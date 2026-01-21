Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Australian Open: Το πρωί της Πέμπτης ο αγώνας του Τσιτσιπά
Australian Open: Το πρωί της Πέμπτης ο αγώνας του Τσιτσιπά
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο του Australian Open τον Τόμας Μάχατς
Στη δράση επιστρέφει το πρωί της Πέμπτης στο Australian Open o Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο τον Τσέχο Τόμας Μάχατς (Νο24) και ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 07:00.
Η αναμέτρηση θα γίνει στην ANZ Arena και θα αρχίσει περίπου μετά τα ματς Χατσάνοφ-Μπασαβαρέντι (02.00) και Ίνγκλις-Σίγκεμουντ (όχι πριν τις 04.00).
Οι δυο τους έχουν συναντηθεί μια φορά, το 2023 στη Βιέννη με τον Έλληνα να έχει κερδίσει 6-3, 4-6, 7-5.
Όποιος προκριθεί στον 3ο γύρο θα παίξει με Ιταλό, καθώς ο αντίπαλος θα προκύψει από τον αγώνα Μουζέτι-Σόνεγκο.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο τον Τσέχο Τόμας Μάχατς (Νο24) και ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 07:00.
Η αναμέτρηση θα γίνει στην ANZ Arena και θα αρχίσει περίπου μετά τα ματς Χατσάνοφ-Μπασαβαρέντι (02.00) και Ίνγκλις-Σίγκεμουντ (όχι πριν τις 04.00).
Οι δυο τους έχουν συναντηθεί μια φορά, το 2023 στη Βιέννη με τον Έλληνα να έχει κερδίσει 6-3, 4-6, 7-5.
Όποιος προκριθεί στον 3ο γύρο θα παίξει με Ιταλό, καθώς ο αντίπαλος θα προκύψει από τον αγώνα Μουζέτι-Σόνεγκο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα