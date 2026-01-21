Australian Open: Το πρωί της Πέμπτης ο αγώνας του Τσιτσιπά
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Australian Open Μελβούρνη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο του Australian Open τον Τόμας Μάχατς

Στη δράση επιστρέφει το πρωί της Πέμπτης στο Australian Open o Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο τον Τσέχο Τόμας Μάχατς (Νο24) και ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 07:00.

Η αναμέτρηση θα γίνει στην ANZ Arena και θα αρχίσει περίπου μετά τα ματς Χατσάνοφ-Μπασαβαρέντι (02.00) και Ίνγκλις-Σίγκεμουντ (όχι πριν τις 04.00).

Οι δυο τους έχουν συναντηθεί μια φορά, το 2023 στη Βιέννη με τον Έλληνα να έχει κερδίσει 6-3, 4-6, 7-5.

Όποιος προκριθεί στον 3ο γύρο θα παίξει με Ιταλό, καθώς ο αντίπαλος θα προκύψει από τον αγώνα Μουζέτι-Σόνεγκο.

