Ο Ολυμπιακός έχει 54% πιθανότητες πρόκρισης στα playoffs του Champions League
SPORTS
Ολυμπιακός Champions League Άγιαξ

Ο Ολυμπιακός έχει 54% πιθανότητες πρόκρισης στα playoffs του Champions League

Το ποσοστό προέκυψε από τα αποτελέσματα τεσσάρων εκατομμυρίων προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν από έναν υπερυπολογιστή 

Ο Ολυμπιακός έχει 54% πιθανότητες πρόκρισης στα playoffs του Champions League
2 ΣΧΟΛΙΑ
O Ολυμπιακός την ερχόμενη Τετάρτη (28/1) θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, στην 8η-και τελευταία- αγωνιστική της League phase του Champions League, στοχεύοντας την ευρωπαϊκή του συνέχεια στα playoffs της νοκ άουτ φάσης της
διοργάνωσης.

Αυτή τη στιγμή ο πρωταθλητής και κυπελλούχος Ελλάδας, καταλαμβάνει την 24η και τελευταία θέση που δίνει εισιτήριο συνέχειας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τεσσάρων εκατομμυρίων προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν από έναν υπερυπολογιστή, που δημοσιεύθηκαν από την ιστοσελίδα «MisterChip», η οποία ειδικεύεται στις στατιστικές ποδοσφαίρου, αποκαλύπτεται ότι ο Ολυμπιακός έχει 54% πιθανότητες πρόκρισης στα playoffs έναντι 46% αποκλεισμού.





ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης