγερν Μονάχου για πάνω από 40 χρόνια, διαγνώστηκε η ρήξη συνδέσμου στον ώμο.

