Φουρνιέ για παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Εφές: «Να βάλουμε τέλος στο αρνητικό σερί»
Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για το παιχνίδι της Πέμπτης στην Πόλη
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Πέμπτη την Εφές στην Κωνσταντινούπολη με στόχο την τέταρτη σερί του νίκη στην EuroLeague και ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στο olympiacosbc.gr για την αναμέτρηση.
Ο Γάλλος περιφερειακός αναφέρθηκε τόσο στην Εφές και την «άδικη» θέση της στην κατάταξη, όσο και στο προσωπικό EuroLeague ρεκόρ των 9 ασίστ που μοίρασε κόντρα στην Μακάμπι.
Πριν από το παιχνίδι με την Βιλερμπάν είχες αναφέρει ότι «το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή». Έπειτα ακολούθησαν 6 νίκες σε 7 παιχνίδια. Έχει έρθει η ώρα της αυγής;
«Ήρθε η ώρα για την Ανατολή του ήλιου, σίγουρα. Παίζουμε καλύτερα τελευταία αλλά ξέρεις, οι μεγαλύτερες προκλήσεις της σεζόν είναι μπροστά μας. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας και έχουμε πει ότι θα πηγαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Η Εφές είναι μια καλή ομάδα που δυσκολεύεται βαθμολογικά, αλλά παίζει καλύτερα από αυτό που λέει η θέση της».
Δεν έχουμε κερδίσει την Εφές στην Κωνσταντινούπολη από το 2017. Σου δίνει αυτό μεγαλύτερο κίνητρο;
«Ναι, είναι μεγάλη πρόκληση το να κερδίσουμε στην έδρα τους. Ήρθε η ώρα να σπάσουμε αυτό το αρνητικό σερί και να συνεχίσουμε».
Χθες έκανες career high στην EuroLeague μοιράζοντας 9 ασίστ. Νομίζω απολαμβάνεις τις ικανότητες σου στο playmaking φέτος. Ισχύει;
«Θέλω μόνο να εκτελώ σωστά το σύστημα της ομάδας, δεν με νοιάζει ποιο play θα τρέξω κάθε φορά».
