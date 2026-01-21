Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Ρούνεϊ μετά από ερώτηση για το αν η Άρσεναλ του Αρτέτα θα κέρδιζε την Γιουνάιτεντ του 2008: «Θα τους διαλύαμε», βίντεο
Ρούνεϊ μετά από ερώτηση για το αν η Άρσεναλ του Αρτέτα θα κέρδιζε την Γιουνάιτεντ του 2008: «Θα τους διαλύαμε», βίντεο
Ο θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» ήταν κατηγορηματικός στην ερώτηση του Θίο Γουόλκοτ μετά τη νίκη της Άρσεναλ στην έδρα της Ίντερ με 3-1
Οι συγκρίσεις των ομάδων ανά τις δεκαετίες είναι αγαπημένο θέμα των φίλων του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Η αιώνια σύγκριση ήταν πάντα η Λίβερπουλ της δεκαετίας του 70' και του 80' που σάρωσε τα πάντα εγχώρια και ευρωπαϊκά τρόπαια με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που κυριάρχησε για μια 20ετία.
Αυτή τη φορά, μετά τον αγώνα της Άρσεναλ στην έδρα της Ίντερ για το Champions League, όπου η ομάδα του Αρτέτα επικράτησε άνετα, ο Θίο Γουόλκοτ στο post game έκανε ερώτηση στον Γουέιν Ρούνεϊ αν η παρέα του Σάκα, του Όντεγκαρντ και του Ράις θα μπορούσε να κερδίσει την τρεμπλούχο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του 2008.
Η απάντηση του Ρούνεϊ κατηγορηματική: «Θα τους διαλύαμε»
Θίο Γουόλκοτ: Συγκρίνοντας την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του 2008 και την ομάδα που είχατε, που για εμένα είναι η καλύτερη ομάδα που έχω αντιμετωπίσει, με την τωρινή Άρσεναλ, τι πιστεύεις; Θα τους κερδίζατε;
Γουεΐν Ρούνεϊ: Ναι, θα τους διαλύαμε.
Η αιώνια σύγκριση ήταν πάντα η Λίβερπουλ της δεκαετίας του 70' και του 80' που σάρωσε τα πάντα εγχώρια και ευρωπαϊκά τρόπαια με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που κυριάρχησε για μια 20ετία.
Αυτή τη φορά, μετά τον αγώνα της Άρσεναλ στην έδρα της Ίντερ για το Champions League, όπου η ομάδα του Αρτέτα επικράτησε άνετα, ο Θίο Γουόλκοτ στο post game έκανε ερώτηση στον Γουέιν Ρούνεϊ αν η παρέα του Σάκα, του Όντεγκαρντ και του Ράις θα μπορούσε να κερδίσει την τρεμπλούχο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του 2008.
Η απάντηση του Ρούνεϊ κατηγορηματική: «Θα τους διαλύαμε»
Θίο Γουόλκοτ: Συγκρίνοντας την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του 2008 και την ομάδα που είχατε, που για εμένα είναι η καλύτερη ομάδα που έχω αντιμετωπίσει, με την τωρινή Άρσεναλ, τι πιστεύεις; Θα τους κερδίζατε;
Γουεΐν Ρούνεϊ: Ναι, θα τους διαλύαμε.
Theo Walcott🗣️”How does your 2008 team compare to this Arsenal team?”— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) January 20, 2026
Wayne Rooney🗣️”Yeah we’d batter them!”
😂😂😂😂😂😂
pic.twitter.com/H4wboreGS8
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα