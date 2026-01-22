O Βαλβέρδε... έριξε τον Ολυμπιακό στην 24η θέση: Τι θέλουν οι «ερυθρόλευκοι» για να προκριθούν στα playoff του Champions League

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πάει την τελευταία αγωνιστική της League Phase στο Άμστερνταμ με στόχο τη νίκη κόντρα στον Άγιαξ, ενώ υπό προϋποθέσεις του κάνει και η ισοπαλία





Ενάντια στον Άγιαξ, οι «ερυθρόλευκοι» εξασφαλίζουν εκτός... τρομακτικού απροόπτου την πρόκριση στα νοκ άουτ σε περίπτωση νίκης, ενώ μπορούν να τα καταφέρουν, υπό προϋποθέσεις, και με ισοπαλία. Αντιθέτως, σε περίπτωση ήττας, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ο αποκλεισμός σχεδόν βέβαιος.







Στους επτά βαθμούς, βρίσκουμε την Κλαμπ Μπριζ, με τις Μπόντο/Γκλιμτ, Μπενφίκα, Πάφο, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Άγιαξ να είναι στους έξι. Ο Αίαντας είναι φυσικά ο αντίπαλος της ελληνικής ομάδας την άλλη εβδομάδα, με τα ματς που απασχολούν σε πρώτη φάση από εκεί και πέρα να είναι τα εξής:



Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσουν οι Πορτογάλοι



Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη: Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσει η Μπαρτσελόνα

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ολυμπιακός θέλει να μην νικήσει η Μπενφίκα

Νάπολι – Τσέλσι: Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσει η Τσέλσι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα: Ο Ολυμπιακός θέλει να μην νικήσει η Ουνιόν

Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου: Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσει η Μπάγερν

Πάφος – Σλάβια Πράγας: Ο Ολυμπιακός θέλει να μην νικήσει η Πάφος



Στο +1 από τον Ολυμπιακό, βρίσκονται Μαρσέιγ (+0), Λεβερκούζεν (-4) και Μονακό (-6), με τους Πειραιώτες να δύνανται να αφήσουν πίσω τους Ασπιρίνες ή/και Μονεγάσκους υπό προϋποθέσεις στην ισοβαθμία αν πάρουν ισοπαλία στο Άμστερνταμ. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να χάσει η Μπάγερ με δύο γκολ εντός έδρας από την αδιάφορη Βιγιαρεάλ και να περάσει η Γιουβέντους από το πριγκιπάτο.



Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής



Άγιαξ – Ολυμπιακός

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ

Άρσεναλ – Καϊράτ Αλμάτι

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ

Μονακό – Γιουβέντους

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Ντόρτμουντ – Ίντερ

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ

Νάπολι – Τσέλσι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα

Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου

Πάφος – Σλάβια Πράγας

Παρί Σεν Ζερμέν - Νιούκαστλ



Η βαθμολογία του Champions League



1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18

3. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

4. Λίβερπουλ (14-8) 15

5. Τότεναμ (15-7) 14

6. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13

7. Νιούκαστλ (16-6) 13

8. Σπόρτινγκ (14-9) 13

9. Τσέλσι (14-8) 13

10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13

11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13

13. Αταλάντα (9-9) 13

14. Ίντερ (13-7) 12

15. Γιουβέντους (14-10) 12

16. Ντόρτμουντ (19-15) 11

17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10

18. Καραμπάγκ (13-15) 10

19. Μαρσέιγ (11-11) 9

20. Λεβερκούζεν (10-14) 9

21. Μονακό (8-14) 9

22. Αϊντχόφεν (15-14) 8

23. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8

24. Ολυμπιακός (8-13) 8

25. Νάπολι (7-12) 8

26. Κοπεγχάγη (11-17) 8

27. Μπριζ (12-17) 7

28. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

29. Μπενφίκα (6-10) 6

30. Πάφος (4-10) 6

31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6

32. Άγιαξ (7-19) 6

33. Άιντραχτ (10-19) 4

34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1







