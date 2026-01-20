Τολιόπουλος: «Πάντα είμαι έτοιμος να βοηθήσω, θα ήθελα να είναι εδώ η γυναίκα μου με τον γιο μου να πανηγυρίσουμε μαζί»

Ο Παναθηναϊκός πήρε πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στη Μπασκόνια, επιστρέφοντας στις καλές εμφανίσεις στη Euroleague.MVP της αναμέτρησης ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα δεν έκρυψε την χαρά και την ικανοποίησή του για την εμφάνιση που πραγματοποίησε, μέσω της οποίας βοήθησε την ομάδα του να νικήσει.«Είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα μου να κερδίσει σήμερα. Νιώθω πάντα έτοιμος να βοηθήσω, δε με νοιάζει πόσο έπαιξα στα προηγούμενα ματς ή αν έκανα ρεκόρ καριέρας.Θα ήθελα να είναι εδώ η γυναίκα μου και ο γιος μου ν να το πανηγυρίσουμε μαζί αλλά ήταν στο σπίτι».«Είναι κάτι απίστευτο, δε φανταζόμουν ότι θα είμαι σε μια τέτοια κατάσταση σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ. Τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη».