Euroleague: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της σεζόν 2026-27, πότε είναι τα ντέρμπι των «αιωνίων»

Γνωστό έκανε η Euroleague
το πρόγραμμα της regular season
για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.
Φυσικά ξεχωρίζουν τα ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να αναμετρούνται δύο φορές. Το ματς στο «Telekom Center Athens» προγραμματίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ ο αγώνας στην έδρα των «ερυθρολεύκων»
θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2027.
Σημειώνεται πως το δεύτερο μεταξύ τους ντέρμπι, θα διεξαχθεί πριν τις υποχρεώσεις τους για το Κύπελλο Ελλάδος.
Αναλυτικά:
-11 Δεκεμβρίου 2026: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
-12 Φεβρουαρίου 2027: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη regular season 2026-27
Οι Ερυρθόλευκοι στην 1η αγωνιστική θα κληθούν να αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Μπασκόνια
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη EuroLeague:
1η αγωνιστική: Μπασκόνια (24/9) — Εκτός
2η αγωνιστική: Ζάλγκιρις Κάουνας (29/9) — Εντός
3η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια (1/10) — Εκτός
4η αγωνιστική: Αναντολού Εφές (9/10) — Εντός