Τολιόπουλος: «Πάντα είμαι έτοιμος να βοηθήσω, θα ήθελα να είναι εδώ η γυναίκα μου με τον γιο μου να πανηγυρίσουμε μαζί»
SPORTS
Βασίλης Τολιόπουλος Παναθηναϊκός Μπασκόνια Euroleague

Τολιόπουλος: «Πάντα είμαι έτοιμος να βοηθήσω, θα ήθελα να είναι εδώ η γυναίκα μου με τον γιο μου να πανηγυρίσουμε μαζί»

Όσα δήλωσε ο MVP της αναμέτρησης με τη Μπασκόνια για τη Euroleague

Τολιόπουλος: «Πάντα είμαι έτοιμος να βοηθήσω, θα ήθελα να είναι εδώ η γυναίκα μου με τον γιο μου να πανηγυρίσουμε μαζί»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Παναθηναϊκός πήρε πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στη Μπασκόνια, επιστρέφοντας στις καλές εμφανίσεις στη Euroleague. 

MVP της αναμέτρησης ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα δεν έκρυψε την χαρά και την ικανοποίησή του για την εμφάνιση που πραγματοποίησε, μέσω της οποίας βοήθησε την ομάδα του να νικήσει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα μου να κερδίσει σήμερα. Νιώθω πάντα έτοιμος να βοηθήσω, δε με νοιάζει πόσο έπαιξα στα προηγούμενα ματς ή αν έκανα ρεκόρ καριέρας.

Θα ήθελα να είναι εδώ η γυναίκα μου και ο γιος μου ν να το πανηγυρίσουμε μαζί αλλά ήταν στο σπίτι».

Για τις επευφημίες του κόσμου που φώναζαν το όνομά του: «Είναι κάτι απίστευτο, δε φανταζόμουν ότι θα είμαι σε μια τέτοια κατάσταση σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ. Τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης