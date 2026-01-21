Ρούνεϊ μετά από ερώτηση για το αν η Άρσεναλ του Αρτέτα θα κέρδιζε την Γιουνάιτεντ του 2008: «Θα τους διαλύαμε», βίντεο
Ρούνεϊ μετά από ερώτηση για το αν η Άρσεναλ του Αρτέτα θα κέρδιζε την Γιουνάιτεντ του 2008: «Θα τους διαλύαμε», βίντεο

Ο θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» ήταν κατηγορηματικός στην ερώτηση του Θίο Γουόλκοτ μετά τη νίκη της Άρσεναλ στην έδρα της Ίντερ με 3-1

Ρούνεϊ μετά από ερώτηση για το αν η Άρσεναλ του Αρτέτα θα κέρδιζε την Γιουνάιτεντ του 2008: «Θα τους διαλύαμε», βίντεο
Οι συγκρίσεις των ομάδων ανά τις δεκαετίες είναι αγαπημένο θέμα των φίλων του αγγλικού ποδοσφαίρου. 

Η αιώνια σύγκριση ήταν πάντα η Λίβερπουλ της δεκαετίας του 70' και του 80' που σάρωσε τα πάντα εγχώρια και ευρωπαϊκά τρόπαια με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που κυριάρχησε για μια 20ετία. 

Αυτή τη φορά, μετά τον αγώνα της Άρσεναλ στην έδρα της Ίντερ για το Champions League, όπου η ομάδα του Αρτέτα επικράτησε άνετα, ο Θίο Γουόλκοτ στο post game έκανε ερώτηση στον Γουέιν Ρούνεϊ αν η παρέα του Σάκα, του Όντεγκαρντ και του Ράις θα μπορούσε να κερδίσει την τρεμπλούχο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του 2008. 

Η απάντηση του Ρούνεϊ κατηγορηματική: «Θα τους διαλύαμε»

Θίο Γουόλκοτ: Συγκρίνοντας την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του 2008 και την ομάδα που είχατε, που για εμένα είναι η καλύτερη ομάδα που έχω αντιμετωπίσει, με την τωρινή Άρσεναλ, τι πιστεύεις; Θα τους κερδίζατε;

Γουεΐν Ρούνεϊ: Ναι, θα τους διαλύαμε.


