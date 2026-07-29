Euroleague: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της σεζόν 2026-27, πότε είναι τα ντέρμπι των «αιωνίων»

Φυσικά ξεχωρίζουν τα ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να αναμετρούνται δύο φορές

regular season για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.



Φυσικά ξεχωρίζουν τα ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να αναμετρούνται δύο φορές. Το ματς στο «Telekom Center Athens» προγραμματίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ ο αγώνας στην έδρα των «ερυθρολεύκων» θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2027.







Αναλυτικά:



-11 Δεκεμβρίου 2026: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός



-12 Φεβρουαρίου 2027: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός



Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη regular season 2026-27 Οι Ερυρθόλευκοι στην 1η αγωνιστική θα κληθούν να αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Μπασκόνια



Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη EuroLeague:

Κλείσιμο

2η αγωνιστική: Ζάλγκιρις Κάουνας (29/9) — Εντός

3η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια (1/10) — Εκτός

4η αγωνιστική: Αναντολού Εφές (9/10) — Εντός

Γνωστό έκανε η Euroleague το πρόγραμμα τηςγια την αγωνιστική περίοδοΦυσικά ξεχωρίζουν τα ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να αναμετρούνται δύο φορές. Το ματς στο «Telekom Center Athens» προγραμματίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ ο αγώνας στην έδρα τωνθα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2027.Σημειώνεται πως το δεύτερο μεταξύ τους ντέρμπι, θα διεξαχθεί πριν τις υποχρεώσεις τους για το Κύπελλο Ελλάδος.-11 Δεκεμβρίου 2026: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός-12 Φεβρουαρίου 2027: Ολυμπιακός - ΠαναθηναϊκόςΟι Ερυρθόλευκοι στην 1η αγωνιστική θα κληθούν να αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Μπασκόνια1η αγωνιστική: Μπασκόνια (24/9) — Εκτός2η αγωνιστική: Ζάλγκιρις Κάουνας (29/9) — Εντός3η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια (1/10) — Εκτός4η αγωνιστική: Αναντολού Εφές (9/10) — Εντός

5η αγωνιστική: Βαλένθια (13/10) — Εκτός

6η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα (16/10) — Εντός

7η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε (23/10) — Εντός

8η αγωνιστική: Μπεσίκτας (28/10) — Εκτός

9η αγωνιστική: Αρμάνι Μιλάνο (30/10) — Εντός

10η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας (6/11) — Εκτός

11η αγωνιστική: Ντουμπάι BC (12/11) — Εντός

12η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/11) — Εκτός

13η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης (20/11) — Εντός

14η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11) — Εντός

15η αγωνιστική: Βιλερμπάν (4/12) — Εκτός

16η αγωνιστική: Παναθηναϊκός (11/12) — Εντός

17η αγωνιστική: Παρί (15/12) — Εκτός

18η αγωνιστική: Παρτίζαν (18/12) — Εντός

19η αγωνιστική: Μπάγερν Μονάχου (22/12) — Εκτός

20ή αγωνιστική: Βιλερμπάν (12/1) — Εντός

21η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης (8/1) — Εκτός

22η αγωνιστική: Μπασκόνια (13/1) — Εντός

23η αγωνιστική: Παρί (15/1) — Εντός

24η αγωνιστική: Παρτίζαν (22/1) — Εκτός

25η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ (28/1) — Εντός

26η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ (3/2) — Εκτός

27η αγωνιστική: Μπάγερν Μονάχου (5/2) — Εντός

28η αγωνιστική: Παναθηναϊκός (12/2) — Εκτός

29η αγωνιστική: Ντουμπάι BC (5/3) — Εκτός

30ή αγωνιστική: Αρμάνι Μιλάνο (10/3) — Εκτός

31η αγωνιστική: Μπεσίκτας (12/3) — Εντός

32η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας (19/3) — Εντός

33η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα (24/3) — Εκτός

34η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια (26/3) — Εντός

35η αγωνιστική: Αναντολού Εφές (31/3) — Εκτός

36η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε (6/4) — Εκτός

37η αγωνιστική: Ζάλγκιρις Κάουνας (9/4) — Εκτός

38η αγωνιστική: Βαλένθια (16/4) — Εντός



Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη regular season 2026-27 Παναθηναϊκός έμαθε το πρόγραμμα των αγώνων του στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και ετοιμάζεται για ακόμη μία ευρωπαϊκή χρονιά.



Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague:

Αγωνιστική 1: Παρί Μπάσκετ (Εντός)

Αγωνιστική 2: Βιλερμπάν (LDLC ASVEL) (Εντός)

Αγωνιστική 3: Μακάμπι Ράπιντ Τελ Αβίβ (Εντός)

Αγωνιστική 4: Φενέρμπαχτσε Κωνσταντινούπολης (Εντός)

Αγωνιστική 5: Παρτιζάν Βελιγραδίου (Εκτός)

Αγωνιστική 6: Χάποελ Τελ Αβίβ (Εντός)

Αγωνιστική 7: Μπασκόνια Βιτόρια-Γκαστέιθ (Εντός)

Αγωνιστική 8: Αρμάνι Μιλάνο (Εντός)

Αγωνιστική 9: Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης (Εκτός)

Αγωνιστική 10: Ρεάλ Μαδρίτης (Εκτός)

Αγωνιστική 11: Μπαρτσελόνα (Εντός)

Αγωνιστική 12: Βίρτους Μπολόνια (Εκτός)

Αγωνιστική 13: Ζάλγκιρις Κάουνας (Εκτός)

Αγωνιστική 14: Βαλένθια Μπάσκετ (Εκτός)

Αγωνιστική 15: Μπεσίκτας Κωνσταντινούπολης (Εκτός)

Αγωνιστική 16: Ολυμπιακός Πειραιά (Εντός)

Αγωνιστική 17: Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου (Εντός)

Αγωνιστική 18: Μπάγερν Μονάχου (Εκτός)

Αγωνιστική 19: Ντουμπάι Μπάσκετ (Εκτός)

Αγωνιστική 20: Φενέρμπαχτσε Κωνσταντινούπολης (Εκτός)

Αγωνιστική 21: Μακάμπι Ράπιντ Τελ Αβίβ (Εκτός)

Αγωνιστική 22: Βαλένθια Μπάσκετ (Εντός)

Αγωνιστική 23: Μπάγερν Μονάχου (Εντός)

Αγωνιστική 24: Χάποελ Τελ Αβίβ (Εκτός)

Αγωνιστική 25: Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης (Εντός)

Αγωνιστική 26: Ντουμπάι Μπάσκετ (Εντός)

Αγωνιστική 27: Αρμάνι Μιλάνο (Εκτός)

Αγωνιστική 28: Ολυμπιακός Πειραιά (Εκτός)

Αγωνιστική 29: Μπεσίκτας Κωνσταντινούπολης (Εντός)

Αγωνιστική 30: Μπασκόνια Βιτόρια-Γκαστέιθ (Εκτός)

Αγωνιστική 31: Παρί Μπάσκετ (Εκτός)

Αγωνιστική 32: Ζάλγκιρις Κάουνας (Εντός)

Αγωνιστική 33: Βιλερμπάν (LDLC ASVEL) (Εκτός)

Αγωνιστική 34: Παρτιζάν Βελιγραδίου (Εντός)

Αγωνιστική 35: Μπαρτσελόνα (Εκτός)

Αγωνιστική 36: Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου (Εκτός)

Αγωνιστική 37: Βίρτους Μπολόνια (Εντός)

Αγωνιστική 38: Ρεάλ Μαδρίτης (Εντός)