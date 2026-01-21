Τζολάκης: «Αν δεν πάρουμε την πρόκριση με τον Άγιαξ, δεν αξίζει η προσπάθειά μας»
Τζολάκης: «Αν δεν πάρουμε την πρόκριση με τον Άγιαξ, δεν αξίζει η προσπάθειά μας»
Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έστειλε μήνυμα πρόκρισης μετά το 2-0 επί της Λεβερκούζεν – Ρέτσος και Ταρέμι μίλησαν για αυτοπεποίθηση και νοοτροπία νικητή
Με το βλέμμα στραμμένο αποκλειστικά στο κρίσιμο παιχνίδι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, οι παίκτες του Ολυμπιακού έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα πρόκρισης μετά τη μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ένας από τους κορυφαίους του αγώνα, τόνισε πως μόνο η πρόκριση θα δώσει πραγματική αξία στην προσπάθεια της ομάδας.
«Ηταν μια τεράστια νίκη, για να έχει αξία πρέπει να συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα για να περάσουμε. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είμαστε περήφανοι για τη στήριξη του κόσμου. Παίξαμε απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Ήταν καθοριστικό το δεύτερο γκολ κόντρα στη ροή του ματς. Στο δεύτερο μέρος διαχειριστήκαμε το προβάδισμα και πήραμε τη νίκη».
Όσο για το μεγάλο ματς με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ που έρχεται, πρόσθεσε: «Αν δεν το κάνουμε, δεν αξίζει η προσπάθεια μας. Ο Άγιαξ είναι πολύ καλή ομάδα, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε τη πρόκριση».
«Ήθελα να αντιμετωπίσω την πρώην ομάδα μου. Είχα δεθεί συναισθηματικά, ήταν η πρώτη μου μεταγραφή στο εξωτερικό. Είναι μια υγιέστατη ομάδα με καλούς ανθρώπους. Ένιωσα μεγάλη ευχαρίστηση με αυτή τη νίκη, έκανα υπερπροσπάθεια, είμαι καλά και προχωράμε», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:
«Στα έξι παιχνίδια δεν ήμασταν ευχαριστημένοι από τη βαθμολογική συγκομιδή. Παίξαμε σήμερα εναντίον μιας ποιοτικής ομάδας, την πιέσαμε, σήμερα μας βγήκε. Πιστεύω στο πλάνο, το ακολουθούμε και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Έχουμε μια ποιοτική μάδα».
Όσο για τον Τζολάκη και τη σπουδαία του εμφάνιση, αλλά και το μεγάλο ματς με τον Άγιαξ, τόνισε: «Το δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι. Ερχόμαστε από μια δύσκολη περίοδο. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και αυτή η νίκη μας δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση. Θα δείτε περισσότερα από αυτή την ομάδα, προχωράμε με κάτω το κεφάλι και αυτοπεποίθηση. Ο Τζολάκης είναι φίλος μου. Έκανε μια φοβερή εμφάνιση. Τον θαυμάζω, είμαι περήφανος, έχει ωριμότητα και ποιότητα. Οι δύσκολες στιγμές τον έχουν κάνει πιο δυνατό και είμαστε όλοι μαζί».
Τζολάκης: «Για να αξίζει η προσπάθειά μας πρέπει να πάρουμε την πρόκριση με τον Άγιαξ»Ενας από τους κομβικούς παίκτες της νίκης του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν ήταν ο Κωνταντίνος Τζολάκης, ο οποίος με τις μεγάλες επεμβάσεις του κράτησε το μηδέν. Ο Έλληνας τερματοφύλακας των ερυθρόλευκων μίλησε στο MEGA μετά το ματς και τόνισε:
Ρέτσος: «Θα δείτε περισσότερα από αυτή την ομάδα, θαυμάζω τον Τζολάκη»Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την ώθηση που δίνει στην ομάδα η νίκη επί της Λεβερκούζεν, ενώ αποθέωσε τον Τζολάκη για την εμφάνισή του.
Ταρέμι: «Να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τη νίκη με τον Άγιαξ»Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, Μεχντί Ταρέμι μίλησε στο MEGA για το μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα στη γερμανική ομάδα και αναφέρθηκε και στο σπουδαίο παιχνίδι που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.
«Ευχαριστούμε την υποστήριξη του κόσμου για τη σπουδαία ατμόσφαιρα. Παίξαμε πολύ καλά, ελέγξαμε το παιχνίδι, προσπαθήσαμε να τους πιέσουμε και καταφέραμε να το εκμεταλλευτούμε και να σκοράρουμε δύο φορές παίρνοντας τη νίκη», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:
«Πρέπει πλέον να κοιτάξουμε το πιο σημαντικό ματς που έχουμε μπροστά μας με τον Άγιαξ. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας αυτό για να πάρουμε τη νίκη. Πάντα ο Ολυμπιακός παίζει για τη νίκη και πρέπει να το κάνουμε».
